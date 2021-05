DHL Express i Fiat Professional udružili snage u svrhu daljnje elektrifikacije tzv. ‘last mile‘ dostave

DHL Express, vodeći svjetski pružatelj usluga međunarodne žurne dostave, ide korak dalje u provođenju svoje strategije za postizanje nulte stope emisije štetnih plinova . Društvo je danas objavilo uspostavu partnerskog odnosa s Fiat Professionalom kupnjom prvih 100 komada Fiatovog novog električnog vozila E-Ducato. Jučer ujutro automobilsko poduzeće javnosti je predstavilo svoj novi model vozila. Ovi veliki kombiji u potpunosti su na električni pogon te ih odlikuje veliki kapacitet i baterija dugog životnog vijeka. Uz domet veći od 200 kilometara, vozila E-Ducato idealna su za tzv. 'last mile' logistiku. U skladu s nedavno pokrenutim Planom održivosti Grupacije DPDHL, DHL Express namjerava u pogon uključiti više od 14.000 električnih kombija u Europi do 2030.g. kako bi smanjio emisiju ugljika.

- Čvrsto vjerujemo da je električni pogon budućnost 'last mile' logistike - kaže Alberto Nobis, izvršni direktor društva DHL Express Europe.

- Kako bismo ostvarili svoju svrhu povezivanja ljudi i poboljšanja životnog standarda, zalažemo se za uporabu ekološki prihvatljivijih rješenja u našem svakodnevnom radu. Uključivanjem vozila E-Ducato u svoju flotu poduzeli smo važan korak u postizanju našeg cilja kojim želimo postići elektrifikaciju većinskog djela naše flote za 'last mile' dostavu. Fiat Professional je upravo ono što smo tražili: vrhunska tehnologija i snažne baterije koje nam samo jednim punjenjem omogućuju prelaženje više od 200 kilometara kako bismo svojim klijentima dostavili njihove žurne pošiljke na brz i ekološki prihvatljiv način - dodao je Nobis.

U Europi društvo DHL Express povezuje klijente i poduzeća u više od 60 država i teritorija oslanjajući se na flotu za preuzimanje i dostavu pošiljaka koja se danas sastoji od oko 500 električnih kombija, koji su uglavnom u uporabi u urbanim područjima, i 14.000 neelektričnih vozila. Zbog velike potražnje za međunarodnim žurnim dostavama, društvo očekuje da će do 2030.g. broj kombija u njegovoj europskoj „last mile“ floti doseći brojku od 20.000. Kako bi svoju strategiju održivosti provelo u praksi, društvo radi na tome da 60 % njegove flote prijeđe na električni pogon do kraja ovog desetljeća ( oko 14.000 vozila).

Većina vozila u floti su veliki kombiji za urbana i metropolitanska područja. Zajedno s Fiat Professionalom ispitali smo vozila E-Ducato u različitim stvarnim radnim uvjetima kao što su iznimno niske temperature, izraziti nagibi i velike udaljenosti kako bi se provjerila njihova kompatibilnost s čitavim rasponom DHL-ovih načina korištenja dostavnih vozila.

- Ponosni smo što je takvo društvo kao što je DHL Express odabralo upravo dostavna vozila E-Ducato u postizanju svog ambicioznog cilja. S vozilima E-Ducato nismo samo htjeli razviti održivi proizvod kako s gospodarskog stajališta tako i sa stajališta ekološki prihvatljivih rješenja već smo prvenstveno nastojali svojim partnerima osigurati sveobuhvatno rješenje za mobilnost - rekao je Eric Laforge, voditelj Odjela za laka gospodarska vozila (LCV Enlarged Europe) u Stellantisu, za kojega projekt E-Ducato predstavlja inovativno putovanje koja nas priprema za budućnost.

Za DHL Express uspostava strateškog partnerstva s Fiatom predstavlja sljedeći korak u razvoju dosad poduzetih mjera za isporuku pošiljaka svojim klijentima uz nultu emisiju ugljika. Stoga društvo koristi teretne bicikle u urbanim područjima kao što su, između ostalih, Barcelona, Kopenhagen i Frankfurt na Majni i povezuje svoje distribucijske pogone u centrima gradova kao što London i Amsterdam korištenjem brodova smanjio intenzitet prometa u gradu i emisija ugljika.

Osim samih vozila, potpuno električnom lancu mobilnosti potrebna je sveobuhvatna infrastruktura za punjenje na čitavom području. Kako bi omogućio daljnje širenje svoje mreže punionica, DHL Express trenutačno surađuje s nekoliko specijaliziranih poduzeća kako bi značajno povećao broj punionica u cijeloj Europi tijekom sljedećih godina.

Elektrifikacija 'last mile' logistike jedan je od temelja nedavno objavljenog Plana održivosti Grupacije DPDHL. Grupacija će do 2030. godine uložiti ukupno 7 milijardi eura (Opex i Capex) u mjere za smanjenje emisije ugljika. Osim za elektrifikaciju vozila, sredstva će se također utrošiti za razvoj održivog zrakoplovnog goriva i gradnju klimatski neutralnih zgrada. Kako bi ostvarilo cilj nulte emisije do 2050. godine koji je u postupku 4 godine, društvo se posvećuje ispunjenju novih, ambicioznih privremenih ciljeva. Primjerice, kao dio ažurirane inicijative Science Based Target Initiative (SBTi), Grupacija Deutsche Post DHL zalaže se za smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030. u skladu s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama.