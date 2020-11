Prema doprinosu pokrića KBC Zagreb pri dnu ljestvice svih bolnica u Hrvatskoj

Veliki interes na nedavno održanoj konferenciji o kontrolingu, veliki interes pobudila je prezentacija Igora Milovčića, voditelja Službe računovodstva i financija te Ivana Horvata, glavnog koordinatora za izradu izvještaja KBC-a Zagreb, upravo zbog aktualne situacije u kojoj se našlo hrvatsko i svjetsko zdravstvo te važnosti kontrolinga u funkcioniranju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. No, ta prezentacija nije dala odgovor na pitanje jesu li bolnici porasli troškovi od pojave koronavirusa ili ne.

Glavni cilj prezentacije bio je provjeriti i prikazati prosječnu maržu doprinosa, tzv. doprinos pokrića koju KBC Zagreb ostvaruje kombinacijom usluga za bolničke pacijente i usporediti je s ostalim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj. A upravo iz ponuđenih podataka za 2019. godinu, prikupljenih na temelju javnih podataka HZZO-a, vidljivo je da je KBC Zagreb prilično loše rangiran na listi bolnica u Hrvatskoj prema visini razlike između prihoda i varijabilnih troškova ostvarenih od dijagnostičko-terapijskih postupaka.

Na pitanje zašto je tome tako, Milovčić je odgovorio da je to stoga jer su troškovi liječenja koja se provode u KBC-u Zagreb skuplji nego u ostalim bolnicama, s obzirom da se tamo liječe uglavnom teži pacijenti iz cijele Hrvatske, dok primjerice Lovran, koji je najbolje rangiran, nema toliko visoke troškove liječenja po pacijentu.

Prema usporednim podacima svih dijagnostičko-terapijskih skupina svih postupaka koje je KBC obavio u 2019. godini prosječna razlika između prihoda i varijabilnih troškova, odnosno doprinos u svim postupcima KBC-a Zagreb je 5135 kuna. No, to nije zarada po pacijentu jer tu nisu uračunati fiksni troškovi, kao što su troškovi plaća, amortizacije opreme, zgrade i sl., jer da se sve to uzelo u obzir došlo bi se do negativnog stanja, kakvo je danas. No i na toj ljestvici, imaginarnih zarada, odnosno razlike između ukupnih prihoda i varijabilnih troškova, KBC Zagreb je prilično loše rangiran jer je prosjek svih bolnica u Hrvatskoj 6435 kuna, dok je, primjerice, Klinike za ortopediju Lovran 10.535, dakle dvostuko veća.