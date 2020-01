Infografika: Koliko je godina idealno raditi za jednog poslodavca

Koliko je idealno raditi za jednog poslodavca, pitanje je koje si postavi svatko tko je neko duže vrijeme proveo na istom radnom mjestu. Unazad jednu generaciju, rad za istog poslodavca od početka karijere pa do njenog kraja bilo je nešto sasvim uobičajeno i mogli bismo reći poželjeno. Tako su i moji roditelji čitav radni vijek proveli u istim tvrtkama, i bilo im je neshvatljivo zašto im najstarije čedo svakih godinu dana promijeni poslodavca.



Isplati li se danas biti lojalan poslodavcu? Istraživanje koje je MojPosao proveo prošle godine pokazalo je da 47 posto ispitanika smatra kako se isplati biti lojalan poslodavcu te da lojalni zaposlenici imaju opipljive dokaze u obliku financijskih ili nefinancijskih benefita. Nasuprot tome, 31 posto ispitanika smatra da novi zaposlenici često imaju slične beneficije kao i zaposlenici koji su duže zaposleni kod istog poslodavca.



Da je idealan period za rad kod jednog poslodavca između tri i pet godina smatra 39 posto ispitanika. Da je to do dvije godine, smatra osam posto ispitanika, dok 26 posto ispitanika vjeruje da je to od šest do devet godina. Više od 10 godina je idealan vremenski period za rad kod istog poslodavca za 19 posto ispitanika, dok 8,5 posto ispitanika smatra da je idealno raditi kod jednog poslodavca cijeli radni vijek.



Ideja rada za jednog poslodavca kroz cijeli život privlači sve više mladih ljudi, a podaci OECD-a pokazuju da su zaposlenici u Italiji najvjerniji, i u prosjeku provode 12,2 godine kod jednog poslodavca. Južni Europljani i Francuzi duže su se zadržavali kod istog poslodavaca, dok su zaposleni u Velikoj Britaniji i Irskoj poslodavce mijenjali nešto češće, kod istog ostaju oko sedam godina.

---Izvan Europe zaposlenici su još češće mijenjali svoje poslodavce. U Brazilu recimo, novi posao se traži svakih 7,2 godine, dok se u Južnoj Koreji kod istog poslodavca zadržavaju šest godina. Zanimljivo je da je među top deset novogodišnjih želja Korejaca bilo napuštanje trenutnog posla.Da je idealan vremenski period za rad kod jednog poslodavca cijeli radni vijek, smatra 8,5 posto ispitanika. Zanimljivo je kako je udio ovih ispitanika najveći u Hrvatskoj: čak 19 posto ispitanika iz Hrvatske smatra da je idealno raditi za samo jednog poslodavca cijeli radni vijek. Udio ovakvih ispitanika je u Poljskoj nula posto, u Estoniji tri posto, u susjednoj Sloveniji 11 posto te u Srbiji 10 posto.