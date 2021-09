Zbog nedostatka i rasta cijena sirovina, ali i radne snage, tvrtke će se i dalje boriti s manjkom profitabilnosti

Sljedeće godine tvrtke će se morati suočiti s manjkom profitabilnosti, a potrošači sa povećanjem cijena. Razlog za to su izazovi u poslovanju oko nedostatka sirovina i cijena sirovina koje se nekada mijenjaju na dnevnoj bazi, izazovi oko cijena radne snage diljem svijeta, posebice na Dalekom istoku, te izazovi u dobavnim lancima. Rastu cijene energenata, šećera, plina, soje, ulja, pšenica, čelika, aluminija, kontejnera, i to istovremeno i to u postocima većim od 50 posto. Nije realno očekivati da kompanije mogu to same amortizirati, zaključak je to okruglog stola Prognoze za 2022. – prilike i opasnosti na konferenciji Dan velikih planova.

Podravka, kao tvrtka u djelomično državnom vlasništvu, istaknula je Martina Dalić, predsjednica Uprave, ponovila je kako su u strateškom planu te kompanije do 2025. akvizicije i investicije.

– Ako se Podravka želi i dalje boriti na tržištu s velikim multinacionalkama, moramo ići u tom smjeru. Odredili smo akvizicijske mete u nadi da proširimo biznis te da ojačamo nastupa na tržištu srednje i zapadne europe, ali i u regiji – istaknula je Dalić.

Lada Tedeschi Fiorio, članica Uprave Atlantica, naglasila je da se ne smije zaboraviti da je Atlantic imao tri doista jako dobre poslovne godine, koje se, barem kad su rezultati u pitanju, sljedeće godine vjerojatno neće ponoviti zbog izazova u poslovanju nastalih kao odgovor na pandemiju. Atlantic je dosta investirao u to vrijeme, 50 milijuna eura u dva kompanijska start-upa Jimmy čokolaku i ZoomBox, zdrave snackove i napitke.

– Istodobno smo rasli i organski, posebno raste Argeta u čije ćemo kapacitete dodatno ulagati – najavila je Tedeschi Fiorio i dodala da se pripremaju za 2022. koja će biti sigurno drugačija i u kojoj će biti ugrožena profitabilnost tvrtke.

Kraš je dosta dobro poslovao u pandemiji, pokrenule su se i neke nove investicije, a otvorila su se i nova tržišta, rekao je Slavko Ledić, predsjednik Uprave Kraša. No, kao i ostali, i sami se suočavaju s nestašicama i treba jako pametno planirati i skladištiti sirovine, jer nema jamstava da će se ta situacija uskoro primiriti.

Sergio Galošić, predsjednik Uprave Klimaopreme podsjetio na akviziciju te tvrtke usred pandemije i najavio da će i ta tvrtka, premda nije dio prehrambene industrije, kao ostali imati problema sa profitima zbog rasta cijena sirovina što se mora kompenzirati većom produktivnošću radne snage i efikasnosti poslovanja, novim tržištima i novim projektima da se gubici mogu kompenzirati.

Ivan Jelušić, operativni direktor i jedan od osnivača Orqe, mladi je predstavnik start-upova, a premda Orqa radi sa vojnom industrijom i to američkom, što je Orqu i poguralo, i dalje su tvrtka koja funkcionira na tržištu potrošačke elektronike, što znači da se i sami suočavaju sa nestašicama i povećanjem cijena pojedinih materijala, kao i s problemima u isporuci.

– I cijene naših proizvoda će rasti – poručio je Jelušić.