Albert Gajšak: Nakon kampanje na Kickstarteru, idemo u prvu ‘pravu‘ rundu prikupljanja kapitala

Sto tisuća dolara na računu, pametna igračka koju kupac mora sastaviti sâm i direktor srednjoškolac, to su bile tvorničke postavke CircuitMessa, startupa koji je ovih dana lansirao četvrtu, već sada megauspješnucrowdfunding-kampanju na Kickstarteru, dogovorio suradnju s američkim divom u industriji zabave Warner Brothersom i prvi put u svojoj povijesti očekuje da će godinu završiti s milijun eura prihoda. To samo znači da se u timu CircuitMessova osnivača Alberta Gajšaka u posljednje četiri i pol godine radilo kao u košnici.

Svake su godine razvili jednu STEM igračku koja se sastavlja porema načelu 'uradi sâ​m'a čiju su proizvodnju kapital prikupljali grupnim financiranjem. Ukupno su kampanjama na Kickstarteru, gdje su se prikupljale prednarudžbe za igraću konzolu MAKERbuino (danas Nibble), mobilni telefon MAKERphone (danas Ringo) i pretplatu na niz uređaja u STEM boxu, prikupili više od 918 tisuća dolara, a najnovijom kampanjom koja će trajati do početka prosinca već u prvih tjedan dana prikupljeno je gotovo 200 tisuća dolara (od ciljanih 15 tisuća). Uzbuđenje je na vrhuncu, CircuitMess i njegovih dvadeset troje zaposlenika na velikoj su prekretnici.

Suradnja s Warner Brosom

Pohodimo ih u novom uredu u Lučkom u kojemu nastaje jurilica za kojom su zasigurno uzdisali i Mate Rimac i Elon Musk. Riječ je o superautomobilu najpopularnijega šišmiš-čovjeka koji je ikada letio stripom i filmom, a zahvaljujući globalnoj licenciji Warner Brosa iduće godine STEM igračka Batmobile iz Lučkoga sletjet će na mnoge adrese diljem kugle zemaljske.

Plan je sljedeći, priča Gajšak dok sjedimo u blagovaonici odakle kroz staklenu stijenu puca pogled na dečke koji u uredu do marljivo rade: kad se prikupe prednarudžbe i isplati novac s Kickstartera, dovršit će i proizvesti Batmobile, čiji nas prototip osluškuje na stolu. Tek nakon isporuka slijedi pravo osvajanje tržišta. Uz vlastitu internetsku trgovinu, odakle im dolazi većina prihoda, plasirat će ga i u druge online trgovine s kojima surađuju, ali i na police fizičkih prodavaonica.

– Željeli bismo s Batmobileom ući u više fizičkih trgovina. Stekli smo nekakvo iskustvo prodajući Nibble u Kauflandu, ali na globalnom tržištu bili smo incognito brend. Nadam se da ćemo suradnjom s Warner Brosom uvjeriti veće prodavaonice da smo legitiman proizvod te da će prodajni rezultati na Kickstarteru, koji su već sada vrlo dobri, poslati poruku da je taj tip proizvoda jako poželjan i vrijedan stavljanja na njihove police – kaže Gajšak koji bi volio da Batmobile zasja u nekom od američkih trgovačkih lanaca kao što su Target, Best Buy ili Walmart s obzirom na to da im je SAD i dosad bio primarno tržište.

Ključni je cilj Gajšakova stvaralačkog opusa privoljeti djecu da zavole STEM i sastavljajući 'uradi sâm' uređaje iz njegove kolekcije shvate koliko je to područje zabavno. Budući da na tržištu radne snage već sada nedostaje STEM kadra, a s daljnjom digitalizacijom nedostajat će ih sve više, segment pametnih igračaka, u kojem još nema tržišnog zasićenja, već sâm po sebi ima snažan prodajni argument. Prođe li Batmobile dobro na tržištu, a čini se da ide u tom smjeru, suradnja s Warner Brothersom mogla bi se nastaviti i na drugim proizvodima; ideja već ima. Uostalom, najteži je korak napravljen. Trebalo je bez ikakvih 'žnjora' uhvatiti za rukav titana zabave i pridobiti njegovu pozornost, ali uz malo odvažnosti i mnogo upornosti svaki je cilj dohvatljiv. Pokazuje to, uostalom, i cijeli ovaj poduzetnički pothvat.

