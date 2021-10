Niži troškovi za niže emisije - Eksplodirao interes za ekološki prihvatljiva vozila

Kupci poslovnih i gospodarskih vozila sve se više okreću hibridnim modelima i električnim vozilima (EV). Posebno se to odnosi na predstavništva stranih tvrtki koje posluju u Hrvatskoj, a koje se, u skladu s poslovnom strategijom svoje centrale, moraju koristiti vozilima koja ostavljaju manji ugljikov otisak. No većina njih ne kupuje vozila, nego ih uzima na leasing, ali samo ona na dizel, benzin ili LPG jer operativni leasing za električna vozila još nije dostupan.

Alternativa dizelu

Ove su godine u Renaultu najtraženija poslovna vozila Megane u karavanskoj izvedbi i Clio, oba srednje razine opreme i s dizelskim motorom, s tim da je prodano i mnogo Clija pogonjenih ukapljenim naftnim plinom (LPG). Druga najprodavanija vrsta vozila tvrtkama su, kao i obično, gospodarska vozila, i to Renault Master i Trafic. Prema riječima Marine Jelinek, direktorice Korporativnih komunikacija Renault grupe u Hrvatskoj, sve više tvrtki traži ponudu za vozila s pogonom koji će biti alternativa dosad najzastupljenijem dizelu. Riječ je ponajprije o stranim predstavništvima velikih korporacija kojima njihove centrale nalažu smanjenje ugljikova otiska, pa tako i otiska voznih parkova, te traže neki od elektrificiranih modela: posve električno vozilo, priključni hibrid ili čisti hibrid. Još više njih raspituje se za LPG jer je cjenovno još prihvatljiviji od spomenutih elektrificiranih.

– Sve je više i tvrtki zainteresiranih za gradska dostavna vozila na električni pogon jer su u elektrifikaciji voznog parka našle računicu kako optimirati njegove troškove. Osim toga, prednosti vozila pogonjenih plinom, koja naši kupci-tvrtke sve više traže, niži su troškovi potrošnje, niži CO 2 i veća autonomija jer imaju dvogorivne motore, na benzin i plin, pa takva vozila mogu prijeći i više od tisuću kilometara s jednim punjenjem benzina i plina, što također štedi vrijeme – kaže Jelinek i napominje da je interes za električna vozila zasad očigledan, ali realizacija kupnje još nije zadovoljavajuća, i to iz više razloga: cijena se mora približiti tradicionalnim pogonima, infrastruktura mora biti dostupnija, a sustav subvencija fleksibilniji.

Tradicionalno financiranje

Jelinek naglašava da se najviše poslovnih vozila i dalje financira tradicionalno, financijskim i operativnim leasingom. To su vozila na dizel, benzin ili LPG (plin i benzin). Operativni leasing za posve električna vozila još nije dostupan.

– Kad govorimo o financiranju EV-a, neke su tvrtke proljetos dobile državne subvencije, no malo ih je jer je pravilnik vrlo striktan: tvrtka može dobiti subvencija za najviše pet električnih vozila. To je prihvatljivo tvrtkama s manjim voznim parkom, no za one s mnogo vozila samo je kap u moru – ističe Jelinek i dodaje da neke javne tvrtke za financiranje električnih vozila ili plug-in hibrida povlače novac iz europskih fondova.

Više segmenata

Direktor za prodaju vozila u AutoZubaku Antonio Novak naglašava da se najtraženija poslovna vozila moraju podijeliti u više segmenata zbog sve veće popularnosti SUV-ova i crossover-modela. Primjerice, u limuzinskim modelima treba istaknuti Škodu Octaviju, koja je apsolutni hit među limuzinama srednje klase zbog izvrsna dizajna i atraktivnosti novog modela. Uz bok su joj Volkswagen Passat, Audi A4 i Škoda Superb.

