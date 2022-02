Istraživanje: Hrvati mogu postati sami svoji šefovi za manje od dva mjeseca, samo dvije zemlje u Europi stoje lošije

Hrvati trebaju raditi četiri tjedna, četiri dana, pet sati i 31 minutu da bi imali dovoljno novca za otvaranje svog posla u Hrvatskoj, poklazuje novo istraživanje stručnjaka za osobne financije na money.co.uk. Na listi od 35. zemalja, Hrvatska se našla na 33. mjesto po tome koliko se dugo treba raditi za pokretanje biznisa. Usporedbe radi, Britanci moraju raditi samo jedan sat i 21 minutu kako bi podmirili troškove pokretanja novog poslovanja u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Danska slijedi na drugom mjestu sa šest sati i šest minuta, Republika Irska na trećem gdje je za otvaranje posla potrebno raditi samo jedan dan, jedan sat i 47 minuta, dok se na četvrtom mjestu našla Rumunjska s jednim danom, sedam sati i tri minute. Na zadnjem mjestu je Italija. Talijani moraju uložiti najviše sati ako žele postati sami sebi šefovi – 11 tjedana, četiri dana, pet sati i 42 minute. Osim Talijana, najgore stoje Albanci koji moraju raditi 11 tjedana, 3 dana, 7 sati i 52 minute.

Mnogi od nas žele ostvariti svoju ambiciju posjedovanja tvrtke, no malo nas poduzima prave mjere kako bi se taj san i ostvario jer mislimo da nemamo dovoljno financijskog kapitala za početak. No, ovo istraživanje dokazuje da bi si neki to mogli priuštiti za manje od dva sata. Evo koliko bi dugo zaposlenici u europskim zemljama trebali raditi puno radno vrijeme da bi priuštili početne troškove osnivanja vlastitog poduzeća.

Kako bi ovo istraživanje dobilo još veće značenje, stručnjak za osobne financije na money.co.uk Salman Haqqi naveo je nekoliko smjernica za mlade poduzetnike.

1. Neka vam strast bude prioritet

Trajni dugoročni uspjeh lakše je postići kada ste strastveni u onome što radite, a to posebno vrijedi za poduzetništvo. Osim što želite prodati proizvod i/ili uslugu za koji imate istinski interes, želite i shvatiti se taj proizvod i/ili usluga može kontinuirano poboljšavati kako bi se prilagodio poslovnim promjenama i izazovima.

2. Potražite kvalitetno mentorstvo

Kao i kod pokretanja bilo čega novog, zašto si ne biste olakšali život obraćajući se vjerodostojnim poduzetnicima za potencijalno za mentorstvo. Uz prisutnost društvenih medija, to je sada lakše nego ikada prije. Njihovi vrijedni savjeti mogli bi vam pomoći u tehnici, planiranju i svijesti o relevantnim zakonima i propisima.

3. Pronađite ravnotežu

Pokretanje posla je nesumnjivo vrlo stresan proces jer je sve na vama. Imajući to na umu, moglo bi se dogoditi da zanemarite svoje fizičko i mentalno zdravlje. Kako biste to izbjegli, svaki dan odredite vrijeme u svom rasporedu kako biste se pozabavili s ova dva važna aspekta zdravlja. Na primjer, prioritizirajte dnevne šetnje od pola sata za vrijeme ručka i 15 minuta mirne meditacije prije spavanja.