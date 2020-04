English café u Lideru: Small talk – važan dio svake, pa i poslovne komunikacije

Bilo da se radi o susretu s poznanicima ili poslovnim partnerima ili s budućim suradnicima i klijentima koje ste tek upoznali, izuzetno je bitno znati opušteno i ležerno razgovarati i tako na mekano zaokružiti poslovne dogovore i ciljeve.

Boutiquelingua vam dolazi u pomoć s radionicama small talka.

U travnju ćemo naučiti kako se obratiti na ugodan i ležeran način osobama koje već poznajemo i s kojima surađujemo, ali ih nismo dugo vidjeli ili smo se susreli na nekom događanju nakon dužeg vremena.

Small talk: Meeting an acquaintance 1

Kada se susrećemo s poznanicima ili poznanicama s kojima razgovaramo na engleskom jeziku, može nam se dogoditi da sve naše znanje engleskog jezika odjedanput ispari. Ove vam fraze mogu poslužiti kako biste započeli small talk s poznanicima i poznanicama!

'Fancy bumping into you here!' fraza je kojom izražavamo svoje iznenađenje zbog susreta. Glagol 'to bump into someone' znači slučajno se susresti s nekim, a 'fancy' koristimo za izražavanje iznenađenja. Tako je u rečenici 'Fancy that, she has published a book!', 'fancy' najbliži hrvatskom izrazu 'zamisli'.

U istom kontekstu možemo koristiti i 'Fancy seeing you here' ili 'Fancy meeting you here', ali i 'I haven’t seen you for ages!' i 'Long time, no see!'

'I haven’t seen you for ages' i 'Long time, no see' ne služe toliko za izražavanje iznenađenja, koliko za naglašavanje da je prošlo mnogo vremena od vašeg prošlog susreta s poznanikom ili poznanicom, zbog čega su također vrlo korisni u susretima s poznanicima koje rijetko viđamo.

Naučite ove fraze za započinjanje small talka i sigurno nećete ostati bez teksta!

P.S. Danas kviza nema, jer ćemo small talk obrađivati kroz četiri English caféa, a jedan veliki kviz čeka vas nakon toga.

ODGOVORI IZ PROŠLOTJEDNOG KVIZA Provjerite koliko ste bili uspješni u rješavanju kviza prošloga utorka. 1. b. You should not be capitalised. 2. b. You should not be capitalised. 3. a. You is capitalised only when used at the beginning of the sentence. 4. a. We look forward to meeting you would be the correct sentence.