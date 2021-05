Preuzimanje Tvina - Kako je obitelj Vampovac došla do svog krunskog dragulja

Tvin je za Viroviticu ono što je brodogradilište za Split ili Rijeku. Koje baš u ovoj pandemijskoj krizi raspliće sukobe, političke ucjene, manipulacije i – preuzimanje. Tvin je prije nekoliko dana, s udjelom većim od 50 posto, preuzela obitelj Vampovac koja dolazi iz branše: Mirjana Vampovac nekadašnja je komercijalna direktorica Tvina, a njezin sin Hrvoje vlasnik je Contortea i Pro Wooda koji u drvnoj industriji zapošljavaju više od 500 radnika. Čini se da je time okončana višegodišnja bitka za Tvin, tvrtku-primjer uspješnoga radničkog dioničarstva. Ta bitka seže prilično u prošlost. Iz današnje se perspektive možda lakše mogu naslutiti razlozi pretvaranja dioničkoga društva u društvo s ograničenom odgovornošću, no upravo je to 2004. godine učinio Tvin. Zašto? Pa, zato što je ključna razlika između d.d. i d.o.o. u ugrađenoj zaštitnoj klauzuli u d.o.o. protiv neprijateljskoga preuzimanja – trgovanje udjelima moguće je samo među članovima. I upravo je to iskoristila Mirjana Vampovac kao bivša zaposlenica i jedan od udjelničara.

No najdugovječniji direktor Ivan Slamić (tvrtku je vodio gotovo tri desetljeća) nije Tvin štitio od nje. Godinama je tvrdio da se Tvin morao braniti od političkih pritisaka koji su najžešće krenuli oko 2017. godine.

– Koji je krajnji cilj miješanja politike u privatno vlasništvo i poslovnu politiku jednog trgovačkog društva? U toj političko imovinsko motiviranoj hajci cilj je stjecanje imovine Tvina, rasprodaja imovine, podizanje kredita na račun tvrtke. Ova imovinsko politička kampanja krenula je onoga trenutka kada sam jasno i nedvosmisleno dao do znanja virovitičkome političaru da imovinu Tvin d.o.o. neću nikada dati na rasprodaju niti je koristiti za podmirenje dugova političkih struktura u Virovitičko podravskoj županiji – upozoravao je Slamić još 2017.

Upravo je u to vrijeme, temeljem zaključka Skupštine Tvina, Slamić otvorio novu tvrtku Tvin Grupa d.o.o. i na nju prenio oko 43 posto udjela. No udjelničari, koje zbog sve lošijeg poslovanja i neisplate dividende (gubitak je u 2017. iznosio 10,5 milijuna kuna, i to je bila peta godina poslovanja s gubitkom) nije bilo teško okrenuti protiv Uprave, pa su na sudu zatražili poništenje prijenosa. I dobili ga.

Tvinu je svakako trebalo osvježenje, jer je posljednjih desetak godina, od financijske krize, poslovao sve lošije. Nedostajalo je pravo korporativno menadžeriranje, novi poslovni model, tehnologija, kadrovi. Hoće li to dobiti s novim vlasnikom?

