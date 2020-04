English café u Lideru: Small talk - Razgovor o zajedničkim prijateljima

Engleskim se jezikom znate služiti kada se radi o poslovnoj terminologiji, ali small talk je druga priča? Boutiquelingua vam dolazi u pomoć s četiri radionice small talka. Ovdje se podsjetite što je bilo u drugoj radionici, a u trećoj radionici nudimo vam izraze za razgovor o zajedničkim prijateljima.

Nakon što sugovornike i sugovornice pitate o tome što je novo u njihovim životima pitanjima poput 'How are things?' i 'How are you getting on?', možete ih pitati i za zajedničke prijatelje ili prijateljice koje također niste dugo vidjeli. Pitanja poput 'Do you see much of Ines?', 'How is she getting on?' služe nam kako bismo saznali kako su zajednički prijatelji i prijateljice, a ako ih želimo pozdraviti, možemo reći 'Give her my regards' ili 'Say hello to her'.

---Izraz 'Give her/him my regards' koristi se za izražavanje lijepih želja nekoj osobi pa želimo dodatno naglasiti da nekome šaljemo lijep pozdrav, možemo reći i 'Give my best regards to her/him'.

Pridružite nam se i idući tjedan i naučite izraze koje možete koristiti kada small talk želite privesti kraju!