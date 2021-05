Michał Kędzia: Nekoliko je vrlo zanimljivih prilika u IT i e-commerce sektoru

Što smatra sljedećom dobrom investicijskom prilikom, koji su sektori atraktivni te u što planira uložiti u budućnosti otkrio je Michał Kędzia, partner u privatnom investicijskom fondu Enterprise Investors u podcastu InvestLab by Mirna Marović. Poljski Enterprise Investors je jedna od najvećih private equity kompanija u srednjoj i istočnoj Europi, a u Hrvatskoj su uložili u Studenac i Pan-Pek.

- Prošla godina donijela nam je mnogo neobičnih spoznaja. Pratimo stanje BDP-a u ovoj regiji. U tijeku je svojersna kriza. Istodobno, osobna štednja na najvišoj je razini u cijelom svijetu. Vjerojatno bismo trebali očekivati velik porast potrošnje nakon prekida ograničenja. Dakle, pratit ćemo put novca i tvrtke usredotočene na potrošnju. Tvrtke usredotočene na potrošače mogle bi biti pravi odabir – rekao je Kedzia.

S druge strane, dodaje, postoji i nekoliko vrlo zanimljivih prilika u regiji u IT i 'e-commerce' sektoru. Online trgovina je bujala dok su fizičke poslovnice bile zatvorene, ali i danas je izrazito uspješna. - Iza 'e-commercea' stoje mnoge softverske i IT tvrtke u regiji. S nekima već surađujemo, a s nekima pregovaramo i mislim da je to nagovještaj još jedne zanimljive prilike - kaže Kedzia.

Istaknuo je kako nerado izvlači dugoročne zaključke na temelju analize proteklih nekoliko mjeseci koji nisu bili baš laki. Smatra da cirkularna ekonomija i europsko društvo i dalje predstavljaju obećavajuću priču privatnim investitorima i to svim vrstama investitora.

- Suzdržao bih se od predviđanja o tome u koji je sektor najbolje uložiti novac. Kad govorimo o ovoj regiji i mogućim prilikama, mislim da je ulaganje u ovu regiju općenito dobra prilika – ističe Kedzia.

Inače, iz fonda Enterprise Investors najavljivali su da će do kraja 2020. preuzeti još jedan maloprodajni lanac u kontinentalnoj Hrvatskoj, no to se još nije dogodilo. - Kompanije koje se bave prehrambenim proizvodima i maloprodajom hrane u širem kontekstu ostaju visoko na našem investicijskom radaru. I dalje ostajemo posvećeni ulaganjima u regiji i aktivno radimo na novim ulaganjima u Hrvatskoj – odgovorili su prije nekoliko mjeseci na Liderov upit iz poljskog fonda.