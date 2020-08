Danas u Hrvatskoj: Konferencija DP-a o ‘Posljedicama propasti proizvodnje mlijeka‘, predavanje ‘Zeleni plan za Hrvatsku‘...

VARAŽDIN - U povodu završetka kampanje "Čitam i uz tebe sam" u prostorijama Udruge za djecu s teškoćama u razvoju i mlade osobe s invaliditetom pod nazivom 'Uz tebe sam', održat će se konferencija za medije. Na konferenciji za medije bit će predstavljeni rezultati kampanje i organiziran videoprijenos na platnu s nekoliko mladih članova Udruge, koji će se javiti iz svojih kuća, kako bi se javnost upoznala s načinom na koji se radi s djecom na temelju dobivenih priča, bajki i pjesama kao digitalnih edukativnih sadržaja. (10 sati, Graberje 33)

OSIJEK - O "Posljedicama propasti proizvodnje mlijeka“ bit će riječi na konferenciji za medije Domovinskog pokreta. O temi će govoriti zastupnice Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru: Vesna Vučemilović, članica Odbora za gospodarstvo i Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije i Ružica Vukovac, potpredsjednica Odbora za poljoprivredu. (11 sati, Hotel Waldinger, Županijska 8)

RIJEKA - U sklopu programa “Ljeto u Kružnoj” predavanje 'Zeleni plan za Hrvatsku' održat će Jagoda Munić, direktorica mreže Friends of the Earth Europe, koja je europski ogranak najveće svjetske ekološke mreže Friends of the Earth International. Politike zaštite okoliša danas sve više postaju opća mjesta i nitko ne dovodi u pitanje njihovu važnost. Međutim, iako se sve te politike slažu oko problema kojim se trebaju baviti, njihovi se načini djelovanja i rješenja koja nude uvelike međusobno razlikuju. U predavanju će Jagoda Munić izložiti njihove osnovne razlike, te iznijeti kratki pregled Europskog zelenog plana – strategiju Europske komisije čiji je cilj postizanje održivosti EU gospodarstva s naglaskom na klimu, čistu energiju i učinkovitu uporabu resursa. (20 sati, ispred Omladinskog kulturnog centra Palach, Kružna ulica)

ZAGREB - Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u srpnju su u odnosu na lipanj više za 0,7 posto, a u odnosu na srpanj prošle godine niže su za 4 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku. U srpnju su, u odnosu na lipanj, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu za industriju ukupno više za 0,7 posto, dok su na godišnjoj razini niže za 2,7 posto. Na inozemnom su tržištu, proizvođačke cijene industrije na mjesečnoj razini više za 0,6 posto, a na godišnjoj niže za 5,5 posto.