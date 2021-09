Proizvodi za nebo i zemlju - Ako je dobro za astronaute, dobro je i za nas

Nemojte žaliti što ne možete poput Jeffa Bezosa, jednog od najbogatijih ljudi svijeta, leteći u svemir uživati u najvećim dometima svemirske tehnologije. Ta se industrija, donedavno poticana samo državnim novcem, danas naglo razvija zahvaljujući privatnom kapitalu pa bi na svemirska turistička putovanja uskoro mogli krenuti i oni koji nemaju milijune dolara na računu. Ta tehnologija omogućila je let na Mjesec, istraživanje Marsa i turistička putovanja u zvjezdani beskraj, ali i mnogim izumima olakšala i učinila svakodnevni život kvalitetnijim.

Zdravo za gotovo

Svake godine stotine tehničkih inovacija iz svemirskih programa ulaze u zemaljsku tehnologiju i čine naprednijim kućanske aparate, omogućavaju bržu komunikaciju, preciznije pomorske i zrakoplovne tehnologije, upozoravaju na opasne vremenske uvjete, poboljšavaju medicinske uređaje... NASA-ini izumi od ultrazvučnog uređaja do teflonske tave, detektora dima, memorijske pjene, sunčanih naočala koje blokiraju štetnu ultraljubičastu svjetlost, umjetne hrane za dojenčad, dioptrijskih leća otpornih na ogrebotine... samo su mali dio onoga što se svakodnevno masovno rabi, a razvijeno je kao svemirska tehnologija. Primjerice, memorijska pjena izumljena je da bi sjedala za zrakoplove bila sigurnija i udobnija, ali danas se upotrebljava i za proizvodnju protetskih udova. Većinom tehnologije koju je NASA razvila radi istraživanja svemira ljudi se koriste a da pritom nemaju pojma tko je zaslužan za nju i što je bila njezina prvotna namjena.

– Imamo kvalitetnije zrakoplove, točniju prognozu vremena i trećina kamera svih mobitela primjenjuje tehnologiju izvorno razvijenu za NASA-ine letjelice – rekao je Daniel Lockney, izvršni direktor NASA-ina programa za prijenos tehnologije, navevši samo neke od dometa svemirske tehnologije te američke agencije koji se danas svakodnevno upotrebljavaju.

Manji troškovi

Jedan je od NASA-inih izuma i digitalna obrada slike, izumljena šezdesetih godina 20. stoljeća radi poboljšanja kvalitete slika Mjeseca. NASA-ina tehnologija primjenjuje se na mnogim područjima, osobito u medicini, gdje omogućava tehniku snimanja tijela poput CT-a (računalne tomografije) i MR-a, odnosno magnetske rezonancije. Prijenos tehnologije izumljene za korištenje u svemiru i razvijene prema vrlo visokim standardima kvalitete, zbog čega je otporna na kvarove i izdržljiva, dotaknuo je mnoge industrije.

Donedavno su vlade samo najmoćnijih država poticale razvoj svemirske industrije, najviše ona SAD-a, no danas taj sektor polako preuzima privatni kapital. Iako mediji stalno reklamiraju SpaceX, tvrtku bogatog poduzetnika Elona Muska, brojni manji poduzetnici i investitori sve se više okreću svemirskoj industriji i njihove se tvrtke bave inovacijama za lansiranje raketa, satelitima i sustavima potpore. Napredak u razvoju svemirske tehnologije, osim što utječe na pojavu niza proizvoda za svakodnevnu uporabu, smanjuje i troškove poslovanja, što je jedan od razloga zbog kojih se sve više poduzetnika odlučuje na ulaganje u taj sektor. Neke tvrtke već stvaraju i uvjete za let običnih smrtnika u svemir, što znači da će i cijena takvih putovanja uskoro pojeftiniti.

Lančane inovacije

Razvoj svemirske tehnologije uvelike utječe i na napredak medicinske tehnologije, autonomnih sustava poput autonomnih vozila kojima se upravlja satelitima postavljenima u orbitu. Zahvaljujući njoj poboljšana je i komunikcija, imamo internet, mobitele, informacije o klimatskim promjenama, a izvor je i velikih podataka koji utječu na razvoj novih poslovnih modela. To su samo neki od mnogih primjera koji pokazuju kako svemirska tehnologija pozitivno utječe na svakodnevni život. Napredak postignut tijekom rješavanja tehničkih izazova u proučavanju svemira proizveo je niz lančanih inovacija koje su unaprijedile poslovanje u mnogim industrijama i obogatile tržište novim proizvodima. Primjerice, u proteklom desetljeću u orbitu se lansiralo oko 280 satelita godišnje, a do 2030. svake će ih se godine poslati tisuću.

Dvadeset sektora

Iako istraživanje svemira i razvoj svemirske tehnologije neće riješiti siromaštvo i glad na Zemlji, taj proces potaknut će otvaranje velikog broja tvrtki, donijeti nova zanimanja i nova radna mjesta te nove proizvode zbog kojih će naš svakodnevni život postati još napredniji. Prema istraživanju SpaceTech Analyticsa, u svijetu već postoji deset tisuća tvrtki koje se bave razvojem svemirske tehnologije i njihova je trenutačna ukupna vrijednost veća od četiri milijarde dolara. Najviše takvih imaju Sjedinjene Američke Države, čak 5582, na drugom je mjestu Ujedinjeno Kraljevstvo sa 615 tvrtki, a slijede ih Japan, Kina, Francuska i Rusija. U tih deset tisuća kompanija koje posluju u dvadeset sektora, od navigacije i kartiranja do svemirske medicine, novac je uložilo pet tisuća investitora.

Stalna ulaganja

Tržište svemirske tehnologije raste svake godine. U izvješću SpaceTech Analyticsa stoji i to da svemirska tehnologija ima golem gospodarski potencijal, što je već rezultiralo pojavom robe i usluga koji su postali sastavni dio naših života. Tako će se nastaviti i u budućnosti te se predviđa da će to tržište do 2030. vrijediti deset milijardi dolara. Taj sektor zahtijeva stalna ulaganja, za što su u posljednje vrijeme posebno zainteresirani fondovi rizičnoga kapitala poput britanskog Accela, kanadskog Lightspeeda te američkog Bessemer Venture Partnersa... Budući da mnogo tvrtki posluje u sektoru svemirske tehnologije, SpaceTech Analytics tvrdi da uskoro slijede okrupnjenje i val akvizicija te 'otimanje' talenata malim tvrtkama.