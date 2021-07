Uspješni hrvatski biznismeni: Kako smo dopustili pandemiji da nas trajno promijeni

Transformirajući učinak pandemije koronavirusa pogurao je granice normalnog u različitim smjerovima, tako su i čelni ljudi hrvatskih kompanija dobili poticaj da figurativno sruše zidove tvrtke i smjeste se u domove zaposlenika, pokažu im da ih iskreno cijene i vode brigu o njihovom zdravlju, ali i da uza sve to nastave s poslovanjem u krajnje neizvjesnim vremenima.

Najuspješniji poslovnjaci uvijek prepreke i padove pretvaraju u odskočne daske. Tako su i sugovornici okruglog stola u organizaciji Addiko banke 'Kad netipično postane tipično – kako je lockdown otključao naš potencijal' prilagodili poslovanje novim prilikama, usvojili nove modele rada i odlučili te prakse trajno zadržati.

Addiko bira hibridni rad

- Neki od naših 900 zaposlenih već 15 mjeseci u kontinuitetu rade od kuće. Još krajem prošle godine donijeli smo odluku da će dio naših zaposlenika koji rade u centrali banke nastaviti raditi udaljenim pristupom i nakon pandemije na način na pola vremena rade od kuće, a pola iz banke - ispričao je Mario Žižek, predsjednik Uprave Addiko banke, kako su rad na daljinu u toj banci odlučili trajno zadržati.

Ne bi li izbjegli negativne učinke rada na daljinu poput izolacije, otuđenja od organizacije i smanjenog networkinga, u Addiku su pojačali komunikaciju unutar timova i unutar cijele kompanije, a kao redovitu aktivnost uveli razgovore i ankete sa zaposlenicima. Također, ulažu u edukaciju voditelja o virtualnom i udaljenom upravljanju ljudima, što će nastaviti raditi kako bi sve funkcioniralo i bolje nego prije. Tome pridonose i razni programi te radionice kako očuvati mentalno zdravlje, nositi se sa stresom, u život uvesti zdravije navike.

Asseco pomijenio internu kulturu

Budući da je uglavnom akvirirala startupe, IT tvrtka Asseco SEE unatoč tome što je velika korporacija koja posluje u 50-ak zemalja, očuvala je startupovski duh koji je posebno došao do izražaja tijekom pandemije. Pokušavajući zadržati osjećaj pripadnosti kod zaposlenika i održati kreativnost na razini organizirali su po nekoliko kratkih neformalnih virtualnih sastanaka tjedno. Neki timovi provodili su to vrijeme u društvenim igrama, neki u razgovorima, a neki su petkom popodne ispijali virtualno pive i nadoknađivali manjak druženja i rasprava o projektima na kojima rade uživo.

- To je promijenilo internu kulturu Asseca na bolje. Dosta je direktnija komunikacija između uprave i djelatnika, ali i među različitim odjelima. Smanjio se broj komunikacijskih razina, informacije su stoga točnije, sve je jednostavnije, izravnije - tumači Viktor Olujić, član Uprave Asseca, koji bi volio da se u Hrvatskoj i pravno regulira rad na daljinu koji im je omogućio da bez odlaska na lokaciju klijenta prošle godine finaliziraju projekte u Italiji, Uzbekistanu i Nigeriji. Zakonsko rješenje neophodno je jer, kako kaže Olujić, očekuju veću propulzivnost radne snage i zapošljavanja djelatnika u gradovima i zemljama gdje Asseco nema urede.

Degordian uveo nove modele rada

Strateško-kreativna digitalna agencija Degordian tijekom pandemije iskusila je pravu eksplozije potražnje za digitalnim marketingom jer puka fizička prisutnost u jednom je trenutku prošle godine prestala biti relevantna. Uz pouku apsolutno svima da je 'digital first' filozofija posve zavladala svijetom, predsjednik Uprave Degordiana Daniel Ackermann, podijelo je s nama kako ni rad u brick and mortar uredima više ne može ostati kao da se ništa nije dogodilo. Naime, novi modeli rada koje ta agencija pruža - fix, flex i remote, doveli su do potrebe da se izmjeni i radni prostor.

- Mislim da uredski prostor treba dosta prilagoditi. Mi uvodimo shared desks, tako da, ako nisi svakodnevno u firmi, dijeliš stol, što je super jer možeš sjesti pored ljudi s kojima radiš, a kada dođu talenti iz drugog ureda, također imaju prostor za sjesti - istaknuo je Ackermann dodajući kako bi po novom konceptu uredi trebali više nalikovati Starbucksu kako bi radno mjesto bilo što ugodnije i privlačnije.

Uspješnost rada na daljinu ovisi i o poslodavcu i o zaposleniku

Ne samo da uredsko radno mjesto treba biti ugodno za zaposlenike, već bi to poslodavci trebali osigurati i u radu od kuće, smatra Ivan Pakozdi, prodekan za razvoj i pročelnik Katedre za odnose s javnošću na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment.

- I poslodavci i zaposlenici imaju isti cilj - održati kontinuitet poslovanja. U vrijeme pandemije, rad od kuće je jedino rješenje koje imaju. I jedni i drugi se trebaju potruditi taj način rada zadržati. Zaposlenici da budu predani radu i ne podliježu silnim distrakcijama koje kod kuće imaju, a poslodavci trebaju omogućiti zaposlenicima da što bolje komuniciraju online, kao i stimulirati timsku suradnju i davati sve od sebe da se zaposlenik osjeća ugodno kad radi od kuće - zaključuje Pakozdi kako zaposlenike valja tretirati kao partnere, a ne radnu snagu.