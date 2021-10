U suradnji s Lilom Nasom X-om i Garyjem Veejem TikTok stupa na scenu NFT-a

Društvena mreža za dijeljenje videozapisa TikTok, koja sada broji više od milijardu globalnih mjesečnih aktivnih korisnika, objavit će niz NFT-ova u suradnji s slavnim partnerima poput Lila Nasa X-a i Garyja Vaynerchuka, objavila je tvrtka u petak.

TikTok će iskoristiti neke od svojih najboljih kreatora kako bi izdao šest NFT-ova na temelju postojećih, 'kulturno značajnih' videozapisa koji se dijele na platformi.

Kolekcija TikTok Top Moments obuhvaćat će šest različitih NFT dropova. Reper Lil Nas X tema je prvog 6. listopada, a NFT se temelji na TikTok videu umjetnika Rudyja Willinghama. Video, stop-motion hommage popularnog glazbenog spota Lil Nas X-a 'Montero (Call Me By Your Name)', prikupio je milijune interakcija putem usluge.

Dodatni trenuci u kolekciji sadržavat će priloge investitora i NFT poduzetnika Garyja Vaynerchuka (poznatog i kao Gary Vee), influencerice Belle Poarch i glazbenice Grimes, koja je prikupila 6 milijuna dolara putem svojih NFT umjetničkih djela prošlog proljeća. TikTok će ponuditi jedinstvena izdanja i veće ograničeno izdanje niza NFT-ova.

TikTok-ovi NFT-ovi bit će kreirani na Immutable X-u, layer 2 platformi koja radi povrh ethereuma, vodeće blockchain mreže za NFT-ove. Immutable X omogućuje niže naknade i brzinu transakcija od ethereumovog mainneta.

NFT tržište eksplodiralo je ranije ove godine s oko 2,5 milijardi dolara vrijednim obujmom trgovanja na vodećim tržištima u prvih šest mjeseci 2021. Međutim, nedavno oživljavanje postavilo je još veće vrhove. Vodeće tržište OpenSea imalo je više od 3,4 milijarde dolara volumena samo u kolovozu, po Dune Analyticsu, a to je tek samo jedna platforma.

Ovo je drugi nedavni korak TikToka u kripto prostoru. Prošlog mjeseca, tvrtka je najavila partnerstvo s kripto glazbenim servisom Audiusom, što je startup istaknulo kao prvu glazbenu platformu koja je integrirala TikTokovu funkciju Sound Kit za jednostavan uvoz pjesama u videozapise.

Audiusov AUDIO token ubrzo je porastao, a glazbeni startup nedavno je najavio krug financiranja od 5 milijuna dolara, uključujući investitore poput Katy Perry i Jasona Derula.