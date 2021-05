Školica komuniciranja Melite Pavlek: Tri činjenice koje pokazuju da ste uspješni

Što god postigli uvijek će postojati netko tko to može bolje, brže i jednostavnije. Zato u 2021. provjerite jeste li već uspješniji nego što mislite. A da bi to zaključili krenite s kriterijima. Prema čijim i kakvim kriterijima sebe vrednujete i nije li vrijeme da napravimo mali makeover tih okvira? Dobro se podsjetiti koliko već toga jeste ostvarili u svojem životu.

RAZLIKUJETE POSTIGNUĆE I ISPUNJENJE - Možete imati sve što poželite, putovati gdje god hoćete, a da se ne osjećate istinski ispunjeni. Bilo koje postignuće bez emocije ispunjenja, upitno je uspješno. Neka vaša mjera bude vaš unutarnji osjećaj ispunjenja i radosti bez obzira na vanjske kriterije. Jer tada razum i srce rade u istom ritmu što je puno važnije od nula na bankovnom računu.

ZNATE RAZLIKU DRAME I UZBUĐENJA - Ljudsko ponašanje u osnovi je potaknuto dobrom namjerom. Neki puta nam se namjere jednostavno ne podudaraju jer svatko doživljava DOBRO na svoj način. Zato je odustajanje od drame u bilo kojem obliku sigurno jedan od dokaza da ste uspješni. Ljudi koji osjećaju i znaju svoju vrijednost nemaju potrebe dramatizirati oko bilo čega. Uzbuđenje je odlična stvar, ali dramatiziranje je čisti kradljivac energije. Provjerite kako to doživljavate u svijetu u kojem smo svi često okruženi dramama u javnom, medijskom i privatnom prostoru.

NE OVISITE O TUĐEM MIŠLJENJU - Dobro je čuti ljude, ali dobro je čuti i sam sebe. Ako se previše fokusirate na to što ljudi misle počinjete biti nesigurni, previše okrenuti prema van i nedovoljno fokusirani na sebe. Druga mišljenja nisu ni više ni manje od toga. Mišljenja drugih ljudi ne bi smjela imati veliki učinak na našu stvarnost. Ona ne mijenjaju to tko smo i što želimo. Jer na kraju krajeva jedina osoba koju ćemo upoznavati cijeli život smo mi sami. I tu uvijek ima posla, iznenađenja i skrivenih kutaka. Uvijek provjerite je li to ono što čujete i vaša istina ili nije. Neka to bude mini filter za prihvaćanje ideja i činjenica.

I ako ove tri stvari već razumijete uspješni ste i više nego što mislite. Redizajn društva podrazumijeva i redizajn sreće i uspjeha. Učinite ga sami i uživajte u procesu.