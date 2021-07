Hrvatska je najbolja od najgorih u EU po mirovinskoj i gotovinskoj štednji

Danske obitelji najbogatije su u Europskoj uniji po gotovinskim i mirovinskim štednjama. Nakon njih u vrhu su Nizozemci, Šveđani, Luksemburžani i Belgijci, piše Bloomberg. Ono što taj poslovni medij ne piše, ali donosi u grafičkom prikazu, jest pozicija Hrvatske na toj listi koja se smjestila kao predvodnik u kategoriji najsiromašnijih pet zemalja EU po mirovinskim i gotovinskim štednjama. Optimistično gledano, najbolji smo od najgorih i u leđa nam gledaju Poljska, Bugarska, Slovačka i Rumunjska.

Prema podacima danske središnje banke za četvrto tromjesečje 2020., Danci imaju 208 tisuća dolara financijske imovine po glavi stanovnika, što je više nego dvostruko iznad prosjeka Europske unije. To je iznos koji se dobije nakon oduzimanja dugova. Valja napomenuti i da je Danska rekorderka po negativnim kamatama za štediše koje je uvela još 2012. godine.

U usporedbi s njima, financijska imovina po glavi stanovnika u Hrvatskoj gotovo je desetorostruko oskudnija, naime na Danskih 208 tisuća dolara, Hrvati se mogu pohvaliti s 24 tisuće dolara financijske imovine. Za razliku od financijskih obaveza Danaca koje se kreću oko 89,1 tisuću dolara, Hrvati su na skromnih 6,7 tisuća dolara, no to ne pomaže puno s obzirom na to da je neto bogatstvo Hrvata na 17,1 tisuću dolara, a Danaca na 211,5 tisuća dolara.

Kako stoje ostale zemlje pogledajte u grafičkom prikazu.