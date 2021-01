TOP-LISTA deset najkreativnijih poteza brendova u 2020.

Nemali broj internetskih korisnika s pandemijskim se danima znao našaliti da izgledaju kao 'Beskrajni dan' (Groundhog Day), referirajući se na kultnu komediju iz 1993. s Billom Murrayem i Andie MacDowell. Kao što je većini poznato, lik ciničnog novinara kojeg glumi fantastični Murray budi se svakog jutra u šest, uz pjesmu 'I Got You Babe' i proživljava potpuno iste minute, doživljava iste susrete, vodi iste razgovore sve dok napokon ne napravi ispravnu stvar. Ta fantastična komedija, proglašena jednom od najboljih svih vremena, poslužila je i kao inspiracija brendu Jeep, koji je za prošlogodišnji Super Bowl lansirao istoimenu reklamu s Murrayem i, dakako, sviscem u glavnoj ulozi. Za razliku od filma u reklami Murray počinje uživati u beskrajnom danu nakon što ukrade Jeep, a i svisca, te se s njima 'furika' po snijegom prekrivenom Punxsutawneyu (Pennsylvania) jer, kako tvrdi reklama, 'Ni jedan dan nije isti u Jeepu Gladiatoru'.

U vrijeme kad se činilo da je gotovo nemoguće servirati zabavu i iznenađenje, ekipi iz Jeepa i njihovoj agenciji Highdive to je uspjelo. Reklama je dospjela na prvo mjesto USA Today Admetera, bila nominirana za nagradu Emmy, a magazin AdAge uvrstio ju je na popis od čak trideset najkreativnijih brendova u 2020. Ideja koja stoji iza te liste je pokazati kako su unatoč turbulencijama, restrikcijama i smanjenoj aktivnosti (što oglašivača, što ljudi zatočenih u svojim domovima) neki brendovi uspjeli povući nadahnjujuće, zabavne i pametne poteze pokazujući tako da kreativnost nema granica, da ne poznaje ograničenja.

Aktivizam na cijeni

U nadi da će i domaćim brendovima poslužiti kao inspiracija, prenosimo top deset inspirativnih poteza prema izboru uredništva AdAgea, jednog od vodećih magazina u industriji. Uza spomenuti Jeep (deseto mjesto), ove se godine istaknuo i brend Uber i to tijekom velikih američkih prosvjeda protiv policijskog nasilja i rasne netrpeljivosti. Kompanija je tada učinila prilično neočekivanu stvar i pozvala korisnike, ni manje ni više, nego da izbrišu aplikaciju, prestanu se koristiti njezinim uslugama. Naravno, tim apelom nije željela ugasiti vlastiti biznis, gurnuti se u bankrot već jasno i glasno izraziti svoju netoleranciju prema rasnoj diskriminaciji i nasilju. Potrošači koji ne misle da su 'životi Afroamerikanaca važni' i koji nisu na strani prosvjednika ne trebaju biti korisnici Uberovih usluga. Taj dramatični apel (If you tolerate racism, delete Uber) u režiji agencije Wieden and Kennedy objavila je na društvenim mrežama, ali je i kao sponzorica sudjelovala na jednom od protesta.

Osim tog aktivističkog poteza, vrijedi spomenuti još jedan poziv na bojkot njezinih vlastitih usluga. Početkom godine je, naime, Uber zahvalio potrošačima što se ne koriste njegovim uslugama i čuvaju se COVID-19 u svoja četiri zida. I brend Dove povukao je pametan potez tijekom pandemije. Za njezina vrhunca kompanija je lansirala kampanju 'Courage is Beautiful' koja je uključivala fotografije zdravstvenih radnika, lica na prvoj crti bojišta koja se brinu o oboljelima od koronavirusa. Kampanja koju je za brend osmislila agencija Ogilvy Canada dospjela je u svjetske medije kao primjer slavljenja hrabrosti, empatije i brige u drugima.

Zabavi i smiri!

Brend McDonald's je pak odlučio ne baviti se pandemijom već zabaviti svoje kupce zgodnom suradnjom s poznatima. Naime, početkom godine u suradnji s agencijom Wieden and Kennedy New York lansirao je simpatičnu kampanju u kojoj slavne osobe poput Kanyea Westa, Kim Kardashian, Whoopi Goldberg, Magica Johnsona, pa čak i 'izmišljenoga' grofa Drakule, govore o svojim omiljenim menijima. Budući da je kampanja bila jako dobro prihvaćena u javnosti, McDonald's je uvrstio omiljeni burger američkog repera Travisa Scotta u jelovnike u nekim restoranima diljem Amerike. Rezultat? Ostao je bez namirnica.

