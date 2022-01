Prednostima koje nudi EON TV teško je odoljeti

Iako smo nekada spremno pred malim ekranima čekali omiljeni sadržaj, on nam je danas nadohvat ruke tijekom cijeloga dana. Čekanje dnevnika ili omiljene serije pred televizorom više nije potrebno zahvaljujući suvremenoj tehnologiji i mogućnosti gledanja programa unatrag. Upravo ponuda više od 160 domaćih i međunarodnih televizijskih kanala te više od osamdeset kanala u HD-u koji se mogu gledati do sedam dana unatrag izdvaja EON TV kao vodeću OTT platformu (engl. over the top) u jugoistočnoj Europi za gledanje televizije s pomoću interneta. Da EON TV zaista nudi ponešto za svakog člana obitelji, kako nikomu od ukućana ne bi promaknuli najdraži sadržaji, bilo da je riječ o jučerašnjoj nogometnoj utakmici, kulinarskoj emisiji bilo najdražem animiranom filmu, uvjerila sam se uzevši EON SMART BOX na dvotjednu probu.

Brojne mogućnosti

Nakon jednostavne pretplate na internetskoj stranici https://hr.eon.tv/ izbor među tri ponuđena paketa – EON START TV, EON FULL TV i EON PREMIUM TV (ovisno o vlastitom proračunu i preferencijama) – pao je na onaj najbogatiji, EON PREMIUM TV, najviše zbog brojnih glazbenih programa koje pomno pratim. No nisam se dvoumila pri kupnji i zbog fleksibilnosti jer, naime, nastavak upotrebe EON-a nakon probnog roka ne uključuje ugovornu obvezu, zbog čega se može otkazati u bilo kojem trenutku.

EON SMART BOX, povezan s televizijom HDMI kabelom, omogućuje i pretraživanje interneta te gledanje sadržaja na YouTubeu, a uz to su dostupne i desktop i mobilna verzija aplikacije kao dio svih triju ponuđenih paketa. Dakle, ne samo što više nije potrebno čekati da omiljeni sadržaj 'dođe' na televiziju nego više nije važno ni gdje ste jer EON-ove TV sadržaje moguće je gledati na bilo kojem zaslonu (televizoru, računalu, mobilnom uređaju) te neovisno o pružatelju internetske usluge. Posebno mi je to važno kad tijekom rada na prijenosnom računalu umjesto radijskih postaja, naprimjer, poželim upaliti MTV, neovisno o tome jesam li na poslu u uredu ili u vikendici na moru.

Glasovno pretraživanje

Osim gledanja programa do tjedan dana unatrag, lako se provjeri i raspored emitiranja programa tri dana unaprijed zahvaljujući elektroničkom programskom vodiču. Primjerice, kako mi ne bi promaknula nova epizoda glazbene TV emisije 'A strana', provjerila sam vrijeme emitiranja i kreirala vlastiti podsjetnik na nju. S početkom emisije podsjetnik se prikazao na ekranu i jedan klik bio je dovoljan da počnem gledati emisiju. A za nas koji smo navikli na takva i slična pametna rješenja, uz EON SMART BOX sav je televizijski sadržaj moguće pretraživati i glasovno, i to daljinskim upravljačem. Naime, pritiskom na tipku s ikonom mikrofona i izgovaranjem riječi na ekranu automatski se pokažu rezultati pretrage.

U moru različitih programa veliki mi je plus u gledanju televizijskog sadržaja i jednostavna pretraga kanala prema kategorijama: glazbeni, filmski, informativni, zabavni, dokumentarni, sportski, dječji itd. Ugodno me je iznenadilo i to što je u paket​ EON PREMIUM TV uključen i Videoklub s više od 19.000 naslova, pa sam tako besplatno u samo nekoliko klikova odgledala poznati i omiljeni mi film 'Interstellar'.

Ekskluzivni sadržaj

Budući da se na lokalnoj televiziji više ne može gledati prijenos utrka Formule 1, kao velike obožavatelje toga brzog sporta mene i moju obitelj posebno je obradovala mogućnost gledanja upravo tih utrka, ali i praćenje live statistika o utrkama i pozicijama vozača. Dio je to ekskluzivnih sportskih sadržaja, kojih na EON-u ne nedostaje, a u koje se također uvrštava praćenje Premier lige te Bundeslige.

Uz EON SMART BOX dolazi i jednostavan dječji daljinski upravljač za korištenje na posebnom profilu EON Kids sa sigurnim sadržajem animiranih serija i filmova. Zahvaljujući zaštititi dječjeg profila PIN kodom djeci je onemogućen prelazak iz EON Kids profila na druge sadržaje. A kako bi svatko od ukućana mogao odvojeno pratiti sadržaj koji voli, na jednom je računu moguće kreirati do pet različitih profila.

Sadržaj nastao u suradnji s Telemachom.