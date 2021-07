Hrvatska je dobila prvoga vlastitog proizvođača auta i može postati centar razvoja električnih vozila u Europi

Iako se o tome već dulje nagađa, konačna potvrda da su Rimac Automobili preuzeli Bugatti odjeknula je kao bomba ne samo u Hrvatskoj nego i u mnogim stranim medijima jer je zaista riječ o rijetkoj kombinaciji. Tehnološki startup iz zemlje koju većina stranaca na zemljovidu nađe jedino kad odlučuje o ljetovanju preuzeo je ugledni automobilski brend specijaliziran za proizvodnju paprenih jurilica. Rimac Autmobili tako će postati Rimac Grupa sastavljena od Bugatti Rimca i Rimac Technologyja, što je zapravo ključan podatak. Naime, to znači da će Rimac napokon postati i 'pravi' proizvođač automobila, štoviše prvi hrvatski. Dobro je poznato odavno da je osnivač Mate Rimac od svog sna o ozbiljnoj, serijskoj proizvodnji auta morao brzo odustati zato što bi ga veliki igrači samljeli čim bi ga doživjeli kao imalo relevantnu konkurenciju. Upravo je zato preusmjerio pozornost svoje tvrtke na napredna tehnološka rješenja za tada još nadolazeću eru električnih automobila, koristeći se malim serijama impresivnih modela prije svega kao izlogom za te tehnologije. No mnogo se toga u međuvremenu promijenilo i ti veliki dečki odlučili su uložiti u njegovu kompaniju nakon što je postalo jasno da električna budućnost rapidno postaje sadašnjost. Ni to, doduše, nije značilo da se Rimac odjednom može ozbiljnije početi baviti proizvodnjom automobila, ali svakako je odškrinulo vrata njegovoj izvornoj strasti.

Bugattijevim preuzimanjem san je napokon postao stvarnost. Volkswagenovo prepuštanje poznatog brenda Rimcu (nikakvih novčanih transakcija nije bilo) svojevrsni je službeni blagoslov ideji stvaranja automobila pod hrvatskom kapom. Spajanje tih dvaju brendova znači da hrvatska ima prvoga vlastitog proizvođača automobila koji će tržištu nuditi neke od najmoćnijih, najnaprednijih, najbržih i najskupljih modela na svijetu. Bugattijeva proizvodnja ostaje u Francuskoj, no tvrtkino je sjedište u Hrvatskoj i Rimac Grupa 55-postotni je vlasnik novostvorenoga Bugatti Rimca, što znači 'punu kreativnu kontrolu' nad onime što će nova kompanija ponuditi tržištu. Osim toga, cjelokupno istraživanje i razvoj preselit će se u Rimčev novi kampus u Svetoj Nedelji. Rimac Technology​ tako će (p)ostati pogon za razvoj automobilskih tehnologija, a Bugatti Rimac izrađivat će automobile, što će Rimcu pružiti oduvijek željenu mogućnost osmišljavanja tehnoloških rješenja i proizvodnje vlastitih automobila na jednome mjestu.

- Ovo je veliko postignuće za Rimca i stavlja tvrtku u srž razvoja sljedeće generacije električnih vozila superluksuznih performansi. Nadalje, vjerojatno je da će se neka ili većina ove tehnologije s vremenom proširiti po cijeloj Volkswagen grupi, što će Hrvatsku učiniti jednim od glavnih središta razvoja električnih vozila u Europi. Pogrešno je predstavljati ovaj posao samo kao neku vrstu "preuzimanja" od strane Rimca, važnija je nova dugoročna suradnja između Rimca, Porschea i Volkswagena. Nova tvrtka Bugatti-Rimac bit će u 45-postotnom vlasništvu Porschea, koji je pak vlasnik 53,3 posto Volkswagena i 24 posto Rimac Grupe. Ukratko, Rimcu je dano veliko povjerenje i ovo je velika pobjeda za Hrvatsku – kaže Jurgis Oniunas, stručnjak za preuzimanja i spajanja te izvršni partner i osnivač IMAP-a Jugoistočna Europa.