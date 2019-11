Kabbageov CEO dolazi na Shift Money

Kabbage je osnovan prije deset godina, a ubraja se u tzv. unicorne. To su startupi čija je vrijednost procijenjena na preko milijardu dolara, odnosno u konkretnom slučaju 1,2 milijardi. Djelatnost mu je je automatizirano davanjem pozajmica malim tvrtkama, a do danas su na taj način plasirali oko šest milijardi dolara u preko 150.000 kompanija diljem svijeta. Kad Roba Frehweina pitaju u čemu je uspjeh Kabbagea, on često odgovara krilaticom 'taking small businesses seriously'.

No, to je tek jedan od uspješnih FinTecha čiji predstavnici dolaze na Shift Money konferenciju. Upravo je objavljen raspored predavanja i drugih sadržaja koji će se održati tijekom dva dana održavanja konferencije. On otkriva kako će među predavačima biti Mariana Gospodinova iz Binance Europe, Alastair Thompson iz Transferwisea, Meg Nakamura iz Apto Paymentsa, Cyril Mathew iz Coinbasea, Elena Lavezzi iz Revoluta i brojna druga.

Ne treba zanemariti ni predstavnike najpoznatijih fondova poput Techstars, 500startups, Plug and Play i Softbanka, koji na konferenciju dolaze kako bi se upoznali s perspektivnim startupima koji će se natjecati na Shift Money Startup Challengeu. Uz izvrsne mentore i snažne investitore, 10 startupa - finalista na natjecanju može dobiti podršku presudnu za uspjeh, što dokazuju i ranija natjecanja na Shift Split i Shift Money konferencijama.

Na ovogodišnjem Shift Moneyu se očekuje više od 1000 FinTech profesionalaca koji će moći posjetiti i sajamski dio na kojem će se predstaviti 50-tak FinTech startupa, tvrtki, banaka i drugih igrača s tog područja.

- Shift Money poznat je i po svojim partyjima, a ove godine oni prvi party ima i humanitarnu komponentu. Osim što će pokriti troškove pića i grickalica, sponzor Kriptomat će udvostručiti iznos koji se sudionici prikupiti na partyju za inicijativu #EverybodyDeservesHelp – rekao je direktor konferencije Ivan Burazin.

Kotizacije se još uvijek mogu kupiti preko službenih stranica konferencije Shift Money 2019.