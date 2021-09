Poslovanje u budućnosti – Pet stvari koje moraju postati prioritet djelovanja svakog lidera

Tijekom pandemije, kompanije su se, više-manje, uspješno uspjele prilagoditi novim načinima rada i održati se u nepogodnoj situaciji. U kratkom vremenu i pod velikim pritiskom, digitalizacija i reorganizacija postale su ključne kako bi poslovanja opstala. No, iako su mnogi vrlo uspješno odgovorili na probleme koji su došli s korom, potrebno je razmišljati što dolazi u budućnosti s obzirom na to da je pandemija otkrila i ubrzala niz trendova koji će odigrati značajnu ulogu u obliku budućeg globalnog gospodarstva.

Da bi se pripremili za razdoblje nakon pandemije, lideri kompanija moraju učiniti više od prilagođavanja svojih svakodnevnih zadataka situaciji, već moraju biti spremni i voljni preispitati kako djeluju, pa čak i zašto postoje. Drugim riječima, lideri se moraju odmaknuti, udahnuti, razmotriti širu perspektivu i odrediti prioritete u poslovanju.

Što će biti važno u poslovanju u budućnosti? Globalna konzultantska kuća McKinsey donosi listu od pet prioriteta koje bi trebali preuzeti lideri kompanija ako žele da njihova poslovanja opstanu u post-pandemijskom razdoblju.

1. Održiva proizvodnja roba i usluga

Proizvodnja roba i usluga uz istodobnu minimalnu štetu za okoliš postaje sve bitnija potrošačima i regulatorima. No, dok su do sada neke kompanije i njihovi lideri pazili na održivot jer su to htjeli, uskoro će, više-manje, ona svima postati obavezan prioritet u poslovanju. U bliskoj budućnosti će održivost biti jednako važna za poslovanje kao i sastavljanje bilance. U tom kontekstu, ona se mora 'ugraditi' sustavno u kompanije, baš kao što se i digitalizacija, jer će postajati sve traženiji faktor, a time i važan izvor dugoročne konkurentske prednosti.

2. Posao u 'oblaku' - prihvaćanje mogućnosti interneta

Prelazak na rad pomoću cloud platforme postao je važan tijekom pandemije kada je većina ljudi radila od kuće. Zaposlenici su tada, pomoću tog sustava, dobili pristup dokumentima koji su bili dostupni samo u uredima pa se tako 'oblak' pokazao vrlo efektivnim. Sada, kada se svi vraćaju u urede, 'oblak' i dalje pokazuje brojne prednosti među kojima su: smanjena potreba za hardverima i softverima, niži troškovi, manji broj zaposlenika, brže i jednostavnije obavljanje posla jer podaci postaju lako dostupni. 'Oblak' donosi pozitivne rezultate po pitanju produktivnosti kompanija. No, potrebno je prepoznati te prednosti, a potom i preseliti poslovanje u 'oblak' te 'opismeniti' zaposlenike za njegovo korištenje.

3.Razvoj ljudskog talenta

Kao i uvijek, ljudski element čini razliku pa je zato prijeko potrebno razvijati ljude i njihove talente posebno one koji su prilagođeni novim trendovima. Poslovanje u budućnosti neće izgledati kao ono u prošlosti ili ovo danas. Potreban je prelazak na fleksibilnije, manje hijerarhijsko i raznolikije poslovanje, a na to treba spremiti i zaposlenike te, na najbolji način, koristiti njihove sposobnosti.

4. (Održiva) Brzina u poslovanju

Ovdje se ne misli na brzinu u smislu 'bržeg okretanja motora', već na brzinu prilagođavanja na nove situacije, trendove i brzinu inoviranja. Tempo promjena se ubrzava, a okruženje poslovanja fluidnije je nego ikad. No, brzina rada svejedno mora biti održiva. Tvrtke su u prvim mjesecima pandemije učinile izvanredne stvari i u brzini se izborile za opstanak, a tu brzu prilagodljivost je potrebno 'ugraditi' stalno poslovanje u budućnosti.

5. Imati svrhu poslovanja kompanije

Istraživanja su pokazala da kompanije koje jače naglašavaju svrhu svog djelovanja nadmašuju ostale. Ljudi žele vidjeti smisao u svom životu i svom poslu. Oni koji vide svrhu u svojem radu pokazuju se kao bolji zaposlenici. Također, svrha pomaže tvrtkama da prepoznaju nove mogućnosti i povežu se sa svojim kupcima. Stoga bi i ovo trebalo promatrati kao prioritet i izvor konkurentske prednosti.

Način na koji se ovih pet prioriteta provodi bit će različit od kompanije do kompanije (i svakog lidera ponaosob); neki će biti važniji od drugih, ovisno o tržištu. No, stavljanjem ovih pet točaka kao prioritet trebalo bi značajno poboljšati izglede za uspjeh svake kompanije u budućnosti.