HBOR odobrava beskamatne kredite za turistički sektor od ukupno 600 milijuna kuna

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključili su „Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma čime je omogućeno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a. Sporazum je u ime Ministarstva turizma potpisao ministar Gari Cappelli, a u ime HBOR-a Tamara Perko, predsjednica Uprave i Hrvoje Čuvalo, član Uprave.

Ministarstvo turizma osiguralo 26 milijuna kuna za subvencioniranje kamatne stope

Potpisanim sporazumom utvrđeno je da će Ministarstvo turizma osigurati sredstva u iznosu od 26 milijuna kuna za subvencioniranje kamatne stope do dva postotna boda za kreditiranje likvidnosti poduzetnika u turističkim djelatnostima u okviru Mjere COVID – 19.

„Vlada RH kroz svoje dosadašnje mjere posvetila je veliku pozornost svim gospodarskim segmentima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed pandemije koronavirusa, a posebno turizmu kao jednom od najznačajnijih gospodarskih čimbenika. Kroz ovu kreditnu liniju stavljamo na raspolaganje do 600 milijuna kuna poduzetnicima koji obavljaju turističku djelatnost, kako bi očuvali radna mjesta, zadržali likvidnost i bili spremni za nastavak aktivnog i uspješnog poslovanja“, istaknuo je ministar turizma Gari Cappelli prilikom potpisa sporazuma.

---

Sredstva su namijenjena subvencioniranom kreditiranju mikro, malih i srednjih poduzetnika s registriranom djelatnosti smještaja (hoteli, odmarališta, kampovi, ostali smještaj), djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (restorani, ketering, ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane), iznajmljivanja plovnih prijevoznih sredstava te putničkih agencija i organizatora putovanja.

Kamatna stopa od nula posto za tri godine otplate

Zahtjev za odobrenje kredita podnosit će se izravno HBOR-u koji će i odobravati sredstva na rok do pet godina uz mogućnost korištenja počeka do jedne godine. Kamatna stopa, zahvaljujući sredstvima subvencije, može iznositi nula posto za razdoblje otplate do tri godine, a u četvrtoj i petoj godini otplate kamatna stopa može iznositi 1,5 posto (kamatna stopa ovisi o propisima o državnim potporama).

Instrumenti osiguranja - police osiguranja HBOR-a ili jamstvo HAMAG-BICRO-a

„Uvažavajući činjenicu da se radi o poduzetnicima koji u velikom broju slučajeva imaju založene nekretnine ili nemaju dovoljno osiguranja u vidu nekretnina i pokretnina, kao dodatna pogodnost omogućeno je odobrenje kredita uz manje zahtjeve za klasične kolaterale koje će nadomjestiti police osiguranja koje u ime i za račun Republike Hrvatske izdaje HBOR ili jamstva HAMAG-BICRO-a“, istaknula je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Najniži iznos kredita koji se može zatražiti je 100 tisuća eura, a najviši je ograničen na 1,25 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti. Sredstva će se moći koristiti za financiranje plaća, režijskih i ostalih osnovnih troškova poslovanja, pripremu turističke sezone te podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama, drugim financijskim institucijama ili obveza za PDV.