Iako nije uplatila sav novac, tvrtka Zhongya Nekretnine ne odustaje od investicije u Kumrovcu

Tvrtka Zhongya Nekretnine koja nije uplatila u dodatnom roku preostali iznos za kupnju zgrade bivše Političke škole u Kumrovcu priopćila je u četvrtak da nisu odustali od investicije u Kumrovcu.

Iz tvrtke poručuju kako partneri investitorice Jiang Yu nisu u spomenutom roku iz tehničkih razloga uspjeli alocirati novac u Republiku Hrvatsku. Poručuju, međutim, kako se i dalje iznalaze modaliteti kako bi spomenuti novac u najskorije vrijeme stigao u Hrvatsku. U skladu s tim, spremni su na nove razgovore s Vladom, a najavljuju kako će se, u slučaju da novi natječaj bude raspisan, oni na njega i javiti.

- Kineska vlada već mjesecima aktivno radi na tome da kontrolira iznošenje kapitala iz zemlje. Dio tih problema stigao je i do Europe, pa i do same Hrvatske u slučaju transakcije vezane uz bivšu Političku školu u Kumrovcu. Svjedoci smo da su kineske investicije u Europu značajno pale u posljednjih godinu dana. Dio razloga za to svakako leži i u restrikcijama koje dolaze od službenog Pekinga - tvrdi se u priopćenju tvrtke Zhongya Nekretnine.

- Ekonomski problemi unutar Kine i trgovinski rat Kine i SAD-a glavni su razlozi zbog kojih Kina pokušava da kontrolira 'izvoz' novca iz zemlje. Državna administracija za strane valutne odnose (SAFE), ključni vladin regulator, objavila je sredinom prosinca da je glavni zadatak za iduću godinu spriječiti 'nenormalne' odljeve kapitala i tako onemogućiti nelegalne trgovinske aktivnosti - navodi također ta tvrtka.

Iz Zhongya Nekretnina poručuju i kako su svoju ozbiljnost dokazali time što su platili cjelokupan iznos poreza na kupoprodaju nekretnine (koju zasad nisu kupili) te okolnog zemljišta površine gotovo 27.000 četvornih metara. Ukupno su obje transakcije vrijedne preko milijun i pol kuna, a kad se pribroji iznos jamčevine na natječaju iz proljeća prošle godine, dolazimo do brojke od preko dva milijuna kuna koje su kineski investitori već uplatili. Zato, poručuju, ne žele odustati od planiranog posla.

U priopćenju iz te tvrtke, koje potpisuje direktor Mario Rendulić, navodi se i da su "danas Iz Ministarstva državne imovine priopćili kako odluku o sudbini Hotela Zagorje tek treba donijeti Vlada".

- Trgovačko društvo Zhongya nekretnine d.o.o. do 31. prosinca 2019. godine nije uplatilo preostali dio sredstava za kupnju hotela Zagorje odnosno političke škole u Kumrovcu. Ministarstvo državne imovine zadržat će jamčevinu u iznosu od 598.000,00 kuna. S obzirom na to da je procijenjena vrijednost navedene nekretnine viša od 7,5 milijuna kuna, odluku o daljnjem raspolaganju nekretninom donijet će Vlada Republike Hrvatske na jednoj od sljedećih sjednica - stoji u odgovoru iz Ministarstva državne imovine, kako večeras prenosi Zhongya Nekretnine.