Uspješno održan 7. međunarodni festival Taste the Mediterranean

Pečenim odojkom i janjetinom s ražnja, uz malo mlade kapulice i kupus salate, međunarodne kulinarske zvijezde oprostile su se od Splita, gdje su od 7. do 11. listopada sudjelovali na 7. Festivalu Taste the Mediterranean. Nakon 4 dana ekskluzivnih delicija koje su pripremali i kušali na festivalu, chefice Flora Mikula iz Francuke, Dina Nikolaou iz Grčke, Beatriz Gonzalez iz Meksika, Keiko Nagae iz Japana, Georgiana Viou iz Benina i chef Ippei Uemura iz Japana zaželjeli su se autentične lokalne spize, koju su prozvali "petit cochon”. Splitski chef Zlatko Marinović - Noštromo odveo ih je na provjerenu adresu, na magistrali, kod Mamuta.

S tim tradicionalnim nedjeljnim ručkom uspješno je završio ovogodišnji Festival Taste the Mediterranean. Jedinstvena manifestacija koja slavi mediteransku hranu, gastronomiju, kulturnu baštinu i način života, i ove je godine okupila vrhunske chefove okrunjene Michelinovim zvjezdicama i Gault&Millau tokama te brojne predavače, paneliste i gastro entuzijaste iz cijelog svijeta koji su, unatoč teškim vremenima, s oduševljenjem došli u Split.

Nakon izvanredne večere na kamenim stolovima Splitske peškarije, koju je chef Zlatko Marinović u srijedu navečer pretvorio u najluksuzniji restoran, ukrašen cvijećem, maslinovim granama, grozdovima grožda i ostalim mediteranskim plodovima, a uzvanici uživali u najfinijim ribljim specijalitetima od kamenica, morskih jaja, vlasulja i tripica od grdobine, pa do Papinskog brudeta čiji recept potječe iz 1177., u četvrtak ujutro, u Briig Boutique hotelu u Splitu, službeno je otvoren 7. Međunarodni Festival Taste the Mediterranean.

„Ovaj festival pridonosi promociji Hrvatske kao eno-gastronomske destinacije. A u novim okolnostima, razmjena iskustava jedan je od najvažnijih elemenata za zajedničku europsku turističku promociju“ - rekao je Tonči Glavina, državni tajnik Ministarstva turizma i sporta. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara gostima je zaželio dobrodošlicu u grad koji odiše mediteranskom kulturom na svakom koraku. „U ovakvim uvjetima nije bilo lako organizirati festival, ali svi su se chefovi odazvali s oduševljenjem, iako je svima izuzetno teško.“ - rekla je Ingrid Badurina Danielsson, direktorica Taste the Mediterranean, koja je spomenula i akciju “dva do dvanaest" hrvatskih ugostitelja pogođenih corona krizom.

Na panelu posvećenom važnosti mediteranske prehrane u razvoju održivog turizma, španjolski veleposlanik u Hrvatskoj, H.E. Alonso Dezcallar de Mazarredo govorio je o španjolskom iskustvu. U okviru Dana Španjolske, zemlje partnera ovogodišnjeg festivala, održana je i prezentacija španjolskih proizvoda od „jamon iberico“ španjolskog pršuta do sira, pa do slanih inćuna i maslinovog ulja, a slasne zalogaje priredila je najpoznatija španjolska chefica, Maria José San Roman, iz restorana Monastrell u Alicanteu, ambasadorica španjolske mediteranske prehrane koja ima jednu Michelin zvjezdicu. “Spaja nas zajedničko podneblje, s istim namirnicama, a svatko od nas ima svoj kulinarski identitet vezan uz tradicije naših zemalja.“ - rekla je chefica koja je u Split stigla s grupom vrhunskih chefica iz drugih zemalja. Flora Mikula, Beatriz Gonzalez, Keiko Nagae, Georgiana Viou i Dina Nikolaou učlanile su se u novo osnovanu platformu Mediterranean Women Chefs koja se zalaže za bolji položaj žena u gastronomiji. Na panelu posvećenom toj temi gostovali su francuski veleposlanik u Hrvatskoj, H.E. Gaël Veyssière i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić. Podršku ovoj platformi video porukom iz Londona poslala je Linda Pilkington, vlasnica parfemske kuće Ormonde Jayne i cheficama ispričala zašto u kreiranju mirisa koristi iste začine kao i one u svojim jelima.

