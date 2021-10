Nakon britanskog, Dotmetrics s Ipsosom osvojio i australsko tržište

Hrvatska platforma za analizu posjećenosti internetskih stranica Dotmetrics koju je početkom godine preuzela svjetski poznata agencija za istraživanje tržišta Ipsos nastavlja nizati uspjehe. Nakon što su prošle godine udruženim snagama pobijedili na 300 milijuna kuna vrijednom natječaju UKOM-a i postali službeni analitički sustav za prikupljanje podataka o posjećenosti internetskih stranica u Velikoj Britaniji, sada su osvojili i natječaj za australsko tržište.

Izvršna direktorica IAB Australia Gai Le Roy otkrila je u MediaWeeku da se na natječaj za mjerenje posjećenosti internetskih stranica u Australiji koji su objavili u svibnju javilo 16 kandidata. Ustvrdila je da je jedan od glavnih razloga zašto su se odlučili za Ipsos bio njihov dosadašnji uspjeh na britanskom tržištu te inovacije koje su uveli s alatom Ipsos iris, unutar kojeg radi i Dotmetrics.

Za australsko tržište taj će se alat postavljati iz temelja u suradnji s IAB Australijom, a trebao bi proraditi u drugom tromjesečju 2022. Dobivanjem ovog ugovora, Ipsos će mjeriti digitalne aktivnosti na australskom tržištu tri godine.

Novo tržište, nova radna mjesta i nove smjene

Što novi veliki ugovor znači za njihovo poslovanje pitali smo Jana Jileka, koji je zajedno s Tomislavom Fistrićem prije devet godina osnovao startup Fistnet pod čijim je okriljem razvijena platforma Dotmetrics. Nekadašnji izvršni, a nakon Ipsosovog preuzimanja operativni direktor Dotmetricsa kaže kako će svakako biti više posla, što znači nova zapošljavanja, ali i organizaciju posla u tri smjene. I sada su u otvoreni natječaji za četiri radna mjesta, a vjerojatno će Ipsos potražiti i nove developere u Australiji.

– Sigurno će biti prilagodbi specifičnostima tržišta, ali većina toga je već napravljeno za UK tržište i samo će se implementirati u Australiji. Ali da, kako je krenulo, morat ćemo se organizirati iz Hrvatske da radimo u svim vremenskim zonama, jer su još neke veće zemlje u pipelineu. S menadžerske strane, bit će interesantno kako to riješiti – kaže Jilek uz nagovještaj da bi uskoro moglo biti još ovakvih vijesti o novim ugovorima.

Veliki zamah

Podsjetimo, još prošle godine Fistnet je imao četiri zaposlenika. Veliki ugovor na britanskom tržištu doveo je do ubrzanog otvaranja novih radnih mjesta i do velike promjene organizacijske strukture tvrtke.

– Od četiri koliko nas je bilo prije mjesec dana, danas nas je devet, do kraja mjeseca očekujemo da će nas biti deset. Za mjesec, dva bit će nas 14, do kraja godine 20-ak. To mijenja i organizacijsku strukturu tvrtke, ali potrudit ćemo se što dulje zadržati je plitkom – rekao je Jilek u intervjuu za Lider objavljenom u ožujku prošle godine.

Potom je u siječnju ove godine službeno objavljeno da je suradnja s Ipsosom, koja se njeguje još od 2013. godine, otišla ogroman korak dalje, odnosno da je francuska agencija za istraživanje tržišta akvirirala svog donedavnog partnera Fistnet. Uspjeh u Australiji i novi tenderi za druge zemlje koji je već valjaju iza brda dojučerašnji startup i njihovu platformu velikom brzinom odvodi na posve nove razine, kojima se još donedavno nisu nadali.

Naime, u Fistnetu su razmišljali o prodaji svog startupa, ali nisu si mogli priuštiti taj financijski trošak.

– Razmišljali smo i o vlastitoj prodaji, ali to je iziskivalo investicije. Nismo ih mogli dobiti te smo partnera pronašli u Ipsosu, globalnom lideru u istraživanju tržišta. Bez njega za ovakav iskorak bile bi nam potrebne velike investicije koje, nažalost, u Hrvatskoj nismo u mogućnosti dobiti – ispričao nam je Jilek u ožujku prošle godine nakon objave o 'gaži' na britanskom tržištu.