Petrov: Za prevladavanje aktualne političke krize, Z. Marić mora otići s mjesta ministra financija

Predsjednik Mosta i Sabora Božo Perov u ponedjeljak je izjavio kako nema drugog načina za prevladavanje aktualne političke krize osim da Zdravko Marić više ne bude ministar financija, istaknuvši kako je na premijeru Andreju Plenkoviću da pokaže ima li najmanje 76 zastupničkih ruku, ili da se ide na nove parlamentarne izbore.

“Nema drugog izlaza osim da Zdravko Marić više ne bude ministar financija”, rekao je Petrov novinarima na splitskoj rivi, gdje se družio s građanima te dao potporu Mostovu kandidatu za župana splitsko-dalmatinskog Miri Bulju.

Upitan kako komentira izjavu Zdravka Marića da on (Petrov) nije s njim razgovarao, nego su u Mostu, kako se izrazio novinar, odlučili da bude kriv za Agrokor te je li to korektno prema Mariću, Petrov je odgovorio kako je razgovarao s Marićem dan prije no što je premijer Plenković razriješio trojicu Mostovih ministara.

Ono što Marić govori u svoju obranu u ovom trenutku ne može stajati

“S obzirom na sve informacije koje smo imali i da hrvatska javnost vidi što se događa, mislim da ono što on (Marić) govori sebi u obranu ne može u ovom trenutku stajati”, kazao je Petrov. Po njegovu tumačenju, ako bi se i maknuli svi argumenti protiv Marića, već i to da ga se “izmjesti iz najvažnijih odluka idućih godinu dana zbog vlastitog sukoba interesa znači da će paralizirati Ministarstvo financija”.

“Imamo paralizirano Ministarstvo gospodarstva radi najjače energetske hrvatske kompanije, sad ćemo imati i Ministarstvo financija”, dodao je.

Upitan očekuje li nove parlamentarne izbore, Petrov je odgovorio kako bi, što se tiče Hrvatske, najbolje bilo da nema novih izbora. “Ako gospodin Plenković nema 76 glasova koji njemu daju mogućnost i legitimitet za rad Vlade, s obzirom na cijelu situaciju i gospodarsku situaciju, izbori trebaju biti što prije”, poručio je.

Plenkoviću je svejedno hoće li mu ministarstva voditi državni tajnici ili ministri, a Sabor potpredsjednik ili predsjednik

Na upit kada bi htio nove izbore, odgovorio je: “To neka kaže Plenković”, ponovivši optužbe da premijer snosi odgovornost za aktualnu situaciju. “Njemu je svejedno hoće li mu ministarstva voditi državni tajnici ili ministri, i hoće li Sabor voditi potpredsjednici ili predsjednik Sabora”, kazao je.

Za svoje optužbe iz jednog intervjua da se premijer Plenković ponaša kao diktator, Petrov je rekao kako je to izjavio zbog načina na koji je Plenković iz Vlade isključio trojicu Mostovih ministara bez mogućnosti da oni kažu svoje mišljenje.

“Ispada da je Vlada Andrej Plenković, a ne i ministri, pa onda predlažem da se to ne zove mišljenje Vlade, nego mišljenje Andreja Plenkovića. Luj XIV je svojedobno rekao ‘država to sam ja’, onda je valjda i Vlada – to sam ja, Andrej Plenković”, kazao je Petrov.

Plenković ne može imati 76 glasova – srušio je Vladu i obmanjivao javnost

Po njegovim riječima, Plenković ne može imati 76 glasova u Saboru, što znači “da je srušio Vladu i cijelo vrijeme obmanjivao javnost”. “Plenković treba doći pred Sabor i reći ima li ili nema potporu većine zastupnika i mora biti iskren prema javnosti i građanima”, istaknuo je. Naglasio je kako nitko nije opovrgnuo informacije da u Agrokor deset godina nije ušao porezni nadzor, nego se svi samo bave “odakle te informacije”.

“Kada dva ministra javno kažu-tražimo odgovornost za nastalu situaciju, želimo raščistiti situaciju oko Agrokora i ne želimo da se više događa kriminal, ta dva ministra su smijenjena isti dan kada iz Agrokora izađu javna izvješća da se ne vjeruje u financijska izvješća koja su u Agrokoru postojala i kada se treba napraviti revizija”, rekao je Petrov.

Postavi li se SDP čestito i pošteno, suradnja je moguća; HDZ je dvaput pokazao da ne može

Na upit je li Most spreman biti oporba, odgovorio je kako Mostu nikad nije ništa nije značilo bili oporba ili vlast, a na pitanje hoće li Most surađivati sa SDP-om, kazao je suradnja s drugim strankama moguća ako je čestita i poštena.

“Suradnja je moguća s kvalitetnim ljudima, na pošten i čestit način. Ako se tako postavi SDP ili bilo koja druga stranka – može, a HDZ je dva puta pokazao da ne može”, zaključio je Petrov.

