Što će biti s projektom Vrtovi svjetla?

U posljednjoj USKOK-ovoj akciji uhapšen je, između ostalih, i kontroverzni poduzetnik Milan Lončarić. Kako prenose mediji, on je preko ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića kao posrednika dogovorio s pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem legalizaciju svoga projekta Vrtovi svjetla na zemljištu propale Tvornice električnih žarulja u Zagrebu čiji je on i bio vlasnik.

O tom smo projektu pisali u rujnu prošle godine. Investitor projekta je Lončarićeva tvrtka Moja težnja, a voditelj projekta je bivši predsjednik Uprave Viadukta i sadašnji partner u tvrtki MC & partneri development Joško Mikulić, koji se u njoj skrasio nakon Viaduktove propasti. Riječ je o kompleksu od sedam stambenih zgrada vrijedan 80 milijuna eura koji se gradi na mjestu nekadašnje Tvornice električnih žarulja (TEŽ) u zagrebačkom naselju Sigečica, u čiju je čast taj projekt i nazvan – Vrtovi svjetla.

Lončarićeva tvrtka Moja težnja, osnovana prije dvije i pol godine, do kraja 2019. nije ostvarila ni kunu prihoda (još nema podataka za 2020.), pa za sada nije jasno tko će financirati toliki projekt, iako je vjerovatno riječ o bankarskom financiranju. Tada nam je to i neslužbeno potvrđeno. No na temelju čega će Lončarićeva tvrtka dobiti kredit, teško je za sada utvrditi jer prema podacima iz Poslovne Hrvatske 26 Lončarićevih tvrtki ili ostvaruju nekoliko milijuna kuna prihoda (neke i s gubitkom), a dosta je i onih poput Moje težnje koje nemaju ni kunu prihoda. To ne mora značiti da banke ne bi bile zainteresirane za financiranje takvog projekta, pogotovo ako zaista postoji interes za kupnju stambeno-poslovnih jedinica i ako se one mogu uzeti kao kolateral.

Kada smo u rujnu o tome pisali, nismo dobili odgovor na naš upit od tvrtke Moja težnja, pokušali smo kontaktirati i telefonom Lončarića, ali ga nismo uspjeli dobiti, kao ni u njegovoj drugoj tvrtki TEŽ trgovina, gdje nam je rečeno da je na godišnjem odmoru. Ni do direktora TEŽ trgovine Borisa Jurasa nismo uspjeli doći.

O Lončarićevom preuzimanju nekadašnjeg TEŽ-a pisao je svojedobno portal Lupiga i prema tim tvrdnjama raznim poslovnim potezima doveo je tvrtku u stečaj 2012. (proizvodnja žarulja prestala je još 2006. nakon čega je tvrtka uvozila žarulje iz Kine) i likvidaciju, ali je zadržao vrijedno zemljište i nekretnine na kojima kreće u ovaj projekt. Uglavnom, Joško Mikulić nam je tada potvrdio da je riječ o vrhunskom projektu na sto tisuća kvadrata u čijih će sedam zgrada biti 463 stana (najveći 180, a najmanji 40 kvadrata) te 1043 garažna mjesta. Projekt će teći u pet faza, od kojih je prva dobivanje lokacijske i pet građevinskih dozvola.

Predviđeno je da gradnja Vrtova svjetla traje četiri i pol godine (do polovine 2025.), a promet u naselju odvijat će se podzemnom infrastrukturom povezanom s garažnim mjestima, a na površini će biti parkovi i dječja igrališta.

Nakon što su uhapšeni Lončarić i Bačić, ostaje nam da vidimo da li će se projekt nastaviti, s obzirom da je, kako se neslužbeno može čuti, sporna bila legalizacija gradnje stambeno-poslovnog kompleksa na mjestu nekadašnjeg TEŽ-a.