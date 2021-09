Prostoria za obljetnicu poslovanja postavlja urbani namještaj za druženje pred Džamiju, uskoro i izložba ‘Prostoria 10‘

Što se to događa pred Meštrovićevim paviljonom, kakva je to teška mehanizacija, što to nastaje pred džamijom i zašto je tu jedino logo domaćeg brenda namještaja Prostoria? Pitanja su danas dobila odgovor, kako su objavili iz te tvrtke Prostoria obilježava deset godina svojeg djelovanja izložbom 'Prostoria 10' u Meštrovićevom paviljonu u Zagrebu.

Od 25. rujna do 8. listopada ova će izložba prikazati njihov dinamičan i strelovit razvoj kao međunarodnog dizajn-brenda namještaja sa snažnom proizvođačkom kulturom. Sofe Revolve, Match, Cloud, Up-Lift, stolice Rhomb, Monk, Dobra, fotelje Polygon, Strain i dr. samo su neki komadi namještaja koji već deset godina žive u hrvatskim prostorijama, a iz Zagorja odlaze u sve dijelove svijeta, poručili su iz zagorske tvrtke koja je pred džamijom postavila i umjetničku instalaciju Postoria Net, čiji je cilj da izgleda poput "velikog urbanog namještaja za druženje građana". Izrađena je u pogonu za obradu metala Prostorije, a simbolizira inovativni duh ovog brenda - poručuju iz Prostorije.

- Ova će izložba predstaviti od čega je Prostoria sazdana, a posjetitelji će imati priliku doživjeti sam brend mnogo dublje. Naime, unatrag deset godina smo se razvili od jedne hale za ojastučeni namještaj u Zagorju - u industrijski centar za proizvodnju svih elemenata namještaja koji s jednog mjesta odlazi u javne i rezidencijalne interijere u čitavom svijetu. Par godina od osnutka i redovitih prezentacija na svim ključnim svjetskim sajmovima, proizvodnja je eksplodirala jer je internacionalno tržište prepoznalo kvalitetu naše proizvodnje i dizajn. Koliko važnosti pridajemo autentičnosti i kvaliteti proizvoda, govori činjenica da u istraživanje, razvoj i dizajn ulažemo 10 posto od svojeg ukupnog godišnjeg prometa – ističe Tomislav Knezović, vlasnik Prostorije koji stoji iza njezinog impresivnog razvoja dodavši kako Prostoria ima vlastitu proizvodnju u Zagorju, zapošljava 233 osobe, od čega je njih 180 samo u proizvodnji, a 25 u razvoju.