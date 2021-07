Eksplozija kontejnerskog broda u Dubaiju poljuljala već nestabilan logistički lanac

Golema eksplozija i požar koji je uslijedio nakon nje zatresao je u srijedu navečer stanovnike Dubaija. Eksplodirao je i zapalio se kontejner na brodu u luci Jebel Ali u kojem je bio opasan, zapaljiv teret. Iako nitko nije ozlijeđen, zvuk eksplozije čuo se u cijelom gradu, čak i 22 kilometra dalje od luke.

Jebel Ali deveta je luka po veličini na svijetu i najveća u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok je Dubai najveće trgovačko središte na cijelom Bliskom istoku. Dok traje istraga o točnom uzroku snažne eksplozije, direktorica ureda za medije Dubaija, Mona Al Marri, rekla je da su lučke vlasti poduzele sve potrebne mjere kako bi se osiguralo normalno kretanje brodova u luci bez ikakvih smetnji.

Kako komentira Marin Škufca, direktor Liburnia Maritime Agency, svaki ovakav i manji poremećaj može stvoriti dodatnu nestabilnost u već kompletno poremećenom logističkom lancu, koji onda nepovoljno utječe i na proizvodne sustave na kopnu.

--- Brodski logistički lanac kompletno je poremećen. Postoji veliki nedostatak brodskog prostora globalno i događaju se kašnjenja i zastoji rada u lukama. Ovo je situacija gdje nije bilo ljudskih žrtava i poznavajući efikasnost Ujedinjenih Arapskih Emirata, neće bitno utjecati na zastoj drugih brodova, ali generalno, s obzirom na tu nestabilnost, mislim da svaki poremećaj može stvoriti dodatnu nestabilnotst i nepovjerenje – rekao je Škufca dodajući da unatoč tomu što je požar stavljen pod kontrolu, sigurno je puno tereta oštećeno.

Osim pandemije koronavirusa koja je poremetila globalnu trgovinu, pa time i brodske dobavne lance, istovremeno vlada i nestašica kontejnera zbog čega su cijene vozarina brodova otišle u nebo.

– Tržište vozarina dosegnulo je povijesni maksimum. Jedan kontejnerski brod od Azije do Europe mogli ste prije nekoliko godina ugovoriti za 8 do 10 tisuća dolara na dan, a danas su to cijene od 100 tisuća dolara na dan. Kada se događaju velika kašnjenja, nitko za njih ne preuzima odgovornost te se onda cijeli dobavni lanac poremeti. Primatelji teško dobivaju robu, a posljedično pate i proizvodni sustavi na kopnu – objasnio je Škufca i zaključio da niti jedan negativan događaj u ovako nestabilnoj trenutnoj situaciji ne može pomoći, može samo odmoći.

Svijetom je nedavno odijeknula i vijest o ogromnom zastoju koju je uzrokovao brod Ever Given u Sueskom kanalu. Iako je brod oslobođen i kanal ponovno otvoren, brodovi još uvijek kasne tjedan do dva dana. Zbog toga kasne i povratna putovanja tih brodova, a gubitci zbog kašnjenja se zbrajaju u milijardama.