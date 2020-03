NEKRETNINE: Zasad nema smanjenja cijena zakupa poslovnih prostora

Ovih dana rijetki su zakupodavci poslovnih prostora i poslovni centri bili voljni odgovoriti na pitanje planiraju li smanjenje cijena zakupnine ili je pak oprostiti za razdoblje u kojem će tvrtke i lokali zbog pandemije koronavirusom biti zatvoreni. Jer mnogi su i sami u kreditima, čekaju Vladine mjere i ne žele se zalijetati s izjavama. No pandemija stvara nova pravila i obrasce ponašanja, a to se odnosi i na tržište zakupa nekretnina. Kompanije definiraju strategije za nastavak poslovnih aktivnosti, a jedna od njih je i rad od kuće, kojoj su pribjegli svi koji to mogu. Stoga je pitanje, pokaže li se rad od kuće funkcionalnim, hoće li se poduzeća i ubuduće okrenuti takvom načinu rada i smanjiti veličinu poslovnih prostora koje uzimaju u zakup.

Ali čini se da se zakupodavci još nisu snašli jer gotovo nitko još nije donio odluku o smanjenju cijena. Josip Boras, direktor Uni-rad gradnje iz Zagreba i ujedno upravitelj poslovnog centra Romeo i Julija u zagrebačkoj Radničkoj cesti, kaže da razmatraju mogućnost oprosta 50 posto vrijednosti najma za zakupce koji se bave uslužnim djelatnostima, a koji su Vladinom uredbom bili prisiljeni zatvoriti vrata. To se odnosi na ugostiteljski objekt, frizerski salon i teretanu, a za sve ostale koji imaju uredske prostore zasad nisu donijeli nikakvu odluku.

Iz poslovnog centra Green Gold poručuju da će se svi oblici pomoći i potpore države, banaka i nadležnih institucija maksimalno reflektirati na njihove zakupce poslovnih prostora.

– U slučaju izostanka veće pomoći i potpore banaka i državnih institucija, nažalost, ni mi nećemo moći olakšati daljnje poslovanje zakupcima i suvlasnicama – kaže Dubravka Mađerić, izvršna direktorica centra Green Gold.

Ni u Zagrebtoweru još nisu donijeli konkretne odluke o eventualnom smanjenju cijena zakupa iako ističu da su svjesni da će kriza pogoditi njihove zakupce te da će ekonomske posljedice biti teške za sve partnere. U tvrtki DC&T, koja nudi usluge konzaltinga i izrade rješenja u segmentu korporativnih nekretnina, ističu kako klijenti u ovom trenutku traže odgode režijskih troškova i zakupnina, ali zakupodavci nemaju rješenja jer su i sami u problemima.

– Vjerojatno će poduzeća pokušati optimirati uredske kvadrate koje imaju u najmu – smatra Timi Kovačević, direktor DC&T-a.