Sir David Attenborough - Trenutačno najvažniji ‘influencer‘ na planetu ima 94 godine

Prošlog je tjedna na Instagramu oboren Guinnessov rekord. Naime, novi član te platforme uspio je u samo četiri sata i 44 minute prikupiti prvih milijun pratitelja. I, ne, nije riječ o nekoj popularnoj mladoj zvijezdi, nego, što je najdivnije od svega, prirodoslovcu i TV licu Sir Davidu Attenboroughu.

– Na televiziji se pojavljujem više od šezdeset godina, a na Instagramu sam prvi put – rekao je 94-godišnji Attenborough u prvoj objavi, videu malo duljem od minute koji je u prvom danu pogledalo 16,2 milijuna ljudi i podijelilo na tisuće smrtnika i slavnih osoba.

To nije jedini rekord koji Attenborough drži u svom portfelju: on je i najdugovječnije TV lice i televizijski prirodoslovac, a njegov serijal 'Planet Zemlja' drži rekord najgledanijeg i najtraženijeg TV dokumentarca u povijesti. Novi profil na Instagramu ​vodi uz pomoć kolega, 'filmmejkera' Jonnieja Hughesa i izvršnog producenta Colina Butfielda jer, kako oni kažu, Instagram nije 'Davidovo prirodno stanište'.

No društvene mreže jesu prirodno stanište mlađih generacija, zato je i Attenboroughu postalo jasno da one, želi li im poslati kakvu važnu poruku, nikako ne smiju biti izostavljene. Na Instagramu prirodoslovac kani reklamirati svoj novi dokumentarac 'A Life on Our Planet' koji se počeo prikazivati 4. listopada na Netflixu, ali i, što je još važnije, objaviti da je pet do dvanaest za hvatanje ukoštac s izazovima povezanima s okolišem, životinjskim svijetom i klimatskim promjenama te educirati široku publiku o načinima na koje se ti problemi mogu riješiti. Ako je suditi po oborenom rekordu, za to na cijelom planetu ne postoji bolja osoba od Attenborougha.

Kako je prošlog tjedna objavio digitalni mediji Medium, tajna uspjeha, odnosno viralnosti njegove pojave jest da tajne nema, jer to samo potvrđuje tezu koliko je autentičnost važna na društvenim mrežama. Iako Attenborough nije posve siguran da se planet više može spasiti, nikad ne odustaje – i upravo je to inspirativno i vrijedno praćenja.

Živjeti svoju strast

S druge strane, David Attenborough, piše Medium, nije 'selebriti' kakvog smo naviknuti viđati po društvenim mrežama, ali ipak je​ uspio oboriti rekord po brzini prikupljanja pratitelja. Kako je to moguće? Osim što je čovjek jedinstvene osobnosti i gaji nevjerojatnu ljubav prema životinjskom svijetu, nudi nešto što svima u ovom trenutku treba – nadu.

Kako nastavlja Medium, još je 2015. na primanju u Bijeloj kući pred tadašnjim američkim predsjednikom Barackom Obamom i okupljenima izjavio da djeca gaje znatiželju i ljubav prema prirodi (čak i suvremena djeca) te da 'veliki' trebaju napraviti sve što je u njihovoj moći da se taj interes zadrži i kad odrastu. Upravo je zato njegov prodor na Instagram krucijalan jer postaje najvažniji influencer.

Ekipa iz Mediuma ​navela je i nekoliko lekcija koje svi, posebno brendovi, mogu naučiti od vremešnog prirodoslovca. Za početak, on je čovjek s misijom. Priča o njegovoj karijeri zapravo je priča o čovjeku koji je prepoznao svoju strast i cijeli se svemir urotio da je on zaista i živi. Naime, Attenborougha su odmalena zanimali životinjski i biljni svijet, zbog čega je i diplomirao prirodne znanosti (zoologija i geologija bile su njegovi primarni interesi). Dvije godine nakon službe u britanskoj Kraljevskoj mornarici prijavio se za posao radijskog producenta na BBC-ju, ali nije bio primljen. Srećom, njegov CV zainteresirao je Mary Adams, direktoricu odjela Talks na BBC-ju koja mu je dala priliku da osmisli sadržaj za klince.