– Zbog sve veće popularnosti SUV-ova i crossover-modela kompanije se sve više okreću i tom segmentu. Tu treba istaknuti VW Tiguan, Škodu Kodiaq i Audi Q3 Sportback. Glavni su razlozi odabira i prednosti tih modela iz Volkswagenova koncerna njihova tradicionalna pouzdanost, izvrsna razgranatost servisne mreže na području cijele Hrvatske, ali i štedljivost, bilo da je riječ o dizelskoj tehnologiji ugrađenih agregata bilo o benzinskoj te hibridnoj (električnoj) inačici modela – kaže Novak.

Sigurna karta

Nadalje, tvrtke koje se odlučuju za nabavu vozila iz Volkswagenova koncerna igraju na sigurnu kartu jer su u njih ugrađeni najbolja moguća sigurnosna oprema i najsuvremeniji tehnološki elementi koji jamče uštedu i sigurnost i poštuju ekološka načela.

Hrvatska od 2014. aktivno potiče nabavu ekološki prihvatljivih vozila te građanima i tvrtkama dodjeljuje nepovratna sredstva za kupnju. Ove se godine, prema Novakovim riječima, dogodila prava eksplozija interesa za ekološki prihvatljive električne i hibridne modele jer su Volkswagen, Škoda i Audi ponudili tržištu iznimno atraktivne modele koji su karakteristikama i performansama oborili s nogu hrvatske kupce.

– Poticaji od 20.000 do 70.000 kuna za pojedine kategorije vozila potaknuli su velik interes i povećali potražnju za automobilima. Kupci su zasad iskazali najveće zanimanje za modele Volkswagen ID3 i ID4, Škodu Enyaq te superatraktivne Audijeve modele e-tron – kaže Novak.

Mobilnost po mjeri

Prodaja poslovnih vozila dobro ide i Citroënu. Prema riječima Jasmine Pecotić, voditeljice Citroënovih komunikacija, najtraženija su poslovna vozila te marke Berlingo Business i Furgon sa 100 posto odbitka PDV-a, C3, C4 i SUV C5 Aircross, a od marke Peugeot Rifter Business i Expert, također sa 100 posto odbitka PDV-a, te modeli 208, 2008 3008 i 508.

– Tvrtke traže vozila s nižim emisijama CO 2 , posebice električna vozila. Marke Citroën i Peugeot imaju široku ponudu atraktivnih modela za tvrtke i nudimo PHEV gamu: Peugeot 3008 Hybrid i Hybrid4, 508 i 508 SW Hybrid, 508 PSE te C5 Aircross Hybrid. U ponudi imamo i električnu paletu modela s vozilima poput Peugeota e-208, e-2008 te Citroëna e-C4. Naša su ključna prednost multienergetske platforme na modelima Peugeot 208, 2008 i C4, gdje nudimo tri različite mogućnosti izvora energije: električnu energiju, benzin ili dizel. Citroën i Peugeot​ uvijek su bili ili na vrhu ili pri vrhu među proizvođačima gospodarskih vozila s raznolikom gamom koja zadovoljava veoma različite potrebe profesionalnih korisnika. Elektrificirana je i gama lakih gospodarskih vozila. Ovaj smo mjesec lansirali e-Traveller i e-Expert te e-Jumpy i e-SpaceTourer – kaže Pecotić.

Citroën i Peugeot, dodaje, u ponudi imaju Free2Move Lease, uslugu koja obuhvaća uslugu financiranja i mobilnosti po mjeri te prema potrebama budućeg korisnika. Namijenjena je prije svega obrtima i samostalnim zanimanjima (liječnici, odvjetnici, novinari i drugi), malim i srednjim tvrtkama, ali i velikim kupcima. U osnovi je to operativni leasing s financiranjem usluga prilagođen potrebama i zahtjevima svakog klijenta, bez troškova obrade i akontacije, bez nepotrebnoga gubljenja vremena i s obradom predmeta na prodajnim mjestima Citroëovih i Peugeotovih ovlaštenih distributera te, na kraju, bez brige i posebnih formalnosti nakon isteka ugovora.