Kripto mjenjačnica FTX preselila svoje sjedište iz Hong Konga na Bahame

FTX, druga najpopularnija platforma za kripto trgovanje, službeno je preselila svoje sjedište iz Hong Konga na Bahame, navodi se na njihovoj web stranici.

Ranije prošlog tjedna FTX Trading Limited dobio je licence za podružnice u Gibraltaru i na Bahamima. Poslovat će pod zastavom FTX Digital Marketsa na karipskoj državi, gdje ga je Komisija za vrijednosne papire Bahama registrirala kao tvrtku koja se bavi digitalnom imovinom.

U izjavi na Twitteru, osnivač i izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried rekao je da su Bahami jedno od rijetkih mjesta za uspostavu sveobuhvatnog okvira za kriptovalute. Dodao je kako je zemlja izašla iz Covida živahna, sigurna i bez karantene.

Bahami su, zajedno s drugim karipskim zemljama kao što je Bermuda, prihvatili tvrtke koje se bave kriptovalutama. Bahami su na tržište prošle godine počeli testirati Sand Dollar, njihovu verziju digitalne valute središnje banke. A banka Deltec sa sjedištem na Bahamima već pruža usluge FTX-u, Tetheru i drugim kripto mjenjačnicama.

Štoviše, zemlja je krajem 2020. usvojila zakon o digitalnoj imovini i registriranim mjenjačnicama, proširujući licenciranje kripto i drugih fintech tvrtki. FTX Digital Markets prva je tvrtka koja se bavi digitalnom imovinom registrirana na temelju zakona. Izvršna direktorica Komisije za vrijednosne papire Christina Rolle pohvalila je ulogu zakona u privlačenju FTX-a na otok i nagovijestila da bi uskoro moglo doseliti još kripto tvrtki.

- To je ogroman pokazatelj povjerenja za jurisdikciju, i ono što signalizira je da imate velikog igrača kao što je ovaj koji stvarno traži jurisdikciju koja ima jasno definiran opseg regulacije, i to je ono što DARE zakon pruža - izjavila je za bahamski medij The Tribune.

- Imati sveobuhvatan, konkretan regulatorni okvir s nadzorom ključno je kako bi se osiguralo da je kripto industrija sigurna, robusna i rastuća. Uzbuđeni smo što smo jedna od prvih globalnih kripto mjenjačnica koja će biti dio sveobuhvatnog regulatornog režima spot + derivata - tweetao je Bankman-Fried.

S druge strane, polu autonomni Hong Kong sve više ide u korak s kontinentalnom Kinom. Kineska vlada ponovila je da je trgovanje kriptovalutama i dalje protuzakonito, te i dalje radi na digitalnom juanu. Prošlog mjeseca, Binance je bio prisiljen zabraniti korisnicima Hong Konga da trguju derivatima, koji uključuju ročnice, opcije i trajne ugovore na svojoj platformi.

FTX također obavlja najveći dio svog volumena iz kripto izvedenica, a ne samo spot trgovanjem, što Hong Kong čini manje poželjnom lokacijom za bazu operacija.

Štoviše, Hong Kong, značajno poslovno središte, zahtijeva od putnika karantenu u hotelu čak tri tjedna, što smanjuje sposobnost FTX-a da se brzo kreće kako bi proširio svoj doseg i sklopio nova partnerstva.