Čovjek s misijom

Iako su mu isprva govorili da ima prevelike zube da se pojavljuje pred kamerama, Attenborough je bio ustrajan u misiji da svakom gledatelju pred malim ekranima približi prirodan svijet; htio je da svi budu njime fascinirani makar upola koliko i on. No tek nakon što je napustio matičnu kuću i počeo sâm, kao vanjski suradnik produkcijskih kuća, snimati dokumentarce i zaista živjeti svoju strast, otvorila se prilika za snimanje 'Planeta Zemlje', serijala koji je i danas jedan od najutjecajnijih TV sadržaja na svijetu.

Posljednje izdanje, 'Plavi planet 2', bio je najgledaniji TV sadržaj 2017., pogledalo ga je 17 milijuna ljudi. U posljednjoj epizodi tog serijala Attenborough je gledatelje informirao da u oceane svake godine dospije osam milijuna tona plastike i prikazao srcedrapateljne scene morskih životinja koje se doslovce guše od slamki i vrećica. Zahvaljujući njemu, ali i drugim ekolozima koji su počeli govoriti o opasnostima plastike, britanska je vlada 2019. zabranila upotrebu plastičnih slamki, žličica i štapića za uši (neki su mediji zabranu plastike nazvali Attenboroughovim efektom). Nakon što je pokorio televizijski medij, Attenborough svoju misiju nastavlja i na društvenim mrežama, prihvaća svaku platformu i medijski format ne bi li odaslao ​ poruke važne za cijelo čovječanstvo.

Osim što, dakle, prirodoslovac uči autentičnosti, dosljednosti i vjernosti odabranoj misiji, pokazuje i da kreativnost nema granica. David Attenborough, piše Medium, isprva je raspolagao prilično skromnim proračunom za produciranje sadržaja posvećenoga prirodi i životinjama. Tako je, primjerice, svoj prvi serijal 'Animal Patterns' snimao u zoološkom vrtu jer nije imao novca za putovanja u prirodna staništa životinja. Bez obzira na to odlučio je objasniti evolucijsku biologiju i potaknuti interes za životinje na kreativan i ništa manje zabavan način.

Kreativnost bez granica

Čak je i njegovo pojavljivanje pred kamerama rezultat njegove upornosti, ali i kreativnosti. Naime, tijekom snimanja emisije 'Zoo Quest', u kojoj su se predstavljali zaposlenici u zoološkim vrtovima, jedan se gost razbolio pa je Attenborough odlučio zamijeniti ga i popuniti predviđenu minutažu. Ostalo je, dakako, povijest i danas je prilično teško zamisliti svijet u kojem on nije svojevrstan posrednik između ljudi i životinjskog svijeta.

I, na kraju, Attenborough je, a i tu bi lekciju trebali naučiti svi marketingaši, pokazivao (i pokazuje) iznimno poštovanje prema svojoj publici. Taj TV prezenter, zapisao je Medium, nikad nije 'poglupljivao' sadržaj idejom da je za publiku previše intelektualan, da ga ona ne bi mogla shvatiti. Upravo suprotno: on je pametan, znanstveni sadržaj predstavljao tako da ga svi shvate, da angažira i inspirira.

Najveća lekcija koju svi mogu naučiti od Sir Davida jest da je za uspjeh najvažnije znati kombinirati kreativnost i integritet. Osvajao je nagrade za svoje djelovanje u eri crno-bijele televizije, one u boji i 3D-u; inovator je koji nikad nije dopustio da inovacija (ili tehnologija) stane ispred njega i onoga što želi prenijeti. Uvijek je znao doskočiti svakom izazovu i živjeti uvjerenje da televizija ne služi samo za zabavu nego da je i kanal za širenje ideja. I, na kraju, nikad nije prestao vjerovati.

I zato nemojte ni vi prestati pratiti Sir Davida Attenborougha, trenutačno najvažnijeg influencera na planetu.