NFT igre - blockchain može postati za videoigre ono što je dosad bio internet

Od 2017. godine deseci projekata stvorili su igre koje koriste blockchain i tehnologiju nezamjenjivih tokena (NFT). Cjelokupna vizija je inspirativna i privukla je solidnu bazu entuzijasta i investitora u jednakoj mjeri. Međutim, industrija je još uvijek u povojima i pred njom je dug put dok ne postigne mainstream usvajanje.

Postoje razne prepreke na putu prema obećanoj zemlji. Jedna od glavnih prepreka jest činjenica što su se NFT igre previše oslanjale na svoje karakteristike zarade, a još daleko zaostaju za tradicionalnim igrama kada je u pitanju angažiranje mehanike igara.

Trenutno stanje NFT igara

Da bi se razumjelo NFT igre, prvo se moraju razumjeti NFT-ovi. NFT-ovi predstavljaju digitalne stavke/predmete koji su nedjeljivi, rijetki i jedinstveni. U posljednje vrijeme gotovo da ne postoji osoba koja nije čula izraz NFT u medijima, jer ih razni umjetnici i poznate osobe izdaju i prodaju kao rijetke kolekcionarske predmete. Iako je ovo tek jedan od inherentnih slučajeva upotrebe za ovu tehnologiju, to je samo početak.

Videoigre imaju potencijal iskoristiti NFT-ove i učiniti ih glavnim kamenom temeljcem svoje digitalne ekonomije, što bi igračima moglo vratiti dosta snage, jer će kupnje u igri uistinu biti u vlasništvu samih igrača. Kao NFT-ovi, ti se predmeti mogu preprodavati na sekundarnim tržištima, posuđivati, prenositi izvan igre i u biti postati opipljivom investicijom. Programeri mogu postati još kreativniji. Na primjer, predmeti se mogu frakcionirati, objediniti u indeksni fond, postojati u više igara, evoluirati svaki put kada se trguju i još mnogo toga.

Gdje neke igre pogriješe

Značajan problem za mnoge od trenutačnih blockchain igara na tržištu, upravo je to što se one stvaraju i promoviraju kao blockchain igre, a ne odlične igre u kojima je blockchain samo jedan element. Tvrtke se usredotočuju na vlastite aspekte, aspekte zamjenjivosti i zarade, priključujući osnovnu mehaniku igranja s vizualima koji se sastoje od imovine iz Unity Asset Storea ili pixel umjetničkih djela. To može privući one koji su zainteresirani za zaradu, ali mnogi igrači vraćaju se svojim mainstream igrama.

Ne radi se samo o tome da programeri blockchain igara također ne uspijevaju pridobiti igrače. Ti su naslovi često sami po sebi neodrživi. Ako je primarni mamac mogućnost zarade novca, onda će te platforme prirodno privući one koji žele taj novac iznad drugih aspekata igre. To znači da im je jedini cilj izvući što veću vrijednost s platforme, a istovremeno što manje doprinijeti.

Prema tom sustavu, često su iskusniji igrači koji profitiraju od novih igrača, a oni koji su 'loši' u zarađivanju novca napustit će ekosustav. Bez primamljivog gameplaya, protok novih igrača koji su zainteresirani brzo će presušiti. Nakon što je vrijednost izvorne imovine ili valute deprecirala zbog ovog procesa, izvorni izrabljivači gotovo sigurno će prijeći na neku noviju igru u kojoj sve to mogu ponoviti, ostavljajući prethodnu igru gradom duhova.

Ometanje disruptora

Već su se uspostavile neke od mogućnosti koje decentralizirana tehnologija može ponuditi, ali kao što je prikazano, to se ne pretvara uvijek u sjajan proizvod. Još uvijek treba nadvladati nekoliko prepreka. Kao prvo, programeri igara koji ciljaju glavnu publiku moraju pronaći načine za komuniciranje prednosti blockchaina u svojim igrama bez da ga čine primarnom prodajnom točkom. Oni moraju shvatiti kako istinsko vlasništvo nad imovinom u igri poboljšava stvarnu igru. Svaki naglasak na igranju igre u svrhu zarade bio bi rizičan, čak i tehnički istinit, jer će privući pogrešnu publiku i ispasti varljiv ili neodrživ.

Slično tome, gaming studiji moraju pronaći čvrstu ravnotežu između NFT imovine i tradicionalnih sredstava u igri. Ne mora sve biti NFT ili kriptovaluta. Učiniti svaku stavku zamjenjivom i nabavljivom predstavlja stvarni rizik problema s modelom 'pay to win' koji je mučio previše modernih naslova. Korisnici s dovoljno resursa mogli bi preskočiti značajne elemente igranja, a manje sretni igrači bili bi u potpunosti nadjačani, narušavajući tako iskustvo igranja za obje skupine.

Na programerima je da pronađu ravnotežu, ali koncept postojanja različitih razina predmeta, nekih na blockchainu, nekih ne, moglo bi pomoći u ovom problemu. Mogućih rješenja je mnogo, ali više nego vjerojatno, biti će potreban stupanj prilagođavanja kako bi se i igra, kao i rastuće tržište, dobro uravnotežili.

Način na koji igrači komuniciraju s blockchain stavkama još nije intuitivan i besprijekoran. Trenutno, mnoge decentralizirane platforme još uvijek zahtijevaju samostalnu učenje i istraživanje za pravilno korištenje, što predstavlja preveliku prepreku za većinu igrača. Ako korisnik nešto kupi, proda ili prenese, proces se mora odvijati pouzdano, brzo i sa što manje postupaka. To je tip sučelja koje igrači očekuju, tako da blockchain idealno ne bi trebao smetati tome.

Play-and-earn umjesto play-to-earn

Buduće NFT igre moraju biti zabavne. Korisnici bi trebali biti privučeni samom mehanikom igre, činjenica što će još zaraditi trebala bi biti samo šlag na torti. Ponuditi igračima priliku da zarade dok se bave slobodnim aktivnostima u kojima uživaju, pravi je selling point, a ne digitalna zamjena za dnevni posao (izuzimajući slučaj na Filipinima gdje sve više ljudi zarađuje više igrajući NFT igre nego na svojim uobičajenim poslovima).

NFT igranje je no-brainer za mnoge. Ono što je ključno jest razvoj ispravne formule. To nije lak zadatak. Potreban je iskusan tim, financiranje i puno vremena za izgradnju kvalitetne igre, a većina gaming studija vjerojatno se previše boji uvesti NFT-ove u svoje igre zbog straha od zazora potrošača. Međutim, jednom kada se to dogodi, vidjet ćemo veliki pomak industrije prema NFT igrama, čak i među najvećim franšizama.

Doduše, ne treba svaka igra NFT-ove, ali svakodnevna funkcionalnost blockchaina može postati uobičajena za igranje kao što je internetska povezanost postala u posljednjih 20 godina.