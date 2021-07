Jeff Bezos uspješno odletio i sletio s ruba svemira

Unatoč činjenici da je čak 185 000 ljudi potpisalo peticiju da se Jeff Bezos ne vrati iz svemira, on je danas ipak sretno odletio i sletio s ruba svemira te pritom oborio nekoliko rekorda. Naime, u današnjem astronautskom pothvatu u raketi New Shepard njegove tvrtke Blue Origin's, Bezos je otišao 100 kilometara iznad razine oceana, prestigavši za 14 kilometara svog prethodnika Richarda Bransona koji je prije devet dana odletio 86 kilometara do ruba svemira.

Osim toga, najbogatijem čovjeku na svijetu u letu u svemir pridružila se astronautkinja Wally Funk, koja je s 82 godine postala najstarija osoba u svemiru, kao i Oliver Daemen, Nizozemac koji je pak postao najmlađa osoba koja je svoj put u svemir platila. Pridružio im se i Bezosov brat Mark Bezos, a četvorka se sretno vratila na Zemlju pomoću tri golema padobrana te sletjela u pustinju u zapadnom Teksasu.

New Shepard uspješno je letio do ruba svemira 15 puta, ali ovo mu je bio prvi let s putnicima, što je svojevrsna prekretnica za Bezosovu tvrtku Blue Origin's.

- Najbolji dan ikad - bile su Bezosove riječi kada je njegova kapsula sletjela na Zemljinu površinu u blizini mjesta lansiranja.

Unatoč uspjehu, Bezos se suočava s brojnim kritičarima, pa tako u objašnjenju za jednu od prethodno spomenutih peticija stoji da milijarderi 'ne bi trebali postojati ni na Zemlji ni u svemiru, a ako odluče tamo otići, onda bi tamo trebali i ostati'.