Small Mall - Fortenova još traži 271 milijun kuna od propaloga splitskog centra

Otvoreni su predstečajni postupci nad Centar Tradeom i Small Mallom. Te dvije tvrtke imaju podosta zajedničkog. Na čelu Centar Tradea je Mislav Sabljić. On ga je početkom 2017. vlasnički preuzeo od Centra Brač, koji je tada bio u vlasništvu Josipa Škare, a lani ga je od Sabljića preuzeo Marijan Sviličić, pripojio svojoj novoosnovanoj zagrebačkoj tvrtki Small Mall i ugasio. No sad je i Small Mall otišao u predstečaj jer je naslijedio ogromne dugove nastale od dugogodišnjeg forsiranja kontroverznog projekta gradnje centra Small Mall u središtu Splita. Vjerovnici traže vrtoglavih 397 milijuna kuna, a najveći su dugovi Fortenovi – oko 271 milijun kuna. Među najvećim vjerovnicima (s 40 milijuna kuna) je i pokretač projekta i osnivač Centra Brač Siniša Škaro.

Projekt Small Mall, koji je počeo sredinom devedesetih kao Bonačić Mediteran, zaista nije imao sreće. Tvrtka Centar Bonačić Mediteran mijenjala je vlasnike i likvidirana je, a projekt je došao do Siniše Škare. No radovi na gradilištu nikad nisu ozbiljno ni započeli, a onda je Škaro morao otići na odsluženje kazne zatvora od 11 mjeseci zbog izvlačenja tri milijuna kuna iz svoje Aquarius Grupe. Na kraju je 'pukao' i financijer projekta Agrokor. Gradilište je i formalno zatvoreno, ali se u predstečajnom prijedlogu još spominje aktualni projekt od 37 tisuća kvadrata za podzemne garaže, trgovački centar i hotel s apartmanima. Vjerovnicima se pak nudi da otpišu 80 posto dugova, a 20 posto bi dobili za godinu i pol dana.

Za to vrijeme Centar Trade je u kolovozu 2018. vlasnički preuzela Nera Škaro od Sabljića, koji je ostao na direktorskoj poziciji. Posao uvoza strech folija brzo se širio. Prihodi su od 2016. do 2019. narasli s 4,88 milijuna kuna na 32 milijuna. No brzi rast uzeo je danak. Zabilježen je minus u poslovanju i račun je blokirala Carinska uprava zbog neplaćene carine u iznosu od 1,6 milijuna kuna. Ukupan iznos blokade je oko dva milijuna kuna, a dugovi su se popeli na 9,88 milijuna kuna. Prema prijedlogu nagodbe, tvrtka bi vratila sve dugove, bez otpisa, obročno, u iduće četiri godine.

Predstečajno ročište za Small Mall zakazano je za 9. travnja u Karlovcu, a ročište za Centar Trade bit će 13. svibnja u Zagrebu.