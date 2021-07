IPO grčkog jogurta: Vrijednost Chobanija mogla bi prijeći deset milijardi dolara

Proizvođač grčkog jogurta Chobani priprema se za izlazak na američku burzu. Kako od neimenovanog izvora saznaje Reuters, kompanija je nadležnima predala papire za Inicijalnu javnu ponudu (IPO), a u tom burzovnom debitantskom nastupu njena bi vrijednost mogla premašiti nevjerojatnih deset milijardi dolara. Ta dobra prognoza posljedica je sve većeg interesa investitora u industriju zdrave prehrane te rastuće potražnje velikih lanaca brze prehrane za zdravijim alternativama koje bi htjeli unijeti u svoje jelovnike.

Uspjeh Chobanija

Brend Chobani postoji od 2005. kada je turski migrant Hamdi Ulukaya podigao kredit i kupio propalu tvornicu jogurta te u njoj pokrenuo proizvodnju. Prva čaša grčkog jogurta na police američkih trgovina dospjela je dvije godine kasnije, a Chobani koji na turskom znači pastir, danas nudi bogatu liniju proizvoda - od čuvenih grčkih jogurta, probiotičkih i mliječnih napitaka pa do zobenog mlijeka. Kako prenosi Reuters, Chobani ima proizvodne pogone u državama New York, Idaho te u Australiji, a prije pet godina vlasnik Ulukaya odbio je ponudu za preuzimanje od giganta Pepsi Co tvrdeći da želi ostati neovisan na tržištu. S obzirom na dobre prognoze, a i trendove na prehrambenom tržištu, procjena je bila i više nego dobra.