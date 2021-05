FESB u Splitu - Novi portal ‘Digitalna Dalmacija‘ za inovativne hrvatske ‘startupove‘

U organizaciji 'ICT županije' na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu predstavljena je startup-platforma Digitalnadalmacija.hr čiji je cilj predstaviti startup-zajednicu široj javnosti, ali i na jednome mjestu okupiti IT i startup-scenu Splita i okolice. Uz predstavljanje platforme održan je 'TeamUP LIVE event' na kojemu je premijerno predstavljen inovativan električni bicikl koji je ujedno turistički vodič, inače proizvod startup-tvrtke Ljubičić Technology iz Runovića.

Međusobna suradnja

Voditelj projekta 'ICT županija' Damir Brčić tom je prilikom rekao da je misija projekta povezati startupove i potaknuti njihovu međusobnu suradnju te objediniti sve njima važne vijesti kao što su razni natječaji za poticaje. Također, napomenuo je da će platforma poslužiti i potencijalnim investitorima koji će sve startupove vrijedne ulaganja moći vidjeti na jednom mjestu.

Tijekom događaja premijerno je predstavljen i električni bicikl Guide-B mladog izumitelja i poduzetnika Marija Ljubičića, za koji je već dvaput osvojio grand-prix nagrade na međunarodnom sajmu inovacija 'Arka' u Zagrebu.

Student inovator

– Sve je počelo pokušajem razvijanja vlastitoga električnog automobila u dvorištu svoje kuće u Imotskom 2017. godine, gotovo bez alata, a završilo električnim biciklom koji je ujedno i turistički vodič. Prošle godine razvili smo naš treći, finalni model bicikla Guide-B, koji se savršeno uklapa u sve terene svojim izgledom, performansama i udobnošću. Imamo nekoliko modela tog bicikla, a cijena se kreće od 2400 do 3000 eura. U našu proizvodnju investirale su jedna švicarska i jedna talijanska tvrtka. Bicikl postiže brzinu od 25 km/h i može prijeći od 60 do 160 kilometara ovisno o terenu, a posebnost je što ima svoju aplikaciju o rutama, lokacijama i autohtonoj ponudi Imotskog na nekoliko jezika – istaknuo je 23-godišnji Ljubičić, inače student u Dubrovniku, dodajući da je u bicikl ugrađen i alarmni sustav koji će u slučaju krađe raditi do dvadeset dana.

Tvrtka mladog Ljubičića zapošljava 12 ljudi, koji već rade na više od 100 pristiglih narudžbi za novi inovativni bicikl.