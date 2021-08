Stigla nova elektronička osobna iskaznica, koristit će se i kao zdravstvena i putovnica

U ponedjeljak je počelo izdavanje nove generacije elektroničke osobne iskaznice koja će se koristiti i kao zdravstvena iskaznica te putovnica na razini EU-a, ali i za pristupanje e-uslugama i potpisivanje dokumenta putem mobitela.

- Na današnji dan stupa na snagu Uredba o jačanju sigurnosti osobnih dokumenata, osobnih iskaznica koja je donesena na razini EU-a 20. lipnja 2019. Od jutros je zaprimljeno oko 2500 zahtjeva građana za novom osobnom iskaznicom, što je vrlo optimističan broj koji govori o interesu koji postoji - rekao je Božinović na predstavljanju.

Dodao je kako je postupak prilagodbe u protekle dvije godine bio kompleksan.

- Pravovremenom primjenom Uredbe o jačanju sigurnosti osobnih iskaznica napravili smo važan iskorak na planu digitalizacije. A da se ne radi o nekom tehnički jednostavnom poslu, spomenut ću da u ovom trenutku jedna trećina država članica neće biti spremna danas krenuti s izdavanjem i primjenom ove Uredbe - istaknuo je Božinović.

Pojasnio je kako se novom Uredbom izjednačavaju parametri osobnih i boravišnih iskaznica koje se izdaju u Hrvatskoj s parametrima ostalih država članica te se povećava sigurnost osobnih i boravišnih isprava integriranjem biometrijskih pokazatelja kako bi se lakše i nedvojbeno mogao utvrditi identitet.

Osobna, zdravstvena i putovnica u jednom

Građanima se olakšava sloboda kretanja, bolja i brža provjera dokumenata na graničnim prijelazima, osigurava se učinkovitije sprječavanje krivotvorenja identiteta te se olakšava pristup digitalnim uslugama i to ne samo portalu e-Građani, nego u najširem smislu, a osobna sadrži i oznaku za slijepe i slabovidne osobe.

Osobna iskaznica sadrži biometrijske podatke (sliku lica i otiske dva prsta) pohranjene u beskontaktnom čipu, baš kao i biometrijske putovnice pa se tako osobna na razini EU izjednačava s putnom ispravom. To znači da će građani brže prolaziti granične procedure na e-Gate sustavima u zračnim lukama, čime će se pojednostaviti i ubrzati prolazak putnika.

Ipak, za putovanja izvan EU i Europskog gospodarskog prostora i dalje je potrebna putovnica.

U osobnu iskaznicu integrirana je i zdravstvena iskaznica, odnosno matični broj osiguranika pa građani ne moraju posjedovati zdravstvenu iskaznicu ni obveznog, ni dopunskog osiguranja.

Potpisivanje dokumenata preko mobitela

Još jedna nova novost je to što nova osobna omogućava i korištenje na mobitelima (Android i iOS).

AKD je razvio jedinstveno europsko rješenje za elektronički identitet i kvalificirane usluge povjerenja - Certilia. Tako će po prvi put biti omogućena prijava putem mobilnih uređaja na portal e-Građani vjerodajnicom visoke razine, a građani će putem mobitela moći potpisivati i razne digitalne dokumente poput zahtjeva za kredite i ugovora za kupnju/prodaju nekretnina.

Aplikacija je besplatna i može se koristiti i uz aktiviranu elektroničku osobnu prethodne generacije.

Direktor Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD) Jure Sertić istaknuo je kako nova osobna iskaznica potpuno interoperabilna na razini EU, a hrvatsko rješenje je među najboljim od sličnih rješenja u EU čime Hrvatska postaje predvodnik u industriji sigurnosti i identiteta.

U slučaju krađe ili gubitka mobitela na koji je instalirana ta aplikacija koja je vezana za identitet i potpis građana, na konferenciji je potvrđeno kako nije potrebno mijenjati osobnu iskaznicu jer se aplikacija uvijek može deaktivirati putem portala, a aplikacija je dodatno zaštićena i na uređaju.

Važeće osobne iskaznice nije potrebno mijenjati

S početkom izdavanja osobnih iskaznica druge generacije ne prestaju važiti izdane osobne ranije generacije, dakle nije potrebno mijenjati postojeće dokumente, već zatražiti novu po isteku važeće. Izuzetak su osobne koje su izdane prema zakonu iz 1991., koji je važio do 2002., jer nemaju minimalne elemente zaštite i one će se morati zamijeniti do 3. kolovoza 2026.

Nove osobne će se izdavati na rok od pet godina, a za osobe starije od 70 na rok od 40 godina. Kada je riječ o maloljetnim osobama, država će pokrivati troškove prvog izdavanja osobne iskaznice djece do 18 godina.

Na konferenciji je istaknuto kako su vodili računa i o što jednostavnijem podnošenju zahtjeva i aktivaciji nove osobne što će biti moguće, trenutno, na 11 e-kioska postavljenih u policijskim postajama s najvećim brojem zaprimljenih zahtjeva.