Drugi spin-off Ratova zvijezda dobio ‘shitty’ naslov

Filmska priča o podrijetlu Hana Sola, jednog od najpopularnijih likova izvorne trilogije Ratova zvijezda, napokon je dobila naslov, objavio je redatelj Ron Howard i izazvao instant razočaranje kod fanova.

Every time you read the word "Solo" fire a director. #HanSolo pic.twitter.com/FLkIwdMLbx

Film ‘Solo: A Star Wars Story’, koji će se u kinima pojaviti u svibnju iduće godine, ispričat će priču o mladim danima Hana Sola, grubog, ali simpatičnog junaka kojeg je proslavio Harrison Ford u izvornoj trilogiji.

Hana Sola glumit će Alden Ehrenreich, a ulogu njegovog prijatelja Landa Calrissiana, kojeg je u izvorniku igrao Billy Dee Williams, preuzima Donald Glover.

Dvostruki oskarovac Howard, redatelj Genijalnog uma, preuzeo je produkciju filma nakon što su odustala dvojica prethodnih redatelja.

Film o Hanu Solu dio je nastojanja kompanije Disney da proširi priču o Ratovima zvijezda i izvan izvornog serijala. Kompanija je tako 2016. snimila izdvojeni film ‘Rogue One: Priča iz Ratova zvijezda’, pa će Han Solo biti drugi njezin ‘spin-off’.

Guess we know what @starwars line-up is through to 2023!!! #HanSolo #StarWars #TheLastJedi pic.twitter.com/6AFyIB3IW7

— DSNY Newscast (@DSNYNewscast) October 17, 2017