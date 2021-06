Reguliranje rada od kuće zapravo uopće nije potrebno

Ako možete ići u restoran u New Yorku, možete doći i u ured i želimo vas u uredu – nepodnošljivom je lakoćom prerezao gordijski čvor problematike 'rada od doma' James Gorman, šef banke Morgan Stanley. Baš kao i prošlo ljeto kada se isto činilo da je COVID-19 stvar prošlosti, buknule su rasprave o zadržavanju rada od kuće i rada na daljinu, kako god ga zvali, nakon pandemije s obzirom na to da se ni poslodavci ni zaposlenici međusobno ne mogu dogovoriti što točno žele. Problem, dakle, poprima sezonalan karakter kao i COVID-19.

U obje skupine postoji podjela na one koji su za trajnu implementaciju nekog oblika rada od kuće, barem hibridnog modela, kao i one koji bi u potpunosti natrag na staro. Ispada tako da dobar dio ljudi koji su jedva dočekali 'otključavanje' uopće ne želi napustiti svoj domo, naprotiv, učinit će sve da u njemu ostanu. Odjednom izolacija, debljanje, depresija, manjak adekvatnoga radnog prostora i općenito loši uvjeti rada nisu nikakav problem. Doduše, samo ako se rad od kuće shvati sasvim doslovno, kao provođenje većeg dijela radnog dana radeći u vlastitom domu, ali to često nije slučaj.

Mnogi zapravo rad od kuće zamišljaju više kao svojevrsni vikend-rad u kojem se posao obavlja negdje između mijenjanja pelena, odlaska u park, špeceraja, brčkanja u osvježavajućem moru ako je moguće, kuhanja ručka, igranja s djetetom, razmišljanja o bitku i smislu života itd. I tako je nastao veliki problem koji to, kada se bolje razmisli, nije.

Zašto točno rad od kuće ne predstavlja nikakav problem pročitajte u digitalnom i tiskanom izdanju Lidera.