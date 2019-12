Tvrtka Bijeli svijet osvojila svjetsku nagradu nadmašivši 100 konkurenata

Zbog stopostotnog rasta prodaje u petnaest zemalja srednje i istočne Europe hrvatska tvrtka 'Bijeli svijet', u konkurenciji više od stotinu tvrtki iz svih krajeva svijeta, osvojila je još jedno prestižno priznanje. Globalna korporacija LG Electronics dodijelila im je nagradu naziva 'Outstanding Growth Performance' za najbrže ostvaren rast u 2019. godini.

'Iako dolazimo iz male Hrvatske i samo smo jedni među više od stotinu partnera korejske korporacije LG već drugu godinu osvajamo svjetska priznanja. Prošle godine smo dobili nagradu za najboljeg partnera, a ove godine nagrađen je rekordan rast koji smo ostvarili', objasnio je Mario Martinek, direktor Bijelog svijeta.

Impresivne rezultate na domaćem tržištu ali i u 15 europskih zemalja, od Poljske do Grčke, 'Bijeli svijet', kao jedini strateški partner LG korporacije za ovo područje, ostvaruje kroz inovativni poslovni model. Već više od deset godina poslovnu priču koja se pokazala izuzetno profitabilnom na hrvatskom, uspješno primjenjuju i na inozemnim tržištima.

Priča uspješnica krenula je iz B2B segmenta, kada je 'Bijeli svijet' opremio profesionalne praonice rublja većine poznatih objekata iz HoReCa sektora kao što su Hilton, Falkensteiner, Radisson, Kempinski, McDonald’s, Valamar, Maistra, Plava Laguna, boutique hoteli Ikador, Bevanda, Bastion, Martinis Marchi i mnogi drugi.

Stečeno znanje i iskustvo odlučili su podijeliti i u B2C segmentu te su 2014. godine pokrenuli program Jumpstart, kako bi pomogli hrvatskim obiteljima koje žele krenuti u poduzetničke vode pokretanjem mini profitabilne praonice rublja. Jedinstveni su po tome što svoje klijente vode korak po korak kroz cijeli proces: od prikupljanja bespovratnih sredstava za pokretanje posla do otvaranja i rada u vlastitim objektima. Tako su u pet godina pomogli čak 150 poduzetnika da uspješno realiziraju svoj poslovni san i time potaknuli zapošljavanje više od 300 osoba. Samo u 2018. godini u Hrvatskoj je otvoreno dvadeset, a u sljedećoj čak 35 praonica rublja. Zabilježenom rastu korespondira i trend povećanja turističkog prometa u zemlji što znači, kako je objasnio gospodin Mario Martinek, više rublja kojeg treba oprati.

'Naime, od 2016. godine do danas broj ležajeva u privatnom smještaju porastao je za čak 127.600 dok za hotele taj broj iznosi 5.800. Zbog toga ne iznenađuje pojava sve veće potrebe za otvaranjem praonica diljem europskog tržišta. Ipak, ponosni smo što ih je najviše otvoreno upravo na hrvatskoj obali, od Umaga do Dubrovnika, gdje se najveći dio prihoda ostvari tijekom turističke sezone. Danas se inozemni gosti na jednoj destinaciji sve češće zadržavaju samo dva do tri dana, što dovodi do potrebe za češćim čišćenjem objekata', objasnio je Mario Martinek kojem su zahvalne brojne obitelji diljem zemlje koje uspješno posluju, a postao je i tzv. one stop shop za Horeca sektor.

'Imamo premium proizvod i premium uslugu za uslužne i smještajne objekte te zato odabiru nas u odnosu na konkurenciju. Naime, kada neki hotel ima potrebu za profesionalnom praonicom rublja, napravimo detaljnu analizu, projektnu dokumentaciju i tehnološki projekt te im uz uslugu osiguramo instalaciju, opremu, održavanje, savjetovanje, web podršku 24/7 i sve ostalo što im je potrebno', kaže Martinek.

Prema njegovim riječima, priča tu ne staje jer 'Bijeli svijet' najbolje prakse prenosi svojim europskim distributerima, uz svesrdnu podršku LG korporacije koja ih je odabrala za jedinog partnera na području Istočne Europe, a napor koji ulažu u edukaciju građana i brojnih kompanija u Hrvatskoj i regiji višestruko se nagrađuje prestižnim priznanjima.

U timu 'Bijelog svijeta' djeluje dvanaest stručnjaka što klijentima daje sigurnost u poslovanju. Također, imaju najviše servisnih partnera u zemlji, online podršku 24/7 te Best buy proizvode poput profesionalnih valjaka za peglanje, perilica, sušilica za uslužne i samoposlužne praonice. Rezultati za klijente su itekako mjerljivi: riječ je o godišnjoj uštedi od 25% na potrošnji struje i čak 44% na potrošnji vode.

Više od 1.500 zadovoljnih kupaca i preko 5.000 prodanih uređaja jamče da ovo nije posljednja nagrada za 'Bijeli svijet'. Stoga, ako sanjate o pokretanju vlastitog posla bez puno rizika više informacija saznajte na web stranici: www.bijelisvijet.hr. Ideju svakako treba ozbiljno razmotriti jer u Hrvatskoj se brojni ugostiteljski i smještajni kapaciteti uvelike oslanjaju na usluge praonica, a kako bi mogli neometano poslovati tijekom cijele sezone. Iako ovakvi objekti, koji su se donedavno mogli vidjeti samo u američkim filmovima, postaju sve češća pojava u Hrvatskoj - još uvijek ih nema dovoljno.