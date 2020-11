Slatki brendovi unatoč pandemiji ne odustaju od Noći vještica

Iako je na čuvenoj Noći vještica maskiranjem plašila i tjerala smrt, COVID-19 je uspio potjerati i samu feštu. Taj poganski običaj čija se popularnost proširila po čitavom zapadnom svijetu posljednjih je desetljeća postao prilično lukrativan biznis i to posebno za proizvođače slatkiša, ugostitelje i trgovačke lance, koji su s veseljem križali dane na kalendaru do 31. listopada, te svetkovine uoči Dana mrtvih. No, koronavirus odlučio je potopiti i tu zlatnu koku, koja samo u Americi proizvođačima slatkiša donosi 4,5 milijardi dolara, što je čak 13 posto njihova ukupnoga godišnjeg prometa. Budući da je riječ o zbilja golemim iznosima, neki su brendovi odlučili napraviti sve što je u njihovoj moći da ugrabe dio kolača ma koliko on krnjav bio.

Produljivanje festivala

Kako je nedavno objavio CNBC, veliki se brendovi, kompanije poput Hersheya i Ferrera nadaju da će obitelji ipak održati tradiciju Noći vještica pa makar uz epidemiološke mjere i u svojim domovima, jer ipak je to njihov trenutak koji, zbog potrošnje, ali i ushita, zovu svojim Super Bowlom ili finalom Svjetskoga nogometnog prvenstva. Iako su se pomirili s idejom da ovogodišnji Halloween neće doseći lanjske brojke, dosadašnji podaci ipak pokazuju blagi porast prodaje.

Kako je objasnio CNBC, razlog tome leži u činjenici da su proizvođači slatkiša odlučili kampanje početi ranije nego inače ne bi li uvukli kupce u praznično raspoloženje Noći vještica i potaknuli ih na kupnju slatkiša, koji su prilično jeftin način da si ugode u ova stresna vremena. Također, istraživanja su pokazala da je potrošnja tijekom Uskrsa pala ove godine tako da su za Noć vještica odlučili biti poduzetni, uzeti sudbinu u svoje ruke. Kompanija Modelez je tako počela prodavati obiteljska pakiranja slatkiša i u njoj očekuju da će se oni prodavati mnogo dulje od samog tjedna Noći vještica kada im je inače najviše rasla prodaja.

Hershey pak izvještava da je prodaja narasla za 21 posto u listopadu u usporedbi s rujnom i polovicom kolovoza.

Ono što im ulijeva optimizam je to što polovinu ukupne 'helovinske' prodaje potrošači kupuju za sebe, a ostatak dijele tijekom običaja 'trick-or-treat'. Za razliku od spomenutih brendova, Ferrero ne očekuje rast prodaje u odnosu na prethodne mjesece, ali to ga ne sprječava da ponudi tematska izdanja slatkiša, u nadi da će prodaja biti ipak suprotna njegovim očekivanjima. Čak je lansirao kampanju '31 dan Noći vještica' kako bi praznično raspoloženje produljio na čitav mjesec. No, Ferrero i neki drugi proizvođači primijetili su da im pandemija možda jest uništila radost 'helovinske' zabave, ali ipak nije potpuno potopila prodaju. Kako nastavlja CNBC, budući da ljudi više vremena ove godine provode na otvorenom, Hersheyu je porasla prodaja keksa s čokoladom i sljezom – čuvenih S'moresa, a prodaja Nutelle, posebno na američkom tržištu, raste 'ko luda', jer djeca više doručkuju kod kuće. Točnije, u Americi su prodajni rezultati Nutelle bolji 17 posto, a zabilježen je i porast prodaje velikih pakiranja, ali i slatkiša iz luksuzne kategorije. Kako su rekli iz kompanije, ljudi su si valjda s obzirom na to da sada ne mogu vani, u restorane, odlučili ugađati slatkišima.

Domišljate kampanje

Dakle, ugađanje je motiv na koji proizvođači slatkiša igraju u ova pandemijska vremena. Budući da su klinci ove godine više nego ikad bili daleko od škole, daleko od prijatelja, spriječeni da se druže na izvanškolskim aktivnostima, 'slatki' brendovi se nadaju da će održavanjem intimnije verzije Noći vještica roditelji ipak ugoditi svojoj djeci, učiniti sve što je u njihovoj moći da održe tradiciju i ugode u ovom 'novom normalnom'. U velikom broju američkim saveznih zemalja država je doslovno zabranila tradiciju 'trick-or-treatinga' (skupljanja slatkiša od vrata do vrata), tako da je asocijacija koja okuplja proizvođače slatkiša (National Confectionery Association) pokrenula stranicu Halloween Central, na kojoj donosi ideje i savjete o tome kako proslaviti Noć vještica u skladu s epidemiološkim mjerama.

Brojni brendovi čine sličnu stvar i lansiraju kampanje kojima nastoje duh Noći vještica održati što življim. Kompanija Mars Wrigley je, primjerice, početkom listopada lansirala aplikaciju za virtualni 'trick-or-treating'. Korisnici skupljaju bodove koje potom mogu zamijeniti za 'prave' slatkiše. Također, osmislila je pakete za kostimirane zabave preko Zooma (da, i to se planira) ili pak za održavanje tradicije gledanja strašnih filmova. Hershey je u partnerstvu s Halloween Costume Associationom i Harvard Global Health Instituteom osmislio web-stranicu na kojoj savjetuju kako slaviti uz mjere sigurnosti.

Za brend čokoladica Reese lansirali su kampanju u sklopu koje slatkiši dolaze na vrata potrošača. Zapravo, u ovom slučaju sama vrata dolaze do potrošača jer upravo takav oblik ima njihov putujući 'robot' sa slatkišima. Osim toga, u suradnji s farmaceutskom kompanijom CVS, planiraju distribuirati milijun slatkih paketa, takozvanih Boo-Bagsa ne bi li podržali zdravstvene mjere, ali i održavanje tradicije.

Još dobrih ideja

I brend bezalkoholnih pića Kool-Aid odlučio je na sličan način održati tradiciju. Naime, njegova maskota Kool-Aid Man odabrala je niz domova diljem Amerike koje će posjetiti i dostaviti im prigodni paket svojih proizvoda. Kako su izjavili iz kompanije, tako će donijeti zabavu klincima koji su zbog koronavirusa zapeli kod kuće. Brend Sour Patch odabrao je 12 američkih gradova u kojima će djeci dostavljati slatke pakete, a samo jedan grad koji pobijedi na virtualnom natječaju posjetit će golema, mobilna bundeva koja će, nadaju se, klincima biti prava atrakcija.

U svakom slučaju, spomenuti slatki brendovi ove su godine odlučili Noć vještica uzeti u svoje ruke te uz malu pomoć virtualnog svijeta i marketinških kreativaca složili kampanje koje održavaju Noć vještica na životu, ali i spašavaju njihove prihode. Ta je njihova poduzetnost uzorna te uči ostale brendove, bez obzira na sektor, da kreativnost i upornost mogu pobijediti loše okolnosti te da odustajanje ni u kojem slučaju ne smije biti opcija.