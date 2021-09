Davor Runje i Hajdi Ćenan: Fintech platforma koju ćemo uskoro lansirati ima tržišni potencijal od milijardu dolara

Tri stola, nekoliko računala, jedan server i jedan dvosjed interijer su maloga unajmljenog ureda u središtu Zagreba u kojem rade poduzetnici Davor Runje i Hajdi Ćenan. Uskoro će lansirati fintech platformu velikog potencijala kojom namjeravaju osvojiti svjetsko tržište i ostvariti prihod od milijardu dolara.

- Kod tehnološkog poduzetništva najvažnija je samodisciplina jer je teško raditi nešto godinu-dvije-tri i toliko čekati da dođe novac. To je psihički dosta teško iako snažno gradi karakter – kaže Davor Runje, serijski poduzetnik, softverski inženjer, predsjednik udruge Hrvatski nezavisnih izvoznici softvera CISEx i predavač na Visokom učilištu Algebra, koji je prije dvije godine osnovao svoj četvrti startup airt. Učinio je to zajedno s Hajdi Ćenan, suvlasnici su s jednakim udjelom od 50 posto, a u zajednički poduzetnički pothvat ušli su nakon desetogodišnje uspješne suradnje. Ćenan je ovo treća industrija u karijeri, radila je godinama na vodećim pozicijama u medijskoj kući EPH-a, potom u digitalnoj agenciji Drap u Runjinom vlasništvu, a sad se bavi tehnološkim poduzetništvom.

Startup airt ima pet zaposlenika, uskoro će im se pridružiti i šesti a svi su, osim Ćenan, IT stručnjaci. Runje tvrdi da dok se core biznis ne izgradi ne treba više do pet do sedam ljudi jer su core tehnologije uvijek jako limitirane. Prije nego što je osnovao airt, Runjine je 2018. prodao Drap Imago Ogilvyju. Odlučio je to u trenutku kad se nije više osobno tamo razvijao i kad je cijelo to područje zamrlo što se tiče kreativnosti, a on je tražio nešto novo da se razveseli.

- Sebe nikad nisam identificirao sa svojim tvrtkama, dok se razvijam onda je to super, ali kad to prestane najzdravije je izaći – kaže Runje koji je postao poduzetnik prije više od dva desetljeća. Njegov prvi startup bavio se MP3 tehnologijom i tad je radio u San Franciscu. Dosad je najveći poslovni uspjeh postigao otvorivši prvu hrvatsku digitalnu agenciju Drap koja je radila brojne nagrađene kampanje, a sad se Runje bavi umjetnom inteligencijom (AI) i strojnim učenjem i uskoro će promovirati platformu za koju tvrdi da je najbolja na svijetu te da joj je tržišni potencijal toliko velik da nije neskromno očekivati prihod od milijardu dolara za nekoliko godina.