Slijedio je panel From Farm to Fork na kojemu je hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan predstavila EU strategiju o održivoj proizvodnji hrane. Na panelu su sudjelovali Sonja Karoglan - Todorović iz Ecologice, Dr.sc Darko Znaor, splitsko-nizozemski poduzetnik Jan de Jong iz CROPA, Vesna Mislović iz OPG-a Capra domestica te Dario Mamić, iz trgovačkog lanca Tommy, koji je osigurao namirnice za održavanje ekskluzivnih festivalskih večera i kulinarskih radionica

Naime, sve su chefice svoju vještinu demonstrirale za učenike splitskih ugostiteljskih škola, TUŠ i Oliva Allegra te studente visoke škole Aspira, a pridružile su im se slastičarka Dragica Lukin, chefica Vesna Miletić iz restorana Tač u Zagrebu te najmlađa hrvatska chefica Monika Ninčević, iz restorana N.20, iz ACI marine u Piškeri. U školama su predavali i chefovi Ippei Uemura, koji je koristeći mediteranske namirnice predstavio japansku tehniku obrade ribe, chef Marin Rendić iz restorana Apetit by Marin Rendić iz Zagreba te chef Fabricio Vežnaver i chef Hrvoje Zirojević.

U okviru španjolskog dana, osim degustacije španjolskih proizvoda, priređena je i degustacija španjolskih vina koju su vodili Siniša Koceić i Alen Gulan iz vinolike.com, a eksluzivnu španjolsku večeru u restoranu Median hotela Briig priredili su chefica Maria José San Roman i chef Jerko Roso. Poznati splitski chef Ivan Pažanin, u svom restoranu Štorija, ugostio je vrhunskog istarskog chefa Fabricija Vežnavera iz restorana Pergola iz Zambratije, kraj Umaga. Na njihovom su se meniju našli specijaliteti poput jadranskih škampa s jabukom i bademom, janjećeg T-bonea i dekonstrukcije pite od jabuka, a vina večeri bile su probrane etikete vinarije Krauthaker.

O zdravstvenom aspektu upotrebe maslinovih ulja na posebnoj radionici govorio je dr Ivo Vlatković, koji je predstavio “Croatian World Award Winning Oils”, jedinstvenu grupu od 4 domaća maslinova ulja koja zajedno nastupaju na svjetskim izložbama.

Vrhunsku večeru u restoranu Zrno Soli zajedno su pripremili chef Ippei Uemura, iz restorana Tabi u Marseilleu i chef domaćin Stjepan Vukadin, a njihova jela sljubljena su s izvanrednim vinima Tončija Marijana, iz istoimene vinarije u Pitvama, na Hvaru. Istovremeno, kuhinju restorana Zora bila zauzele su žene: pet stranih gošći s domaćim cheficama Sandrom Tahirović i Vesnom Miletić pripremile su ženski spektakl okusa sljubljen s vinima vinarije Testament. Festival Taste the Mediterranean posebnu je suradnju uspostavio s Grčkom pa su manifestaciju posjetili i gradonačelnik općine Aristoteles, gospodin Stylianos Valianos te gradonačelnica grada Cassandra, Anastasia Chalkia. S delegacijom su se sastali splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara te načelnik općine Šolta, Nikola Cecić-Karuzić. Sunce, plavo nebo i mirno more oduševili su sve goste koji su brodom krenuli u Maslenicu, na Šoltu. Tamo je u raskošnom ambijentu heritage hotela Martinis Marchi predstavljena grčka regija Eastern Halkidiki te njihove vinske staze na Svetoj Gori (Mount Athos) i mediterasnki festival Kouzina Feast na kojemu će Hrvatska biti zemlja partner iduće godine. Delegaciju iz Grčke te međunarodne i domaće chefove osobito su oduševile probrane delicije chefa Tonija Miloša.

Eksluzivna završna večera festivala održana je u restoranu Bokeria kitchen & wine u kojem su svoje snage ujedinili gost chef Hrvoje Zirojević, iz restorana Laganini, Palmižana i domaćini - chefovski tim Bokerije, Klara Maleš, Karla Katavić, Maša Zeleni i Ante Tutavac.

Bogat trodnevni program bio je ispunjen vinskim radionicama, kulinarskim masterclassovima, prezentacijama, panelima i eksluzivnim večerama, a festival Taste the Mediterannean još je jednom ukazao na važnost razmjene iskustava, učenja od vrhunskih profesionalaca i drugih kultura – s ciljem promocije ljepota, običaja, gastronomije i načina života prekrasnih mediteranskih destinacija.