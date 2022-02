Ćorić: Paket mjera pomoći bit će predstavljen do ožujka, država će se odreći svog dijela prihoda

Građane očekuje poskupljenje cijena i struje i plina od 1. travnja, ali u manjem postotku nego u ostalim zemljama EU, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, koji je najavio da će paket mjera pomoći građanima i gospodarstva biti predstavljen do početka ožujka.

Komentirajući u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" račune za plin za gospodarstvo, ugostitelje, obrtnike, pučke kuhinje, bolnice i sl. koji su i do 400 posto veći, rekao je da se taj problem nije trebao ni dogoditi da se reagiralo na vrijeme.

Upozorio je pritom na postupanje Gradske plinare Zagreb Opskrba jer, kaže, nije trebalo doći do fakturiranja računa, jednostranog aneksiranja ugovora prema čitavom nizu korisnika, koji u konačnici i za njih nosi pravni problem.

- Mislim da svi oni koji su ušli u tu situaciju trebaju potražiti pravno rješenje tog problema. Da sam na mjestu tih poduzetnika ne bi išao u drugom smjeru. Dakle, pomiriti se s jednostranim aneksiranjem nema smisla - rekao je Ćorić.

Pravni problem između Gradske plinare Zagreb (GPZ) i potencijalnih tužitelja, poduzetnika, nije želio dalje komentirati.

S druge strane, dodao je, vode se pregovori između GPZ-a i Hrvatske elektroprivrede (HEP) odnosno HEP-ova dijela za plin.

Podsjetio je pritom da GPZ -Opskrba ima i sestrinsku tvrtku, a to je GPZ distribucija.

- Koliko shvaćam, tu postoji neki interes na strani HEP-a, međutim on je nešto širi od samog preuzimanja korisnika. Vidjet ćemo kako će to na kraju završiti - rekao je Ćorić.

Istaknuo je i kako je na potezu Grad Zagreb, jer je vlasnik GPZ-a, kako opskrbe tako i distribucije, Zagrebački Holding odnosno Grad Zagreb.

- Odgovornost za rješenje ovog problema dobrim dijelom je na njima - rekao je Ćorić, dodajući kako je zabrinutost izrazio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, s kojim je dva puta telefonski razgovarao o toj problematici.

Upitan kako komentira poruke gradskih vlasti da će oni riješiti problem koji je gradski a da država riješi problem koji spada pod državu vezano uz veće račune, ministar je odgovorio kako je to kriva teza.

- Nema odgovornosti države za veće račune. Odgovornost je onog koji nije nabavio dovoljne količine plina kada je to bilo vrijeme, u trećem, četvrtom, petom, šestom, sedmom, osmom, devetom i desetom mjesecu prošle godine. (...) Mi tu dijelimo trošak nečijih pogrešaka, što nije opcija. Država će omogućiti neometanu opskrbu sustavima koji su u državnom vlasništvu, jer ćemo podmiriti ove izvanredne i neopravdane troškove. Međutim, te institucije će potražiti pravnu zaštitu zbog te situacije i nećemo se tu dovesti u situaciju da svatko rješava svoje i kao nije se ništa dogodilo. To nije opcija. U sektoru poduzetništva smo u velikom izazovu zato što imamo stotine poduzetnika koji su sada suočeni s visokim računima, to je nešto što si Grad Zagreb odnosno Zagrebački Holding nije smio dopustiti, neovisno o tome što se događalo proteklih mjeseci u sektoru dobave plina. Po mom uvjerenju, trebali su preuzeti odgovornosti za trošak koji je nastao - rekao je Ćorić, dodajući da su ti poduzetnici 'žila kucavica Grada Zagreba kao hrvatskog glavnog grada'.

Na konstataciju da su brojne bolnice u Zagrebu ostale zatečene s enormno visokim računima te se mnogi sada pitaju hoće li bolnice morati birati hoće li platiti plin ili će odustati od vode, struje, lijekova i sl., ministar je odgovorio kako još uvijek nismo došli do takve razine izvanrednog stanja.

- Ministarstvo zdravstva će reagirati i bolnice će u okviru preraspodjela iznaći sredstva da se ti računi plate - rekao je Ćorić.

Vezano uz poskupljenje struje i plina za građane od 1. travnja istaknuo je da najveći dio ove ogrjevne sezone građani nisu osjetili poskupljenje ni plina niti struje.

- Do korekcije cijena će doći 1. travnja, činimo sve da ta korekcija bude ispodprosječna u odnosu na zemlje članice EU-a, koje su već lani doživjele ogromna povećanja i cijena struje i cijena plina. Te cijene dobrim dijelom ovise o situaciji na tržištu. Manevar koji država može poduzeti u segmentu struje nešto je veći nego u segmentu plina, povećanje cijene struje će biti nešto blaže u odnosu na plin. No, ne izlazimo s konkretnim brojkama jer će i cijene od 1. travnja ovisiti i o onome što će se događati u sljedeća dva mjeseca, posebice na tržištu plina - naveo je ministar dodavši da je svako nabacivanje brojkama u ovom trenutku neozbiljno i nepotrebno.

Podsjetio je i da hrvatski građani, većina njih, plin dobiva preko opskrbljivača u obvezi javne usluge, a tu cijenu regulira Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) i na taj se način kućanstva Hrvatskoj štite od pretjeranog rasta cijena plina.

-Učinit ćemo sve što je moguće da taj porast bude što blaži. Ne možemo ga izbjeći, on će biti značajan u odnosu na trenutnu cijenu - rekao je Ćorić, koji je najavio i da će paket mjera pomoći građanima i gospodarstva biti predstavljen do početka ožujka.

Istaknuo je da se država, kako bi se ublažio udar poskupljenja, spremna odreći dijela svojih prihoda, pri čemu prije svega misli na PDV.

S druge strane, paket mjera koji Vlada priprema bit će dijelom orijentiran na socijalno ugrožene skupine građana.

Ćorić je siguran da će država i kroz neke druge modalitete uspjeti pronaći način da se olakša pozicija i poduzetništvu, ona će mu biti olakšana u kontekstu likvidnosti "vis a vis" smanjenja PDV-a.

Komentirajući najave poskupljenja ostalih usluga i proizvoda, naglasio je da je do korekcije cijena došlo u drugoj polovici prošle godine te da će se taj trend sigurno nastaviti u prvoj polovici ove godine.

- Ne treba nasjesti na lov u mutnom onih koji zapravo bez potrebe se 'kače' na taj val opravdanih korekcija cijena u dijelu ekonomije. Moj je dojam da svi najavljuju korekcije cijena dobara i usluga, iako u mnogim segmentima za to ne postoji potreba - rekao je Ćorić.

Poručio je kako će se inzistirati da i prilikom konverzije kune u euro mogući "lovci u mutnom" budu raskrinkani i da 'svi oko nas znaju o kome se radi'.

- Javno obznanjivanje takvih situacija. Zašto ne? Ako neki proizvođač, trgovac, jednostavno neprimjereno poveća cijenu proizvoda, zašto ne bi dali do znanja svima da se to dogodilo te zašto on ne bi izgubio svoje tržište - dodao je Ćorić.