K(o)ronologija tjedna s donacijama, ostavkama, bojkotom i tužbom

5. svibnja

• U Hrvatsku se autobusima i kombijima vratilo 76 hrvatskih državljana iz talijanskih regija Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia i Veneto.

• U Ministarstvu zdravstva potpisan je dodatak Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja prema kojem će se od 1. travnja dodaci na uvjete rada, odgovornost i znanstveno zvanje zdravstvenim djelatnicima obračunavati i za prekovremeni rad.

6. svibnja

• Austrija je poslala pomoć od 200.000 zaštitnih rukavica i 1680 litara dezinficijensa kao odgovor na hrvatski zahtjev aktiviran na osnovi Mehanizma EU, koji je upućen nakon potresa u Zagrebu. Zahtjevu su se do sada odazvale Slovačka, Slovenija, Mađarska, Austrija, Crna Gora, Litva i Francuska.

• S obzirom na epidemiološke mjere koje onemogućavaju pripremne tečajeve za porod i dojenje uživo, Hrvatska komora primalja organizirala je online tečajeve za porod i dojenje koji su počeli besplatno na YouTubeu.

7. svibnja

• Stožer civilne zaštite ukinuo je karantenu i kućnu izolaciju za vozače kamiona. Ta odluka odnosi se na hrvatske i strane državljane s odobrenim boravkom u Hrvatskoj koji voze teretna vozila za hrvatskog poslodavca u međunarodnom transportu.

• U Hrvatsku je stiglo 105 hrvatskih državljana u sklopu pete repatrijacije iz Sjeverne Makedonije. Budući da je Zračna luka Skopje zatvorena za promet, povratak je organiziran u cestovnom konvoju od 36 vozila preko Srbije.

8. svibnja

• Brač je postao novo žarište epidemije s otkrivena 22 novozaražena. 'Nulti pacijent' bio je povratnik is splitske bolnice, 81-godišnjak koji je gotovo nepokretan i u njezi se smjenjivalo 'cijelo selo'. Simptomi su se pojavili kad je pacijent već prebačen na domsku skrb.

• United Grupa iz Nizozemske donirala je Hrvatskoj 280 termometara, 5600 testova za COVID-19, 3000 zaštitnih naočala i 132.000 zaštitnih maski, sve skupa vrijedno oko 3,5 milijuna kuna. United Group deklarira se kao vodeći pružatelj medijskih i telekomunikacijskih usluga u Jugoistočnoj Europi. U Hrvatskoj je počeo kao vlasnik kabelskog operatera Total TV-a. Tu tvrtku morao je prodati kako bi kupio Central European Media Enterprises i otad je u njegovu medijskom portfelju i Nova TV. Lani je dovršio akviziciju Tele2, odnosno poslovanje hrvatskog ogranka švedske kompanije. Za sve to trebalo je ishoditi dozvole hrvatskih regulatora. Bez njih ne bi bilo ni ove donacije.

9. svibnja

• Postrožene su epidemiološke mjere na Braču. Nije potpuna karantena, nego zabrana napuštanja mjesta prebivališta.

• Najavljeno je da osam nacionalnih parkova i 11 parkova prirode od ponedjeljka 11. svibnja počinje raditi, naravno prema posebnom epidemiološkom režimu.

• Djelomično se liberalizira prelazak granice. To vrijedi za hrvatske državljane, ali i za strance koji imaju poslovne razloge ili gospodarske interese za dolazak u Hrvatsku.

10. svibnja

• Dok cijeli svijet grozničavo traži cjepivo protiv novog virusa, pjevač Tony Cetinski uzburkao je javnost tvrdnjom na Facebooku da se ne želi cijepiti te da neće dati da ga na to prisile – ni na cijepljenje ni na čipiranje, i da ga nitko ne može prisiliti da cijepi svoju djecu. Glazbeni urednik koprivničke Radio Drave Bojan Horvat na to je reagirao najavom da taj radio više neće emitirati pjesme Cetinskog, a pjevač je uzvratio najavom tužbe. I dok su društvene mreže uobičajeno ostrašćeno raspravljale o cijepljenju, a Radio Drava zaobilazila Cetinskog, HTV je emitirao snimku njegova koncerta. To se zove razlika u uređivačkoj politici.

11. svibnja

• Počela je treća faza popuštanja protuepidemioloških mjera – otvoreni su šoping-centri i kafići, a Stožer je olabavio ranije propisana pravila. Među ostalim, smanjio je razmak među stolovima u kafićima s dva metra na metar i pol i dopustio radno vrijeme do 23 sata, umjesto ranije propisanog 'fajronta' u 21 sat.

• Omogućen je međugradski cestovni, te željeznički promet.

• Ukinuta je zabrana privremenog napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka (osim za otok Brač). Više ne trebaju e-propusnice.

• Dopušteno je održavanje javnih događaja s najviše 40 osoba.

• Ostavku je podnio Julije Meštrović, ravnatelj KBC-a Split, zbog zamjene dviju pacijentica, od kojih je jedna preminula 16. travnja, ali je pokopana pod imenom žive, čijoj obitelji je javljeno da je umrla.

• Ostavku je podnijela i Vesna Križan, ravnateljica Doma za starije i nemoćne u Koprivnici u kojem je (dosad) zaraženo 46 korisnika i deset djelatnika, a preminulo je desetero korisnika.

12. svibnja

• U Hrvatskoj je 2207 zaraženih (95 više nego tjedan prije), 1808 izliječenih (268 više) i 91 preminuli (osam više). U dva dana, u subotu i u utorak, nije bilo ljudskih žrtava.

13. svibnja

• Mogu početi raditi teretane, sportski, fitness-centri i rekreacijski centri.