Hrvatska nabavila cjepivo protiv COVID-19 za pet milijuna stanovnika

Hoće li Hrvatska i prije revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda postati izvoznik cjepiva protiv COVID-19? Naime, dosad je naručeno 17,5 milijuna doza cjepiva, a rezervirano je ili je u postupku odobrenja još 1,4 milijuna doza. To znači da nestašice cjepiva sigurno neće biti – do kraja 2023. osigurano je čak 18,9 milijuna doza! Dakle, Hrvatska ima na raspolaganju kompletno cijepljenje (dvije doze plus dva docjepljivanja) za 4,7 milijuna stanovnika. Kad se uzme u obzir da je tu i 69.600 doza cjepiva Jannsen, koje se primjenjuje samo u jednoj dozi, to znači da imamo doza za tri godine cijepljenja i docjepljivanja za 4,9 milijuna ljudi!

Nas je, prema procjenama statističara, tek malo više od četiri milijuna, a uzme li se u obzir samo odrasla populacija, koja se zasad cijepi, to je tek oko 3,3 milijuna kandidata. No, do početka ovog tjedna cijepljeno je manje od 55 posto odraslog stanovništva. Zasad je potrošeno manje od 3,5 milijuna doza, što znači da je u zamrzivačima spremno još 14 milijuna doza! Čak kad bismo došli do 70 posto procijepljenosti odraslog stanovništva, naručeno cjepivo dostajalo bi za gotovo pet godina.

Podaci o naručenim i rezerviranim dozama nalaze se u Vladinu izvještaju o borbi s pandemijom za razdoblje od početka lipnja do kraja kolovoza, koji je u utorak bio na saborskom odboru za zdravstvo, iz kojeg se u javnost jedino probila kritika predsjednika Hrvatske liječničke komore Krešimira Luetića na račun spornih stajališta Gordana Lauca, i njegov naknadni odgovor.

O matematici prema kojoj smo (dosad) potrošili 368 milijuna kuna nismo saznali ništa. Možemo samo pretpostaviti da su Plenković i Beroš nakon neuspješnoga klađenja na AstraZenecu u strahu od nestašica počeli naručivati svako odobreno cjepivo u onim količinama koje je bilo moguće dobiti.

Ne zna se zašto je naručeno baš toliko cjepiva – gotovo šest doza za svakoga odraslog stanovnika, što je dovoljno za trogodišnju stopostotnu procijepljenost Hrvatske i pol. Evo četiri moguća razloga:

1. Vlada predviđa da će demografske mjere uzrokovati demografsku eksploziju, pa je najbolje na vrijeme se pripremiti. Nek cjepivo čeka na -70 stupnjeva Celzijevih do punoljetnosti velikog broja novozačetih Hrvatica i Hrvata.

2. Poslovna renesansa uzrokovana povlačenjem pustih milijardi eura iz Bruxellesa dovest će do potreba za velikim uvozom radne snage – ponajprije visokokvalificiranih IT-ovaca, stručnjaka za biotehnologiju i umjetnu inteligenciju.

3. Hrvatsku (obalu) zaposjest će uskoro digitalni nomadi sa svih strana svijeta, koji bi svojim brojem mogli ugroziti i turizam jer na plažama pokraj svih laptopa neće biti mjesta ni za ručnike, a kamoli za ležaljke.

4. Zbog svega toga velik broj hrvatskih gastarbajtera, a posebno druga, treća i četvrta generacija iseljenika iz Amerike, pohrlit će natrag preko Bare u stari kraj.