AdAge dalje navodi i sjajan potez popularne aplikacije za meditiranje Calm. Naime, u njoj su odlučili sponzorirati prijenos emisije 'Key Race Alert' televizije CNN, koja je u američkoj izbornoj noći analizirala izborne rezultate i pokušavala pogoditi tko će biti novi američki pobjednik. Budući da su Amerikanci diljem zemlje imali poriv čupati kose zbog neizvjesnosti, sponzorstvo Calma sjelo je kao kec na jedanaest. Naime, prijenos emisije bio je prekidan 30-sekundnim spotom koji prikazuje umirujuće kadrove i zvukove padanja kiše te vježbama disanja.

Dojmljive poruke

U mjesecima koji su prethodili izborima, hvalevrijedne poteze povlačila je i organizacija The Lincoln Project, koja okuplja republikance i bivše republikance koji se protive ponovnom izboru Donalda Trumpa. Prema AdAgeu, The Lincoln Project je pokazao da ima talenta za marketing – znao je privući pozornost glasača i servirati sadržaj koji je istodobno pametan i duhovit. Na četvrtome mjestu AdAgeova popisa još je jedan 'brzi lanac' – Burger King – koji je cijeli svijet oduševio svojim bizarnim oglasom. Naime, kako bi dokazao da ne upotrebljava umjetne sastojke u svojim proizvodima, pustio je jedan burger da istrune, da ga prekrije debeo sloj plijesni, i njegovu fotografiju u visokoj rezoluciji pretvorio u oglas. Taj osvježavajuće odurni oglas uspio je na vrlo jednostavan način prenijeti poruku oglašivača, koji je s trulim burgerom zaradio i vrijedan besplatan PR te nagrade na natjecanjima 'One Show' i 'D&AD'.

Brend glazbene opreme (slušalica) Beats by Dre zaslužio je dolazak na AdAgevu listu pametnim potezom koji je također povukao tijekom protesta 'Black Lives Matter'. On je, naime, lansirao spot u kojem pita gledatelje vole li 'crnce' i za tu prigodu okupio neka od najtalentiranijih imena iz svijeta glazbene produkcije. Taj su spot gledatelji (a i struka) ocijenili moćnim i utjecajnim baš kao i kampanju brenda Nike 'You Can't Stop Us' koju je osmislila agencija Wieden and Kennedy Portland. Nike se tijekom 2020. istaknuo svojim kampanjama poput one u kojoj nastoji inspirirati žene s Bliskog istoka da se bave sportom ili pak dirljive posvete tragično stradalom košarkašu Kobeu Bryantu.

Istina je bitna

No najvažniji u 2020., prema AdAgeu, bio je spot u kojem su montažeri napravili besprijekoran posao. Na podijeljenom ekranu prikazivali su se arhivski kadrovi različitih sportaša montirani tako da izgleda kao da se kreću sinkronizirano, kao jedan. Reklama je oduševila čitav svijet, uslijedile su salve pohvala zbog vještine produkcije, ali i emocija koju je potaknula kod potrošača pogođenih pandemijom. Iako je ta kampanja zaista bila izvanserijska, u AdAgeu smatraju da je postojao jedan bolji potez, bolja kampanja koja je obilježila 2020.

Prema njihovu mišljenju, prvo mjesto zaslužila je ekipa iz New York Timesa i njegove agencije Droga5, koja je nastavila priču o istini započetu 2017. Tada je New York Times debitirao s kampanjom koja govori o tome da je 'istina teška, ali vrijedna muke' i koja slavi napor novinara, istraživača i entuzijasta koji čine sve ne bi li izvještavali istinito, precizno i zapravo svijet činili boljim i sigurnijim mjestom. Njegovu recentnu kampanja 'Life Needs Truth' u AdAgeu su nazvali vizualnom poezijom jer sadrži kadrove koji otkrivaju sve muke i boli, čari, ali i ljepotu posve običnoga svakodnevnog života.

Kako zaključuju u tom marketinškom magazinu, ta kampanja bolje nego ijedna od spomenutih ilustrira život u 2020., neviđenom rolerkosteru emocija u kojemu se, bez obzira na to u kojem dijelu planeta živjeli, kao temeljni pokretači ističu želja i ljubav prema životu, onom posve običnom, s dragim ljudima i zagrljajima.