Tipične početničke pogreške

Još kao jedanaestogodišnjak Albert je shvatio da ne mora biti samo potrošač i da uređaje može napraviti sâm. I izrađivao ih je zahvaljujući besplatnim tečajevima elektronike i robotike u Zajednici tehničke kulture u Karlovcu. Sudjelovao je na mnogim natjecanjima i sajmovima reklamirajući ih, a tako je privukao i mentora investitora Tomislava Cara, koji je i sâm vrlo mlad osnovao Infinum.

Nesiguran može li se njegov hobi prometnuti u ozbiljan biznis, Gajšak je pokrenuo ​ kampanju s igraćom konzolom na Kickstarteru i dobio potvrdu u obliku sto tisuća dolara. Brže-bolje osnovao je CircuitMess da novac može nekamo sjesti.

– Imao sam vatreno krštenje, bilo je to strašno stresno i vrloedukativno iskustvo. Radio sam sve tipične početničke pogreške: zaposlio sam deset frendova iz škole, nitko ništa nije shvaćao ozbiljno, gomilu sam novca loše uložio, slučajno slao duple pakete. Bila je tu gomila dječjih bolesti. Znao sam nešto o marketingu, ali o menadžmentu i financijama nisam imao pojma. Da mi nije pomogao Tomislav Car, ne bih uspio. On me je od klinca koji zna složiti uređaje i lijepo o njima govoriti pretvorio u nekoga tko može uspješno voditi tvrtku – iskreno priznaje Gajšak, dodajući da ga Car nije poučio samo operativi već mu je pomogao i razviti mentalni sklop usmjeren prema biznisu i ljudima.

Prva 'prava' runda prikupljanja kapitala

Iako mu je Car zasad jedini investitor, a u crowdfunding-kampanjama u Hrvatskoj još mu nema premca, CircuitMess planira nakon isporuke Batmobilea u prvo 'ozbiljno' prikupljanje kapitala.

– Dosad to nismo radili. Htio sam vidjeti najprije koliko će se biznis moći skalirati. Osnivači startupova često ne razmišljaju o tome, nego samo od investitora uzmu venture capital​. Ja to nisam htio tako napraviti. S ovogodišnjim rezultatima i svime što se dogodilo sigurniji sam nego ikada da imamo dobru priču i da je naše nišno tržište puno potencijala za skaliranje – objašnjava 23-godišnji poduzetnik kojem exit trenutačno nije ni nakraj pameti.

Kaže da želi napraviti uistinu dobre, atraktivne proizvode koji rješavaju stvaran problem i dobro se prodaju.

– Ako se na to fokusiram i dobro to odradim, sve će doći, i novac i investitori i potencijalni kupci. No ne mislim uskoro prodati biznis jer znam da još mogu ostvariti mnogo rezultata, a bilo bi mi i dosadno. Morao bih otvoriti CircuitMess 2, gdje bih opet radio isto – energičan je Gajšak na čijem su licu ipak vidljivi tragovi umora jer mjesecima već radi u više vremenskih zona. San je za slabiće, smije se vrckasti startapovac kojem su pokretački motor strast i emocionalna vezanost uz posao. Da je htio brzu lovu, kaže, radio bi kao paušalac u nekoj IT tvrtki, na tuđim proizvodima. Ovako razvija vlastite kojima se može ponositi, a to mu je važnije od novca. Svaki proizvod novi je izazov kojem se veseli, a u CircuitMessovu portfelju jednoga bi se dana mogle naći letjelice, dronovi pa i platforma za sadržaje.