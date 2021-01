HUP je udruga svih poduzetnika, izbore ćemo provesti transparentno i demokratski

Predsjednici četiriju HUP-ovih regionalnih ureda u ponedjeljak su poručili da je Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) udruga svih poduzetnika i izbori za najvažnija tijela i predsjednika provest će se transparentno i demokratski, a pozvali su na zajedništvo i nastavak suradnje na temama važnim za gospodarstvo.

Predsjednici HUP-ovih regionalnih izvršnih odbora Osijeka, Dalmacije, Rijeke i Varaždina u pismu članstvu HUP-a navode kako ih je "iznenadila vijest o napuštanju HUP-a nekoliko većih hrvatskih poduzetnika".

Pritom navode kako im motivi takve odluke nisu u potpunosti jasni, a onima koji su napustili HUP žele uspjeh u daljnjem poduzetničkom radu.

- Koliko god odlazak bilo koje članice predstavlja gubitak za udrugu, toliko nikad ne smijemo zaboraviti kako snaga HUP-a ne dolazi od pojedinih članica, koliko god one velike i važne bile u našem gospodarstvu i društvu, već od zajedništva svih članica. Glavna snaga HUP-a je članstvo aktivirano kroz rad regija i granskih udruga - ističu potpisnici pisma - Kristian Krpan (Izvršni odbor HUP Rijeka), Denis Sušac (IO HUP Osijek), Tihomir Premužak (IO HUP Varaždin) i Zdravko Plazonić (IO HUP Dalmacija).

Pritom naglašavaju kako su posljednjih godinu dana regije i granske udruge iznjedrile izniman broj prijedloga i aktivnosti koji su rezultirali pozitivnim promjenama u poslovnoj zajednici.

- Bez obzira na interes medija koji je pratio isključivo naše interne probleme, a ne i rezultate, te situaciju s pandemijom, HUP je pokrenuo neke od ključnih promjena tijekom zadnje godine dana, kao što su primjerice institut skraćenog radnog vremena, ili izmjene Zakona o porezu na dohodak te Zakona o strancima - navode predsjednici HUP-ovih regionalnih ureda.

Pritom ocjenjuju da je institut skraćenog radnog vremena "spasio brojna radna mjesta i brojne poslodavce", a izmjene Zakona o porezu na dohodak i podzakonskih akata "dovele do smanjenja poreznog opterećenja plaće i do uvođenja novih vrsta neoporezivih isplata zaposlenicima". Izmjene Zakona o strancima dovele su, kažu, do ukidanja potpuno neprimjerenog kvotnog sustava zapošljavanja radne snage, omogućivši poslodavcima veću konkurentnost na međunarodnom tržištu.

- Možemo slobodno reći kako naši odnosi sa socijalnim partnerima, Vladom i sindikatima, nikad nisu bili bolji - tvrde potpisnici pisma.

Pritom navode kako postoji visoka razina uvažavanja i slijedi budući zajednički rad i konstruktivan dijalog na ključnim pitanjima za hrvatsko gospodarstvo, pri čemu izdvajaju rad na izmjenama Zakona o radu u okviru radne skupine, kao i pitanja vezana za EU fondove.

- Za budućnost HUPa nije i nikad neće biti odgovorna ni zaslužna jedna, pet, deset ili više članica, nego sve članice. Na svima nama je prepoznati doprinos koji dajemo i možemo dati putem HUP-a u promociji tržišno orijentiranog poduzetništva, u kojem je država regulator, ali nikako i sudionik, te pritom i samim sebi olakšati poslovanje. Broj novih članova koji su nam pristupili u ovo krizno vrijeme govori da je taj doprinos prepoznat u poduzetničkoj zajednici - ističu.

Poručuju i da će predstojeći izbore za Izvršni i Nadzorni odbor HUP-a biti "provedeni po potpuno transparentnom modelu, gdje će svaka članica udruge koja se sukladno Statutu ima pravo kandidirati, to isto i moći, te biti demokratski i transparentno birana".

- Vjerujemo da će dolazak novih ljudi ukloniti pogrešnu predodžbu o HUP-u kao organizaciji koja zastupa interese 'velikih'. HUP je udruga svih poduzetnika, neovisno o veličini - ističu predsjednici regionalnih izvršnih odbora.

Nakon preranog i tragičnog odlaska predsjednika HUP-a Marina Pucara, moraju se provesti i izbor za predsjednika udruge, podsjećaju potpisnici pisma, uz napomenu da "kvalitetnih kandidata ne nedostaje".

- Unatoč nekim medijskim napisima, HUP nije nimalo 'obezglavljen' i ne funkcionira mimo Statuta. Vijeće članica pred sebe je postavilo cilj provesti demokratske izbore za Izvršni i Nadzorni odbor po svima prihvatljivim pravilima, te smo radi postizanja konsenzusa svjesno produžili rok za raspisivanje izbora. Cilj je bio što više proširiti bazu kandidata i postići što ravnomjerniju prisutnost granskih udruga, izravnih članica, malih i srednjih poslodavaca, te regija u Izvršnom odboru - ističu predsjednici četiri regionalna ureda, uz napomenu da se time poštuju odredbe Statuta, u kojem se jasno navodi da mandat Izvršnom odboru prestaje ili istekom mandata ili do izbora novog Izvršnog odbora.

- Budućnost udruge ovisi o svima nama, kroz zajednički rad imamo priliku oblikovati ustroj, rad i vrijednosti koje HUP zastupa. Veselimo se zajedničkom budućem radu na boljitku statusa poduzetnika i poduzetništva u Republici Hrvatskoj - zaključuje se u pismu.

Inače, Vijeće članova HUP-a u petak je odlučilo raspisati izbore za sva ključna tijela HUP-a - predsjednika, Izvršni i Nadzorni odbor, a do izbora novog predsjednika za vršiteljicu dužnosti je izabrana Marina Pulišić, članica Uprave Jadran-galenskog laboratorija iz Rijeke i članica HUP-Udruge proizvođača lijekova.

Kako se doznaje u HUP-u, danas će biti objavljen javni poziv za prijavu kandidata za predsjednika HUP-a, uz rok za prijavu do 8. veljače.