Edis Felić: Nevjerojatno je da banke ne mogu odbiti uplate na ugašene račune

Čitatelj mi se požalio da bankari nepotrebno zadržavaju njegov novac i vjeruje da uza suvremenu IT tehnologiju banka može istog trenutka vratiti novac koji je uplaćen na ugašeni račun. Umjesto da bude tako, mora čekati nekoliko dana da se uplaćeni iznos vrati na njegov račun. Kaže da je za svoju kćer interetom uplatio mjesečnu članarinu sportskom klubu. S računa svoje banke uplatio je iznos na klupski račun u drugoj banci. Iz čitateljeve banke zatim je stigao odgovor da je novac uplaćen. Rutinski posao; onoga trenutka kad je kliknuo na ‘plati’ i dobio informaciju da je sve u redu, više nije razmišljao o tome. Nekoliko dana poslije, kad je došao na trening po kćer, susreo je klupsku tajnicu i, tek onako da nešto kaže, upitao je je li sve u redu, podsjetivši je da je uplatio članarinu. Ona mu je pak odgovorila da novac nije uplaćen.

S pravom se ljuti

Čitatelj je uplatio novac na račun sportskoga kluba ne znajući da je ugašen te je morao danima čekati povrat novca na svoj račun. U HNB-u kažu da bi banke trebale imati ažuriranu bazu podataka o računima klijenata u svim drugim bankama, ali, eto, nemaju je

Pitao je kako je to moguće i zamolio da mu omogući da s njezina računala uđe u svoj račun. Otvorio je online račun i pokazao joj uplatu, a onda mu je ona, ispričavajući se, rekla da je to pogreška kluba jer je promijenio banku i račun, a nije obavijestio roditelje s obzirom na to da većina njih dođe u klub i ondje plati članarinu. To je mom čitatelju zadalo posla jer je morao otići u svoju banku u kojoj su mu pak rekli da će novac dobiti natrag tek nakon što završi procedura (neću je navoditi) jer je ugašeni račun u drugoj banci. Doduše, u Hrvatskoj udruzi banaka (HUB) kažu da se novac vraća isti dan (čitatelju nije vraćen isti dan nakon prijave) ili ‘najkasnije drugi radni dan ujutro’.

Dok ovo pišem, nadam se da je čitatelju vraćen novac (jer je prošlo već desetak dana), no s pravom se ljuti na bankare pitajući se kako je moguće da u digitalno doba njegova banka nema informaciju o ugašenome klupskom računu u drugoj banci. Naime, znamo to iz prakse: ako plaćamo online i slučajno pogriješimo pri upisu brojeva, banka nam javlja da je nastala pogreška i da ponovimo postupak. Ali u ovom slučaju nema informacije da je nastala pogreška iako je račun ugašen.

Obećao sam mu da ću pitati HUB i HNB zašto se ne riješi tako banalna stvar. U HNB-u su mi rekli da propisi iz područja platnog prometa, usklađeni s regulativom EU, ne propisuju obvezu bankama da raspolažu informacijom da je račun primatelja plaćanja u drugoj banci u međuvremenu zatvoren, odnosno ugašen.

– Preduvjet za to bio bi da sve banke u svakom trenutku imaju ažuriranu bazu podataka o računima klijenata u svim drugim bankama (svi računi građana i poslovnih subjekata u svakom bi trenutku trebali biti dostupni svim bankama, nap. a.). To bi bilo suprotno načelima tržišnog pristupa banaka klijentima na tržištu. Osim toga, podaci o transakcijskim računima građana nisu javni – stajalište je HNB-a.

Što bi tu bilo tajno?

Moram priznati, poštujući stručnost ljudi u HNB-u, da mi nije jasno što je tu tajno ako ja želim Peri uplatiti na račun, a od banke dobijem informaciju da ga je ugasio. Ja u tom slučaju samo znam da ga je ugasio, a s koliko novca Pero raspolaže i na kojim računima, to ionako ne bih mogao saznati iz informacije o ugašenom računu.

Pozivamo poduzetnike da iznesu svoje probleme. Tragom vaših napisa, upućivanjem na apsurde u pojedinačnim slučajevima upozoravat ćemo na nedostatke sustava u cijelosti i tako poduprijeti čitatelje Lidera kao pojedince u njihovim neravnopravnim sporovima s glomaznom državnom upravom. Kontakt: edis.felic@lider.media; 01/6333-548; Adresa: Edis Felić, Lider, Savska 41, 10144 Zagreb

To bi, prema mome skromnom mišljenju, u HNB-u trebali preispitati. Izuzmemo li taj navodni problem s tajnošću podataka, u HNB-u kažu da bi banke trebale raspolagati ažuriranom bazom podataka o računima klijenata u svim drugim bankama, ali, eto, nemaju je. Međutim, nije potrebna baza podataka o računima klijenata, nego samo baza podataka o ugašenim računima. To bi građanima, a i tvrtkama, bilo korisno jer ne bi gubili vrijeme ‘ganjajući’ svoj novac. 

POST SCRIPTUM

U HUB-u objašnjavaju da čitateljeva banka ne može znati da je račun kluba zatvoren iz tri moguća razloga: a) jer je to banka sportskog kluba zaboravila ili zakasnila javiti u Jedinstveni registar računa – JRR (upravo se to dogodilo u istom danu kad je promjena nastala; promjene u JRR-u događaju se jedanput na dan, uglavnom u noćnim obradama). JRR vodi evidenciju računa, ali kontrolirati se mogu samo transakcijski računi (IBAN-i) poslovnih subjekata. Računi fizičkih osoba poslovna su, zakonska i bankovna tajna i ne smiju se kontrolirati; b) sportski klub ima otvoren račun na fizičku osobu; c) čitateljeva banka pri izvršenju platnog naloga ne kontrolira račun poslovnog subjekta primatelja u JRR-u jer to i nije dužna. Zadavanje i točnost platnog naloga isključivo su na platitelju, koji mora dobiti točnu informaciju od primatelja.

Komentari