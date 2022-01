Top 10 umjetničkih trenutaka 2021.

Iako se želje o povratku u staro normalno 2021. nisu ostvarile, pa visoka očekivanja selimo u 2022., umjetnički je svijet ipak doživio nekoliko svijetlih trenutaka zbog čega se činilo da je sve kao prije. Točnije, portal Hypebeast je izbrojao deset takvih momenata po kojima ćemo pamtiti godinu na zalasku, a koje nemaju mnogo veze s ni jednim sojem COVID-a 19:

Field of Flags (Polje zastava)

Početak siječnja prošle godine obilježila je pobjeda Joea Bidena koji se, dolaskom na mjesto čelnog čovjeka SAD-a, morao uloviti u koštac s plamtećom pandemijom i nemirima zbog odlaska Trumpa s predsjedničke pozicije. No, inauguracija je odrađena sa stilom. Za taj događaj National Mall pripremio je umjetničku instalaciju – Field of Flags ili 'polje zastava' koja je uključivala čak 200 tisuća zastava 50 američkih saveznih država. Također, postavljena je i instalacija Pillars of Light u spomen 400 tisuća američkih državljana koji su do tog trenutka umrli od posljedica zaraze COVID-om 19.

Autoportret Sophije the Robot

Najpoznatiji svjetski humanoid, Sophie the Robot, na naslovnice svjetskih medija dospjela je u ožujku ove godine i to nakon što je za 688 tisuća dolara prodan njen NFT autoportret. Mp4 datoteka u trajanju 12 sekundi prikazuje Sophije koja slika svoje lice dokazujući tako da su i naši mehanički suputnici u stanju kreirati umjetničko djelo. Sophie je svoj autoportret stvorila promatrajući seriju svojih slika umjetnice Andree Bontaceto, a potom koristeći neuronske mreže za učenje uspjela naslikati i vlastiti portret. Sophiju je prije pet godina kreirala hongkoška kompanija Hanson Robotics, a slovi kao najuspješniji humanoidni robot.

Van Gogh: The Immersive Experience

Jedan od najvećih trendova ove godine su multisenzorne ili 'immersive' izložbe koje omogućuju posjetiteljima ne samo da promatraju djela čuvenih umjetnika već u njih doista i – urone. Jedna od najpopularnijih je, bez sumnje, Van Goghova izložba koja uključuje neke od najpoznatijih djela umjetnika poput Zvjezdane noću, Pšeničnog polja s čempresima, Suncokreta, Bademovog cvijeta i mnogih drugih. Izložba 'Van Gogh: The Immersive Experience' obišla je 20 gradova svijeta, a posebnu je popularnost stekla nakon što je prikazana i u Netflixovoj hit-seriji Emily in Paris.

L'Arc de Triomphe, Wrapped

U rujnu ove godine javnosti je predstavljen 'L'Arc de Triomphe, Wrapped', posthumno umjetničko djelo bugarskog umjetnika Christo Vladimirova Javacheffa i njegove supruge Francuskinje Jeanne-Claude Denat de Guillebon. Naime, ideja o presvlačenju čuvenog francuskog spomenika i jednog od simbola Pariza, datira od šezdesetih godina prošlog stoljeća, a umjetnički je tandem krenuo s realizacijom 2017. No, budući da su oboje preminuli, projekt je dovršio Christov nećak, Vladimir Yavachev koji je Slavoluk pobjede presvukao s 25 tisuća četvornih metara reciklirane tkanine i 3 tisuće metara crvenog konopa te tako oživio ideju i oduševio čitav svijet.

Kaws: Holiday, Singapur

Još je jedna masivna instalacija oduševila publiku i kritiku. Američki umjetnik poznat pod imenom Kaws u Singapuru je postavio 42 metra dugog Companiona, svoj prepoznatljivi lik miša s iksevima umjesto očiju. Companion je tijekom više od dva desetljeća duge povijesti postao dijelom pop-kulture, a ova singapurska instalacija ima za cilj poslati publici poruku zajedništva i utješiti ih u mračnim danima pandemije. Naime, ovaj Companion je u ležećem položaju, a na prsima mu leži manji 'miš' kojeg grli i tješi. Ova je instalacija trebala biti postavljena i ranije, ali su organizatori zbog pravnih pitanja i tužbi privremeno od nje morali odustati.

Rekord Fride Kahlo

U sklopu kolekcije Macklowe koju je Sotheby's prodavao u studenom, našlo se i djelo čuvene umjetnice Fride Kahlo – Diego y yo (Diego i ja) naslikano 1949. Na iznenađenje okupljenih, slika koja prikazuje melankoličnu Fridu i njenu veliku ljubav, Diega Riveru, prodana je za nevjerojatnih 34,9 milijuna dolara te tako postala najskuplja slika nekog latino-američkog umjetnika. Do tada, rekord je držao upravo Rivera čije je djelo prodano za 9,8 milijun dolara. Budući da je Frida taj iznos premašila za više od tri puta, Ana di Stasi iz Sotheby'sa prodaju je nazvala 'ultimativnom osvetom' te dokazom Fridinog nevjerojatnog talenta.

Izrezana'Ljubav je u kanti', Banksy

Aukcijska kuća Sotheby's stoji iza još jednog THE umjetničkog trenutka 2021., ali i čitave povijesti. Naime, tijekom prodaje Bankseyeve 'Djevojke s balonom' aktivirao se rezač papira kojeg je umjetnik postavio u okvir te, na šok i iznenađenje okupljenih, izrezao sliku. U videu kojeg je pripremio sami umjetnik, objasnio je da je rezač u potpunosti trebao izrezati sliku, ali se pokvario dokazavši tako da je 'nagon za uništavanjem također kreativni poriv'. Izrezano djelo prodano je azijskom kolekcionaru za 25,4 milijuna dolara što je za čak 18 puta više od njegove originalne cijene (neizrezanog djela).

Blago na garažnoj prodaji

Nepoznati muškarac iz Massachussettsa na garažnoj je prodaji za svega 30 dolara kupio crtež koji je, kako se kasnije ispostavilo, najvjerojatnije djelo poznatog njemačkog renesansnog slikara – Albrechta Durera. Prema pisanju The Art Newspapera, crtež navodno datira iz 1503. te je ilustracija za kasniji Durerov rad, Život Djevice. Sretni vlasnik će novac za crtež dobiti za tri do četiri godine ako se, nakon temeljitog ispitivanja, doista ispostavi da je rad čuvenog slikara. Prema trenutnim procjenama riječ je o iznosu od nevjerojatnih 50 milijuna dolara.

Virgin Abloh Drone Show

U čast prerano preminulog dizajnera i umjetnika Virgila Abloha, Art Basel Miami i Louis Vuitton priredili su trenutak za pamćenje. Naime, umjesto da na klasičan način prikažu posjetiteljima novu mušku kolekciju, modni je brend priredio pravi event na koji je pozvao prijatelje i obitelj Abloha. Na kraju showa kojim su odali počast njegovom umjetničkom stvaralaštvu, pustili su dronove koji su na nebu 'ispisali' natpis 'Virgil was here'.

HypeArt i FVCKRENDER

Na popis deset THE trenutaka 2021., uredništvo HypeBeasta je stavilo i vlastiti umjetnički projekt nastao u partnerstvu s FVCKRENDER-om. Riječ je o njihovom prvom NFT-iju inspiriranom naslovnicama Hypebeastovog print-magazina.